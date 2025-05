ETV Bharat / entertainment

मिस वर्ल्ड 2025: किसी ने की कल्चर की तारीफ तो कोई हुआ गुंजन सक्सेना से प्रेरित, जानें कंटेस्टेंट्स को कैसा लगा भारत - MISS WORLD 2025

मिस वर्ल्ड 2025 ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : May 15, 2025 at 7:40 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 8:05 PM IST 5 Min Read

हैदराबाद: मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता इस बार भारत के तेलंगाना में आयोजित हो रही है. विश्व के कई देशों से आईं सुंदरियां तेलंगाना के कल्चर, हिस्ट्री और रॉयल अंदाज को एंजॉय कर रही हैं. हैदराबाद के चारमिनार से वारंगल के ऐतिहासिक स्मारक देखने के बाद अब वे अपनी नई यात्रा के लिए तैयार हैं. इसी बीच कुछ सुंदरियों ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि उन्हें इंडिया आकर कैसा लगा. आइए जानते हैं. मिस वर्ल्ड प्रतियोगिताएं के लिए आईं सुंदरियों का कहना है कि यह सिर्फ सौंदर्य प्रतियोगिता नहीं हैं, बल्कि मदद करने का एक मंच है. वे यह दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि सिर्फ शारीरिक सुंदरता नहीं, बल्कि एक सुंदर मन भी होता है. उनका कहना है कि दया और करुणा में सुंदरता होती है. एक छोटे से शहर में जन्मी... पायलट के रूप में करियर बनाने वाली मिस चिली मिस वर्ल्ड प्रतियोगी का कहना है कि पहली बार हवाई जहाज की उड़ान भरना एक शानदार अनुभव है. उन्होंने ईटीवी भारत संवाददाता राम्या से बातचीत में बताया कि भारत की गुंजन सक्सेना के इतिहास ने उन्हें बहुत प्रेरित किया है. वहीं मिस अर्जेंटीना का कहना है कि उन्हें रंग-बिरंगे भारतीय पारंपरिक परिधान बेहद खूबसूरत लगे. उन्होंने बताया कि तेलंगाना ने एक नया अनुभव दिया है खासकर यहां खाना काफी टेस्टी है. मिस चिली (ETV Bharat)

मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है शानिया बैलेस्टर मिस वर्ल्ड जिब्राल्टर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया, 'मैं 2019 से इन प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रही हूं अब मैं 21 साल की हूं. मेरा मानना ​​है कि सुंदरता दूसरों के प्रति दया और करुणा में है. जैसे-जैसे कॉम्पिटिशन नजदीक आ रहा है मैं थोड़ी एक्साइटेड हूं और साथ ही थोड़ी नर्वस भी हूं. हर दिन अलग-अलग देशों के लोगों से मिलना, उनसे बात करना और एक दूसरे के विचारों को शेयर करना अच्छा लगता है. ब्यूटी विद पर्पस प्रोजेक्ट में मैं मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश कर रही हूं. यह मुद्दा एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. मैं इसके बारे में जागरूकता पैदा कर रही हूं. हमारा देश बहुत छोटा है जहां केवल 33 हजार लोग हैं.अगर आप हैदराबाद को देखें, तो यहां की आबादी बहुत बड़ी है. मुझे यहां के लोग अच्छे लगे,यहां सभी का बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है. मैं बच्चों की किताबें लिखती हूं वेलेरिया कैनाओ, मिस वर्ल्ड वेनेजुएला ने बताया, 'मुझे 11 साल की उम्र से ही ब्यूटी प्रतियोगिताओं में दिलचस्पी रही है, अब मैं 24 साल की हूं. मुझे अपने देश को रीप्रजेंट करने का मौका मिला है.मुझे पूरा भरोसा है कि मैं ताज जीतूंगी. जीत में सुंदरता के साथ आपका माइंड भी देखा जाता है. ब्यूट विद पर्पज मेरी फेवरेट कैटेगरी है, इसके तहत मैं अपने देश के सबसे कमजोर बच्चों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही हूं. बच्चों में दया, विनम्रता और सहानुभूति दिखाई जानी चाहिए. उन्हें हिंसा का सहारा लिए बिना सामाजिक शिक्षा दी जानी चाहिए. मैं इन पर बच्चों की किताबें लिखती हूं. मैं 12 साल की उम्र से यह काम कर रही हूं. मैंने अब तक 8 किताबें लिखी हैं'. भारत के बारे में उन्होंने बात करते हुए कहा, 'यहां के लोग हमेशा मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत करते हैं. चौ मोहल्ला पैलेस बहुत खूबसूरत है, मैं हैदराबाद में और भी जगहें देखना चाहती हूं.' ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ितों की मदद करेंगी मिस कैमरून इशी प्रिंसेस, मिस वर्ल्ड कैमरून ने कहा, 'मुझे तेलंगाना की संस्कृति, यहां के कपड़े और खाना बहुत पसंद है. यहां आकर बहुत खुशी हुई, खासकर भारत में, यहां के मंदिर और आध्यात्मिक माहौल बहुत अच्छा है. इंटरनेशनल मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने 2017 में पहली बार ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया. मुझे पूरा भरोसा है कि मैं फाइनल में पहुंचूंगी. सपना सच होने का दिन करीब आ रहा है. मैंने ब्यूटी विद पर्पज में पिंक मैराथन में हिस्सा लिया है. मैंने ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित लोगों की मदद के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू किया है. इस समय कई महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हैं. मैंने 2012 में अपनी दोस्त को ब्रेस्ट कैंसर से खो दिया था. हैदराबाद से पर्यटन विभाग की विशेष बसों में बुधवार को शाम 4.42 बजे हनुमाकोंडा पहुंची सुंदरियों का गले में माला डालकर और उन पर फूल बरसाकर भव्य स्वागत किया गया. उनका स्वागत बाथुकम्मा और सन्नई इंस्ट्रूमेंट से किया गया. कंटेस्टेंट्स ने स्थानीय महिलाओं के साथ बाथुकम्मा खेला. हजार स्तंभ मंदिर में उन्होंने मंदिर में स्तंभों और मूर्तियों के साथ सेल्फी ली. डिनर करने के बाद सभी प्रतियोगी हैदराबाद वापस लौट आए. यह भी पढ़ें: मिस वर्ल्ड 2025: रामोजी फिल्म सिटी घूमेंगी सुंदरियां, अब तक क्या हुआ और अब कहां-क्या होगा, जानें पूरा शेड्यूल - MISS WORLD 2025

