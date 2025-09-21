ETV Bharat / entertainment

दादासाहेब फाल्के से जुड़ा है इस मलयाली कलाकार का खास नाता, 'राजा हरीशचंद्र' में दिया था अहम योगदान

मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. क्या आपको पता हैं कि दादासाहेब से मलयाली कलाकारों का खास नाता था...

Raja Ravi Varma
राजा रवि वर्मा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 21, 2025 at 1:32 PM IST

3 Min Read
भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मोहनलाल को सम्मानित किया गया है. इस एलान के बाद से ही फिल्म इंडस्ट्री और फैंस में उत्साह की लहर दौड़ गई है. मोहनलाल इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने वाले दूसरे मलयाली कलाकार बन गए हैं, और इस उपलब्धि को लेकर पूरे केरल सहित देशभर में प्रशंसा हो रही है. लेकिन इस सम्मान की घोषणा के साथ ही भारतीय सिनेमा के इतिहास से जुड़ी एक कम जानी-पहचानी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण मलयाली प्रतिभा की चर्चा भी फिर से ताजा हो गई है.

बहुत कम लोगों को यह पता है कि भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादासाहेब फाल्के की पहली फिल्म 'राजा हरिश्चंद्र' को साकार करने के पीछे भी एक मलयाली कलाकार का अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण योगदान था. वह कलाकार थे प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा. जी हां, राजा रवि वर्मा की कला, दृष्टि और परोक्ष सहयोग ने भारतीय सिनेमा के जन्म को संभव बनाया.

भारतीय सिनेमा के जनक माने जाने वाले दादासाहेब फाल्के से भी पहले, एक और नाम भारतीय कला और संस्कृति में अमिट छाप छोड़ चुका था- चित्रकारों के राजा, राजा रवि वर्मा. केरल के किलिमानूर में जन्मे रवि वर्मा की कर्मभूमि मुख्य रूप से उत्तर भारत रही.

Raja Ravi Varma
राजा रवि वर्मा (ETV Bharat)

राजा रवि वर्मा ने अपनी पेंटिंग्स को आम जनता तक पहुंचाने के लिए साल 1984 में घाटकोपर में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी. इस प्रेस से छपने वाली देवी-देवताओं की लिथोग्राफ चित्रों ने पूरे भारत के घरों और पूजा स्थलों की दीवारें सजाईं. बाद में उन्होंने प्रिटिंग प्रेस को लोनावला ट्रांसफर कर दिया.

सब कुछ अच्छा चल रही रहा था, तभी मुंबई में प्लेग फैल गया. हालांकि, प्लेग महामारी के चलते प्रेस को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा. इसी दौरान उनके छोटे भाई राजा राजवर्मा का निधन भी हुआ, जिसने रवि वर्मा को मानसिक रूप से तोड़ दिया. अंततः उन्हें प्रेस बेचनी पड़ी. उन्होंने जर्मनी से भारी निवेश करके उपकरण आयात करके प्रेस शुरू किया था.

Raja Ravi Varma
राजा रवि वर्मा (ETV Bharat)

दिलचस्प बात यह है कि उसी प्रेस में काम कर रहे फोटोग्राफर दादासाहेब फाल्के को रवि वर्मा ने न केवल सहयोग दिया, बल्कि उनकी सिनेमा बनाने की इच्छाओं को भी समर्थन दिया. फाल्के को 'राजा हरीशचंद्र' (1913) जैसी भारत की पहली फीचर फिल्म बनाने के लिए जो शुरुआती आर्थिक सहायता मिली, वो इसी प्रेस को बेचकर मिली थी.

राजा रवि वर्मा की चित्रशैली ने उस फिल्म के सीन को भी गहराई से प्रभावित किया. इस प्रकार, यह ऐतिहासिक सच सामने आता है कि भारतीय सिनेमा की नींव में एक मलयाली कलाकार का भी अहम योगदान रहा.

Raja Ravi Varma
राजा रवि वर्मा (ETV Bharat)

यह जानकारी किलिमानूर राजपरिवार के वंशज और संगीतकार रामवर्मा ने साझा की है. यह गौरवशाली क्षण न केवल मोहनलाल के शानदार करियर का सम्मान करता है, बल्कि देश को भारतीय सिनेमा के जन्म में मलयाली लोगों के योगदान की भी याद दिलाता है.

