ETV Bharat / entertainment

मोहनलाल की 'वृषभ' की नई रिलीज डेट आउट, इस दिन दुनियाभर के सिनेमाघरों में देगी दस्तक

मोहनलाल की 'वृषभ' की नई रिलीज डेट आउट, ( POSTER )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : October 9, 2025 at 4:53 PM IST 3 Min Read

हैदराबाद: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार मोहलाल की मोस्ट अवेटेड फिल्म वृषभ अब तैयार है दुनिया भर में गूंजने के लिए. फिल्म के मेकर्स ने ऐलान किया है कि ये ग्रैंड सिनेमैटिक स्पेक्टेकल 6 नवंबर 2025 को वर्ल्डवाइड रिलीज होगी और वादा है, ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं देखा होगा. नंदा किशोर द्वारा लिखित और निर्देशित वृषभ एक इमोशनल सफर है प्यार, तकदीर और बदले की दास्तान, जो बाप-बेटे के अटूट रिश्ते को सेलिब्रेट करती है. एकता आर कपूर कहती हैं, 'हम बेहद एक्साइटेड हैं कि हमारी मैग्नम ओपस वृषभा 6 नवंबर को रिलीज़ हो रही है'. ये कहानी मेरे दिल के बेहद करीब है इसमें हैं जबरदस्त इमोशन्स, ग्रैंड ड्रामा और इंडियन सिनेमा की रॉयलनेस का पूरा जश्न, हम इंतजार नहीं कर पा रहे कि पूरी दुनिया वृषभा का जादू बड़े पर्दे पर देखे'. डायरेक्टर नंदा किशोर ने बताया, 'वृषभ को हमने एक ऐसे एपिक के तौर पर बनाया है जो जितना इमोशन से भरा है, उतना ही विज़ुअली शानदार भी, ये कहानी है रिश्तों, कुर्बानियों और तकदीर के टकराने की जो दर्शकों के दिल को छू जाएगी, पूरी टीम ने दिल लगाकर इस जटिल और खूबसूरत कहानी को जिंदा किया है, और अब दुनिया 6 नवंबर को इसे देख पाएगी'.