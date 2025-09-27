ETV Bharat / entertainment

नानी की 'द पैराडाइज' में विलेन बना 73 साल का ये एक्टर, सामने खौफनाक फर्स्ट लुक, नाम है 'शिकंजा मालिक'

यह किरदार मोहन बाबू द्वारा निभाए जा रहे बेहद ताकत वॉर और बड़े विलेन की भूमिका में वापसी को दर्ज करता है. उनका दमदार लुक और तेज अंदाज नानी के साथ एक यादगार टकराव का वादा करता है. नानी इस फिल्म में एक गहरे और इमोशंस से भरे किरदार में नज़र आने वाले हैं.

पोस्टर में, मोहन बाबू खून से सने हाथों में, उंगलियों के बीच सिगार दबाए हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने गहरे काले रंग के चश्मे पहने हैं जो उनके कूल और भयावह व्यक्तित्व को और बढ़ाते हैं. यह लुक उनकी ताकत और सोची-समझी हिंसा का एक ऐसा माहौल बनाता है, जो किरदार के नाम, शिकंजा, के साथ पूरी तरह मेल खाता है.

हैदराबाद: फिल्म द पैराडाइज के मेकर्स ने आखिरकार फिल्म के दमदार विलेन के पोस्टर से पर्दा उठा दिया है. बता दें कि यह कोई और नहीं बल्कि दिग्गज एक्टर मोहन बाबू हैं. फर्स्ट-लुक पोस्टर में उनके किरदार ‘शिकंजा मालिक’ को खौफनाक अंदाज में दिखाया गया है.

पोस्टर शेयर करते हुए नानी स्टारर फिल्म द पैराडाइज के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर लिखा है, 'नाम है ‘शिकंजा मालिक, सिनेमा का डार्क लॉर्ड फिर लौट आया लेकर आ रहे हैं लेजेंडरी @themohanbabu गरु को ‘शिकंजा मालिक’ के अवतार में, ताकि फिर से विलेनिज्म के टॉप पोजीशन पर काबिज हो सकें सिनेमाघरों में 26 मार्च 2026 से, फिल्म तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला, इंग्लिश और स्पैनिश में जैसी भाषाओं में रिलीज होगी'.

कहना गलत नहीं होगा कि द पैराडाइज श्रीकांत ओडेला की एक और शानदार फिल्म बनने जा रही है, जिसमें उनका खास अंदाज साफ दिखाई दे रहा है. उनकी छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने की कला ही उनके हर प्रोजेक्ट को अलग और चर्चा में बनाए रखती है.

बता दें कि वह इससे पहले नन्नाकु प्रेमथो और रंगस्थलम में सुकुमार के असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर चुके है. उन्होंने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू दसरा फिल्म से किया थी, जो क्रिटिक्स द्वारा सराही गई और बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई. 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करने वाली और नानी के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई. ऐसे में उन्होंने कुछ ही फिल्मों के साथ पहले ही खूब चर्चा बतौर ली है। वहीं अब द पैराडाइज इस सिलसिले को और आगे लेकर जाने वाली है.

द पैराडाइज को SLV सिनेमाज ने प्रोड्यूस किया है, जिसके हेड सुधाकर चेरुकुरी हैं, ये वही प्रोडक्शन हाउस है जिसने सुपरहिट फिल्म दसरा बनाई थी. अब द पैराडाइज के साथ वे एक और मेगा सिनेमैटिक स्पेक्टेकल देने के लिए तैयार हैं.

SLV सिनेमा के सपोर्ट से बनी द पैराडाइज का डायरेक्शन दूरदर्शी श्रीकांत ओडेला ने किया है और म्यूजिक है शानदार अनिरुद्ध रविचंदर का है. अपनी शानदार टीम और ग्लोबल पहुंच के साथ, यह फिल्म सिनेमाई अनुभव को नया अंदाज देने और दर्शकों को नई दुनिया में लेकर जाने का वादा करती है.