मोहनलाल ने दादासाहेब फाल्के पुरस्कार मलयालम सिनेमा को किया डेडिकेट, इस दिन से शूरू हो रही 'दृश्यम 3' की शूटिंग

एर्नाकुलम: मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार मोहनलाल को भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादासाहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है. उन्होंने यह सम्मान मलयालम सिनेमा और उसकी विशाल बिरादरी को समर्पित किया है. आज, 21 सितंबर को कोच्चि में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए, इस दिग्गज अभिनेता ने भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान को प्राप्त करने पर आभार व्यक्त किया. संवाददाता सम्मेलन में लोगों को संबोधन करते हुए मोहनलाल ने कहा, 'मैं इसे अपने 48 साल के फिल्मी करियर का सबसे बड़ा पुरस्कार मानता हूं'. उन्होंने आगे कहा कि यह सम्मान जितना उनका है, उतना ही मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का भी है. उन्होंने कहा, 'मलयालम सिनेमा ने मुझे वो बनाया है जो मैं हूं. मैं यह पुरस्कार उन सभी को समर्पित करता हूं, जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं और जो भविष्य में मेरे साथ काम करेंगे'. पुरस्कार के बारे में पहली बार कैसे सुना, यह याद करते हुए उन्होंने बताया कि यह खबर प्रधानमंत्री कार्यालय से आई थी. उस समय वह शूटिंग पर थे. उन्होंने कहा, 'यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था. जब उन्होंने मुझे बताया, तो मुझे उस पर विश्वास करने के लिए उन्हें बार-बार कहने को कहना पड़ा. यह वैसा ही एहसास था जैसा मुझे अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करते समय हुआ था.' उन्होंने उन कई दिग्गजों के बारे में बताया जिन्होंने उनकी यात्रा को बेहतर बनाया. उन्होंने कहा, 'मैं उस राह पर चल रहा हूं, जिस पर मुझसे पहले कई महान लोग चले हैं. अब तक मुझे जो कुछ भी मिला है, वह ऐसे महान व्यक्तियों के आशीर्वाद के कारण है. मैं ईश्वर, अपने परिवार, अपने दर्शकों और उन सभी का आभारी हूं, जिन्होंने सालों से मुझे प्यार दिया है.'