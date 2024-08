मॉलीवुड, Me Too मूवमेंट और मोहनलाल, आज मीडिया से रूबरू होंगे साउथ सुपरस्टार - Mohanlal me too allegation

ETV Bharat / entertainment

तिरुवनंतपुरम (केरल) : जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हंगामा मचा हुआ है. मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्रियों के हुए यौन शोषण का खुलासा करने वाली इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से मॉलीवुड में MeToo मूवेंट का शोर हो गया है और एक के बाद एक यौन शोषण के केस सामने आ रहे हैं. इस बीच मॉलीवुड सुपरस्टार मोहनलाल मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (AMMA) से इस्तीफा भी दे चुके हैं. AMMA से इस्तीफा देने के बाद अब मोहनलाल आज शनिवार को पहली बार मीडिया के सामने आ रहे हैं. यौन शोषण के आरोपों के बीच एक्टर का यह पहला रिएक्शन होगा. गौरतलब है कि बीते मंगलवार को मोहन लाल ने AMMA के सभी मेंबर के साथ अपना इस्तीफा सौंप दिया था. केरल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के अनुसार, मोहनलाल आज 12 बजे तिरुवनंतपुरम के हयात रिजेसी में केरल क्रिकेट लीग के लोगो को रिलीज करने के लिए मीडिया से रूबरू होंगे. बता दें, मोहनलाल आज सुबह ही तिरुवनंतपुरम पहुंच चुके हैं. वहीं, राज्य की राजधानी में मोहनलाल आज तीन इवेंट में शिरकत करेंगे.

बता दें, जस्टिस हेमा कमेटी आने के बाद कई एक्ट्रेस ने उनके साथ फिल्म इंडस्ट्री में हुई यौन शोषण पर खुलकर बोला. इसमें कई एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर के भी नाम सामने आए हैं. इधर, एक्ट्रेस के आरोपों पर केरल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. वहीं, यौन शोषण के आरोपों की भरमार के चलते AMMA को बंद कर दिया गया और मोहनलाल समेत सभी मेंबर ने इस्तीफा सौंप दिया.