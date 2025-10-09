ETV Bharat / entertainment

मोहनलाल की 'वृषभ' की नई रिलीज डेट आउट, इस दिन दुनियाभर के सिनेमाघरों में देगी दस्तक

नंदा किशोर निर्देशित वृषभ एक इमोशनल सफर है प्यार, तकदीर और बदले की दास्तान, जो बाप-बेटे के अटूट रिश्ते को सेलिब्रेट करती है.

Vrusshabha gets new release date
मोहनलाल की 'वृषभ' की नई रिलीज डेट आउट, (POSTER)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 9, 2025 at 4:53 PM IST

हैदराबाद: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार मोहलाल की मोस्ट अवेटेड फिल्म वृषभ अब तैयार है दुनिया भर में गूंजने के लिए. फिल्म के मेकर्स ने ऐलान किया है कि ये ग्रैंड सिनेमैटिक स्पेक्टेकल 6 नवंबर 2025 को वर्ल्डवाइड रिलीज होगी और वादा है, ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं देखा होगा. नंदा किशोर द्वारा लिखित और निर्देशित वृषभ एक इमोशनल सफर है प्यार, तकदीर और बदले की दास्तान, जो बाप-बेटे के अटूट रिश्ते को सेलिब्रेट करती है.

एकता आर कपूर कहती हैं, 'हम बेहद एक्साइटेड हैं कि हमारी मैग्नम ओपस वृषभा 6 नवंबर को रिलीज़ हो रही है'. ये कहानी मेरे दिल के बेहद करीब है इसमें हैं जबरदस्त इमोशन्स, ग्रैंड ड्रामा और इंडियन सिनेमा की रॉयलनेस का पूरा जश्न, हम इंतजार नहीं कर पा रहे कि पूरी दुनिया वृषभा का जादू बड़े पर्दे पर देखे'.

डायरेक्टर नंदा किशोर ने बताया, 'वृषभ को हमने एक ऐसे एपिक के तौर पर बनाया है जो जितना इमोशन से भरा है, उतना ही विज़ुअली शानदार भी, ये कहानी है रिश्तों, कुर्बानियों और तकदीर के टकराने की जो दर्शकों के दिल को छू जाएगी, पूरी टीम ने दिल लगाकर इस जटिल और खूबसूरत कहानी को जिंदा किया है, और अब दुनिया 6 नवंबर को इसे देख पाएगी'.

हाल ही में रिलीज हुए टीज़र ने तो सोशल मीडिया पर आग लगा दी मोहलाल एक वॉरियर किंग के रूप में दिखे, जिनका डायलॉग पूरे देश में गूंज उठा 'जब किस्मत पुकारे… तो लहू जवाब देता है'.

टैगलाइन Reborn Love – A Love So Strong, It Defies Death ने फिल्म को और भी रहस्यमयी बना दिया है एक ऐसी प्रेमगाथा जो मौत को भी मात देती है, फिल्म में मोहलाल के साथ समरजीत लंकेश, रागिनी द्विवेदी, और नयन सारिका नज़र आएँगे, साथ ही कई और बड़े नामों का एलान जल्द किया जाएगा.

फिल्म का म्यूज़िक सैम CS ने दिया है, साउंड डिज़ाइन रेसुल पुकुट्टी का है और डायलॉग्स लिखे हैं एसआरके, जनार्धन महार्शी, और कार्तिक ने. एक्शन डायरेक्शन की कमान पीटर हाइन, स्टंट सिल्वा, और निखिल के हाथों में है मतलब धमाका गारंटीड.

वृषभ को पेश कर रहे हैं कनेक्टिकट मीडिया और बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड, सह-निर्माण में अभिषेक एस व्यास स्टूडियो हैं, और प्रोड्यूसर्स की टीम में शामिल हैं शोभा कपूर, एकता आर कपूर, सी.के. पद्मा कुमार, वरुण माथुर, सौरभ मिश्रा, अभिषेक एस व्यास, प्रवीर सिंह, विशाल गुर्नानी, और जुही परेख मेहता.

वृषभ एक ग्रैंड एक्शन-ड्रामा है, जो बाप-बेटे के रिश्ते की भावनात्मक गहराई को भव्यता के साथ पेश करता है. फिल्म में एक्शन है, इमोशन है, और विज़ुअल्स का ऐसा कमाल जो 2025 की सबसे यादगार सिनेमैटिक जर्नी बनने वाला है. वृषभ शूट हुई मलयालम और तेलुगू में, रिलीज होगी हिंदी और कन्नड़ में वर्ल्डवाइड रिलीज डेट 6 नवंबर 2025.

