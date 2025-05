ETV Bharat / entertainment

मिस वर्ल्ड 2025: नंदिनी गुप्ता टॉप 4 फाइनलिस्ट में शामिल, जीता एशिया और ओशिनिया के टॉप मॉडल का खिताब - MISS WORLD 2025

नंदिनी गुप्ता ( @nandiniguptaa13 Instagram )

Published : May 25, 2025 at 12:32 PM IST | Updated : May 25, 2025 at 12:42 PM IST

हैदराबाद: मिस इंडिया के तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहीं नंदिनी गुप्ता ने हैदराबाद में आयोजित टॉप मॉडल चैलेंज में अपनी प्रतिभा दिखाते हुए मिस वर्ल्ड 2025 के ग्रैंड फिनाले में जगह बना ली है. यह कार्यक्रम शनिवार शाम को ट्राइडेंट होटल में हुआ. 72वें मिस वर्ल्ड में नंदिनी गुप्ता बेहतरीन अंदाज में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. बीते शनिवार को उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया. साथ ही एशिया और ओशिनिया के टॉप मॉडल का खिताब अपने नाम किया. मिस वर्ल्ड 2025 के रनवे पर नंदिनी गुप्ता (Instagram)

Last Updated : May 25, 2025 at 12:42 PM IST