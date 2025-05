ETV Bharat / entertainment

मिशन इम्पॉसिबल 8: बॉलीवुड जैसी फिल्म बनाने को बेताब टॉम क्रूज, अवनीत कौर ने 'एथन हंट' को सिखाई हिंदी - MISSION IMPOSSIBLE 8

टॉम क्रूज- अवनीत कौर ( IANS )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : May 17, 2025 at 2:17 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 2:23 PM IST

हैदराबाद: हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज की नई एक्शन फिल्म 'मिशन: इम्पॉसिबल - द फाइनल रेकनिंग' आज, 17 मई को भारत के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म को लेकर भारतीय दर्शकों के बीच काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. इस बीच टॉम क्रूज का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह भारत को लेकर अपनी भावना साझा करते दिख रहे हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने यंगेस्ट एक्ट्रेस अवनीत कौर से हिंदी भी सीखा. 'मिशन: इम्पॉसिबल - द फाइनल रेकनिंग' स्टार ने भारत के प्रति अपनी गहरी प्रशंसा जाहिर की है. साथ ही भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की तीव्र इच्छा जताई है. वह फिल्म के अपने मशहूर डायलॉग को हिंदी में दोहराते भी नजर आए. टॉम क्रूज अपनी फिल्म 'मिशन: इम्पॉसिबल - द फाइनल रेकनिंग' के प्रमोशन के लिए एक्ट्रेस अवनीत कौर के साथ जुड़े. शनिवार को अवनीत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर टॉम क्रूज के साथ एक वीडियो साझा किया और लाल दिल वाले इमोजी के साथ कैप्शन में लिखा है, '"आई लव इंडिया" - टॉम क्रूज. एक्शन फिल्मों के किंग के साथ बातचीत करना, यह असली था. मिशन इम्पॉसिबल - द फाइनल रेकनिंग अब सिनेमाघरों में, अपने नजदीकी सबसे बड़े स्क्रीन पर देखें! जाओ जाओ जाओ, भागो.' वीडियो की शुरुआत टॉप क्रूज के भारतीय लोगों के अभिवादन से होता है. वह कहते हैं, 'हैलो इंडिया. आई लव यू.' फिर अवनीत उन्हें हिंदी में एक वाक्यांश सिखाती है, जिसे दोहराते हुए क्रूज कहते हैं, 'मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूं.' ये बोलकर दोनों स्टार काफी खुश होते हैं. अवनीत कहती है, ये सुनकर सारी लड़कियां खुशी से बेहोश हो जाएंगी.

वीडियो में टॉम क्रूज ने भारत और बॉलीवुड फिल्मों के प्रति अपने प्यार को भी साझा किया. उन्होंने कहा, 'मुझे भारत से बहुत प्यार है. अद्भुत देश. अद्भुत लोग, अद्भुत संस्कृति.' भारत के कई राज्यों का भ्रमण कर चुके टॉम क्रूज कहते हैं, 'मुझे कहूंगा कि मेरे लिए यह पूरा अनुभव मेरी यादों में बसा हुआ है. हर एक पल. जब मैं उतरा, ताजमहल देखने गया, प्रीमियर की रात अनिल और सभी लोगों के साथ मुंबई में समय बिताया - मुझे हर पल बहुत अच्छी तरह याद है.' उन्होंने यह भी कहा, 'मुझे यात्रा करना और अलग-अलग कल्चर में काम करना पसंद है. मैं भारत वापस जाकर वहां फिल्म बनाना पसंद करूंगा. मुझे बॉलीवुड फिल्में बहुत पसंद हैं, आप जो कुछ भी करते हैं, उसे करने के लिए आपको जिस स्किल की जरुरत होती है, वह बहुत स्वाभाविक है. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब किसी सीन में कोई अचानक गाना शुरू कर देता है. मुझे यह बहुत पसंद है. यह कुछ ऐसा है जिसे मैं अलग-अलग देशों के संगीत देखते हुए बड़ा हुआ हूं. मुझे बॉलीवुड फिल्में बहुत पसंद हैं. आप बस गाना शुरू कर सकते हैं. मुझे म्यूजिकल ड्रामा बहुत पसंद हैं. मेरी फिल्मों के प्रकार की लिस्ट देख सकते हैं.' वह भारत के एक्टिंग कहते हैं, 'मुझे यहां का डांस,गाना और एक्टर पसंद है. यह एक अनोखा अनुभव है और कलाकारों का क्राफ्ट स्क्रिल भी यूनिक है कि वे गा सकें,डांस कर सकें और अभिनय कर सकें. मैं इसका हिस्सा बनना पसंद करूंगा.' टॉम क्रूज ने बॉलीवुड स्टाइल की फिल्म बनाने की अपनी इच्छा भी व्यक्त की. उन्होंने कहा, 'मैं भारत वापस जाने का इंतजार नहीं कर सकता. मेरे वहां बहुत सारे दोस्त हैं. मैं वहां बहुत सारे अद्भुत लोगों से मिला हूं. मैं बॉलीवुड स्टाइल की फिल्म बनाना पसंद करूंगा. ऐसा करना बहुत मजेदार और अद्भुत होगा. मुझे डांस और गाना बहुत पसंद है और ऐसा करना काफी मजेदार होगा.' इस बीच अवनीत कहती हैं, 'और मैं इसका हिस्सा बनना पसंद करूंगी.' जिस पर टॉम ने हंसते हुए जवाब देते हुए कहते हैं, 'हां, यह बहुत बढ़िया होगा.'भारतीय स्नैक्स और खाने के बारे में जब सवाल किया गया तब टॉम ने कहा, 'मुझे भारतीय भोजन बहुत पसंद है, और यह टेस्टी भी होता है.' यह भी पढ़ें: 'मिशन: इम्पॉसिबल- द फाइनल रेकनिंग' भारत में रिलीज, टॉम क्रूज के इंडियंस फैंस खुश, पहले दिन कितना कमाएगी फिल्म?, यहां जानें

Last Updated : May 17, 2025 at 2:23 PM IST