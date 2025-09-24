ETV Bharat / entertainment

मोहनलाल बने दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले दूसरे मलयालम एक्टर, जानें फिर पहला कौन?

चार दशकों से ज्यादा के करियर और विभिन्न भाषाओं में 350 से ज्यादा फिल्मों के साथ, मोहनलाल का भारतीय सिनेमा पर प्रभाव बेजोड़ है. पर्दे पर प्रभावशाली उपस्थिति के लिए मशहूर मोहनलाल ने देश के सबसे सम्मानित अभिनेताओं में से एक के रूप में पहचान हासिल की है.

भारतीय सिनेमा के 'द कंप्लिट एक्टर' मोहनलाल को भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा. यह सम्मान भारतीय सिनेमा में मोहनलाल के उल्लेखनीय योगदान, विभिन्न भाषाओं में उनके विविध अभिनय और दर्शकों पर उनके अमिट प्रभाव को दर्शाता है.

हैदराबाद: 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया. इस कार्यक्रम की शुरुआत जहां एक्टर-फिल्म मेकर उत्पल दत्त से हुई, वहीं इसका समापन मलयालम एक्टर मोहनलाल को सिनेमा के क्षेत्र में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने के साथ हुआ. इसी के साथ मोहनलाल दादासाहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले दूसरे मलयालम एक्टर बन गए हैं.

मोहनलाल ने अपने भाषण में, केरल और दुनिया भर के दर्शकों के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने मॉलीवुड फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं की सूक्ष्म कहानियों को आगे बढ़ाया. फिल्म इंडस्ट्री , अपने दर्शकों और फैंस की ओर से दादा साहब फाल्के पुरस्कार स्वीकार करते हुए, मोहनलाल ने वादा किया कि वह अपनी सिनेमाई यात्रा को नई ईमानदारी, जुनून और उद्देश्य के साथ जारी रखेंगे.

मोहनलाल ने जाहिर की अपनी खुशी

दादासाहेब फाल्के पुरस्कार हासिल करने के बाद मोहनलाल ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर अपने विचार व्यक्त किया है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, 'दादासाहेब फाल्के पुरस्कार पाकर मैं सचमुच सम्मानित महसूस कर रहा हूं. यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, यह उन सभी का है जो मेरे साथ इस सफर में शामिल रहे हैं.'

उन्होंने आगे लिखा, 'मेरे परिवार, दर्शकों, सहकर्मियों, दोस्तों और शुभचिंतकों, आपका प्यार, विश्वास और प्रोत्साहन मेरी सबसे बड़ी ताकत रहे हैं और इन्हीं ने मुझे आज जो कुछ भी बनाया है, उसे आकार दिया है. मैं इस सम्मान को गहरे आभार और पूरे दिल से स्वीकार करता हूं'.

दादासाहेब पुरस्कार हासिल करने वाले पहले मलयालम हस्ती

मोहनलाल दादासाहेब पुरस्कार हासिल करने वाले दूसरे मलयालम सितारे हैं. उनसे पहले दिग्गज फिल्म निर्माता अदूर गोपालकृष्णन ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया था. अदूर गोपालकृष्णन को 2004 में यह पुरस्कार मिला. यह पहली बार था जब किसी मलयालम कलाकार को दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था. अदूर गोपालकृष्णन की एलिप्पथायम, मुखामुखम, मतिलुकल और निजालकुथु जैसी फिल्मों ने मलयालम सिनेमा के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशंसा हासिल की.

अदूर गोपालकृष्णन (IANS)

एक ही गांव के है मोहनलाल और अदूर गोपालकृष्णन

बता दें, मोहनलाल और अदूर गोपालकृष्णन दोनों ही पथानामथिट्टा जिले से हैं, जो केरल की समृद्ध सिनेमाई विरासत के प्रतीक है. एक अपने यादगार अभिनय के माध्यम से, तो दूसरा अपने नए-नए निर्देशन के माध्यम से लोगों का दिल जीता है. उनकी यह कला केरल की कलात्मक उत्कृष्टता को दर्शाते हैं.