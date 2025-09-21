मोहनलाल ने दादासाहेब फाल्के पुरस्कार मलयालम सिनेमा को किया डेडिकेट, इस दिन से शूरू हो रही 'दृश्यम 3' की शूटिंग
मोहनलाल ने दादासाहेब फाल्के पुरस्कार मलयालम सिनेमा को डेडिकेट किया है. उन्होंने 'दृश्यम 3' की शूटिंग के बारे में भी जानकारी दी साझा की है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 21, 2025 at 3:32 PM IST
एर्नाकुलम: मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार मोहनलाल को भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादासाहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है. उन्होंने यह सम्मान मलयालम सिनेमा और उसकी विशाल बिरादरी को समर्पित किया है. आज, 21 सितंबर को कोच्चि में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए, इस दिग्गज अभिनेता ने भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान को प्राप्त करने पर आभार व्यक्त किया.
संवाददाता सम्मेलन में लोगों को संबोधन करते हुए मोहनलाल ने कहा, 'मैं इसे अपने 48 साल के फिल्मी करियर का सबसे बड़ा पुरस्कार मानता हूं'. उन्होंने आगे कहा कि यह सम्मान जितना उनका है, उतना ही मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का भी है. उन्होंने कहा, 'मलयालम सिनेमा ने मुझे वो बनाया है जो मैं हूं. मैं यह पुरस्कार उन सभी को समर्पित करता हूं, जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं और जो भविष्य में मेरे साथ काम करेंगे'.
Truly humbled to receive the Dadasaheb Phalke Award. This honour is not mine alone, it belongs to every person who has walked alongside me on this journey. To my family, audience, colleagues, friends, and well wishers, your love, faith, and encouragement have been my greatest…— Mohanlal (@Mohanlal) September 20, 2025
पुरस्कार के बारे में पहली बार कैसे सुना, यह याद करते हुए उन्होंने बताया कि यह खबर प्रधानमंत्री कार्यालय से आई थी. उस समय वह शूटिंग पर थे. उन्होंने कहा, 'यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था. जब उन्होंने मुझे बताया, तो मुझे उस पर विश्वास करने के लिए उन्हें बार-बार कहने को कहना पड़ा. यह वैसा ही एहसास था जैसा मुझे अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करते समय हुआ था.'
उन्होंने उन कई दिग्गजों के बारे में बताया जिन्होंने उनकी यात्रा को बेहतर बनाया. उन्होंने कहा, 'मैं उस राह पर चल रहा हूं, जिस पर मुझसे पहले कई महान लोग चले हैं. अब तक मुझे जो कुछ भी मिला है, वह ऐसे महान व्यक्तियों के आशीर्वाद के कारण है. मैं ईश्वर, अपने परिवार, अपने दर्शकों और उन सभी का आभारी हूं, जिन्होंने सालों से मुझे प्यार दिया है.'
भावुक होकर, मोहनलाल ने उन सहयोगियों को याद किया जो अब जीवित नहीं हैं, लेकिन जिन्होंने उनके सिनेमाई सफर में अहम भूमिका निभाई. उन्हें याद करते हुए कहा, 'पिछले 48 सालों में मेरे कई सहयोगी अब हमारे बीच नहीं हैं. निर्देशकों और स्क्रिप्ट राइटर्स से लेकर यूनिट के सदस्यों और मेकअप कलाकारों तक, सभी ने मोहनलाल के बनाने में अहम योगदान दिया. मैं उन सभी को याद करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं.'
मोहनलाल दादासाहेब फाल्के पुरस्कार को मलयालम सिनेमा की जीत बताते हुए कहते है, 'सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मलयालम सिनेमा को भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान मिला है. मुझे इसका हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला है, और मैं इसे सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा के लिए एक सम्मान मानता हूं'.
मोहनलाल अपनी फिल्मों के बारे में बात करते हुए कहते हैं, 'मुझे खास भूमिकाओं की चाहत नहीं है; मुझे अच्छी फिल्में और अच्छे सहयोग चाहिए. अच्छी भूमिकाएं मिलना एक वरदान है, और मैं इस मामले में भाग्यशाली रहा हूं. मैंने भारतीय सिनेमा के बड़े नामों के साथ काम किया है, प्रेम नजीर से लेकर अमिताभ बच्चन, शिवाजी गणेशन और कई अन्य. मेरा मानना है कि मुझे अपने सभी गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त है.
इस दौरान मोहनलाल ने अपना एक खास निजी पल भी लोगों के साथ साझा किया. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने इस पुरस्कार के बारे में अपने मां, जो इस समय अस्वस्थ हैं, को बताया तो उनका कैसा रिएक्शन था. उन्होंने कहा, 'जब मैं मां को बताया कि मुझे दादासाहेब फाल्के पुरस्कार मिला है, तो वह समझ गई. मैं उनके आशीर्वाद से ही यहां तक पहुंचा हूं.'
मोहनलाल ने अपनी आगामी फिल्म दृश्यम 3 के बारे में भी अपडेट दिया. उन्होंने बताया कि दृश्यम 3 की शूटिंग कल से शुरू हो रही है. वह 23 सितंबर को अपने परिवार और दोस्तों के साथ पुरस्कार लेने जाएंगे.