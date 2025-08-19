ETV Bharat / entertainment

कौन हैं मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा? पढ़ाई से अचीवमेंट्स तक सुंदरी के बारे में जानें ये 5 खास बातें - WHO IS MANIKA VISHWAKARMA

मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा ने क्या पढ़ाई की है और उनकी हॉबी क्या हैं आइए जानते हैं.

Miss Universe India 2025 Winner Manika Vishwakarma
कौन हैं मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा (ETV Bharat /IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 19, 2025 at 1:08 PM IST

4 Min Read

हैदराबाद: मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज बीती 18 अगस्त को मनिका विश्वकर्मा के सिर सजा है. वहीं, उत्तर प्रदेश की तान्या शर्मा फर्स्ट रनर अप, हरियाणा की महक ढींगरा सेकंड रनर-अप और थर्ड रनर-अप अमिशी कौशिक रहीं. साल 2024 की मिस यूनिवर्स इंडिया रिया सिंघा ने मनिका को 2025 की मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज पहनाया. अब वह मौजूदा साल के नवंबर महीने में थाइलैंड में होने जा रही 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. भारत की इस नई मिस इंडिया यूनिवर्स के बारे में जानना तो बनता है. आइए जानते हैं मनिका विश्वकर्मा के बारे में और साथ ही आपको बताएंगे इनके बारे में उन 5 बड़ी बातों को, जिन्हें शायद ही आप जानते हों.

कौन हैं मनिका विश्वकर्मा?

राजस्थान के श्रीगंगानगर की रहने वालीं मनिका इस ताज को जीतने के बाद बेहद खुश हुईं और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं हैं. मनिका की फैमिली भी बेटी की इस जीत से गर्व से भर चुकी है. राजस्थान में उनके घर में जश्न का माहौल है. मनिका विश्वकर्मा ने साल 2024 में मिस यूनिवर्स राजस्थान का ताज भी अपने नाम किया था. इसके बाद वह दिल्ली गईं और मॉडलिंग की दुनिया में उतर गईं. इन दो खिताबों को अपने नाम करने के बाद मनिका अब थाइलैंड में होने वाली 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत देश का प्रतिनिधित्व करेंगी. इस प्रतियोगिता में दुनियाभर के 130 देशों की सुंदरियां भाग लेंगी.

मनिका की पढ़ाई, अचीवमेंट्स और हॉबी

वह पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की फाइनल ईयर की छात्रा हैं. मनिका ट्रेंड क्लासिक डांसर हैं और पेंटिंग में भी अव्वल हैं. उन्होंने विदेश मंत्रालय के तहत आयोजित बिम्सटेक सेवोकॉन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है. उन्हें ललित कला अकादमी और जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट्स द्वारा भी सम्मानित किया गया. अपनी कलात्मक और शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा, मनिका वकालत के प्रति भी गहरी रुचि रखती हैं. वह न्यूरोनोवा की संस्थापक हैं, जो न्यूरोडाइवर्जेंस के बारे में बातचीत को नया रूप देने के लिए समर्पित एक मंच है. इस पहल के माध्यम से, वह एडीएचडी (ADHD) जैसी स्थितियों को विकार के रूप में नहीं, बल्कि अद्वितीय संज्ञानात्मक शक्तियों के रूप में देखने की आवश्यकता पर बल देती हैं.

किस सवाल का जवाब देकर बनीं विजेता?

मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 में मनिका से पूछा गया कि महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और परिवारों को तुरंत आर्थिक देने में से एक को चुनना पड़े तो आप क्या चुनेंगी? मनिका ने जवाब देते हुए कहा, 'दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, महिलाओं को लंबे समय से शिक्षा से वंचित रखा गया, इसी का नतीजा है कि गरीब परिवार और हमारी आधी आबादी को शिक्षा से वंचित किया गया, इससे उनकी जिंदगी बदल सकती थी, अगर इन दोनों में से एक को चुनना पड़े तो मैं महिलाओं की शिक्षा को चुनूंगी, क्योंकि शिक्षा एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समाज को बदल सकती है'.

जीत के बाद क्या बोलीं मनिका विश्वकर्मा?

अपनी जीत के बाद मनिका ने कहा, 'मेरा सफ़र मेरे गृहनगर गंगानगर से शुरू हुआ, मैं दिल्ली आई और प्रतियोगिता की तैयारी की, हमें खुद में आत्मविश्वास और साहस जगाने की जरूरत है, इसमें सभी का बड़ा योगदान रहा, मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करती हूं, जिन्होंने मेरी मदद की और मुझे आज जो कुछ भी हूं, बनाया, प्रतियोगिता सिर्फ एक क्षेत्र नहीं है, यह अपनी ही एक दुनिया है जो व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करती है'.

ये भी पढ़ें:

Interview: हैदराबाद फेरवल पर भावुक हुईं मिस वर्ल्ड 2025 सुचाता, चेस्ट ट्यूमर से ताज तक के सफर के बारे में किया खुलासा - MISS WORLD 2025 OPAL SUCHATA

हैदराबाद: मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज बीती 18 अगस्त को मनिका विश्वकर्मा के सिर सजा है. वहीं, उत्तर प्रदेश की तान्या शर्मा फर्स्ट रनर अप, हरियाणा की महक ढींगरा सेकंड रनर-अप और थर्ड रनर-अप अमिशी कौशिक रहीं. साल 2024 की मिस यूनिवर्स इंडिया रिया सिंघा ने मनिका को 2025 की मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज पहनाया. अब वह मौजूदा साल के नवंबर महीने में थाइलैंड में होने जा रही 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. भारत की इस नई मिस इंडिया यूनिवर्स के बारे में जानना तो बनता है. आइए जानते हैं मनिका विश्वकर्मा के बारे में और साथ ही आपको बताएंगे इनके बारे में उन 5 बड़ी बातों को, जिन्हें शायद ही आप जानते हों.

कौन हैं मनिका विश्वकर्मा?

राजस्थान के श्रीगंगानगर की रहने वालीं मनिका इस ताज को जीतने के बाद बेहद खुश हुईं और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं हैं. मनिका की फैमिली भी बेटी की इस जीत से गर्व से भर चुकी है. राजस्थान में उनके घर में जश्न का माहौल है. मनिका विश्वकर्मा ने साल 2024 में मिस यूनिवर्स राजस्थान का ताज भी अपने नाम किया था. इसके बाद वह दिल्ली गईं और मॉडलिंग की दुनिया में उतर गईं. इन दो खिताबों को अपने नाम करने के बाद मनिका अब थाइलैंड में होने वाली 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत देश का प्रतिनिधित्व करेंगी. इस प्रतियोगिता में दुनियाभर के 130 देशों की सुंदरियां भाग लेंगी.

मनिका की पढ़ाई, अचीवमेंट्स और हॉबी

वह पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की फाइनल ईयर की छात्रा हैं. मनिका ट्रेंड क्लासिक डांसर हैं और पेंटिंग में भी अव्वल हैं. उन्होंने विदेश मंत्रालय के तहत आयोजित बिम्सटेक सेवोकॉन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है. उन्हें ललित कला अकादमी और जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट्स द्वारा भी सम्मानित किया गया. अपनी कलात्मक और शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा, मनिका वकालत के प्रति भी गहरी रुचि रखती हैं. वह न्यूरोनोवा की संस्थापक हैं, जो न्यूरोडाइवर्जेंस के बारे में बातचीत को नया रूप देने के लिए समर्पित एक मंच है. इस पहल के माध्यम से, वह एडीएचडी (ADHD) जैसी स्थितियों को विकार के रूप में नहीं, बल्कि अद्वितीय संज्ञानात्मक शक्तियों के रूप में देखने की आवश्यकता पर बल देती हैं.

किस सवाल का जवाब देकर बनीं विजेता?

मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 में मनिका से पूछा गया कि महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और परिवारों को तुरंत आर्थिक देने में से एक को चुनना पड़े तो आप क्या चुनेंगी? मनिका ने जवाब देते हुए कहा, 'दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, महिलाओं को लंबे समय से शिक्षा से वंचित रखा गया, इसी का नतीजा है कि गरीब परिवार और हमारी आधी आबादी को शिक्षा से वंचित किया गया, इससे उनकी जिंदगी बदल सकती थी, अगर इन दोनों में से एक को चुनना पड़े तो मैं महिलाओं की शिक्षा को चुनूंगी, क्योंकि शिक्षा एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समाज को बदल सकती है'.

जीत के बाद क्या बोलीं मनिका विश्वकर्मा?

अपनी जीत के बाद मनिका ने कहा, 'मेरा सफ़र मेरे गृहनगर गंगानगर से शुरू हुआ, मैं दिल्ली आई और प्रतियोगिता की तैयारी की, हमें खुद में आत्मविश्वास और साहस जगाने की जरूरत है, इसमें सभी का बड़ा योगदान रहा, मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करती हूं, जिन्होंने मेरी मदद की और मुझे आज जो कुछ भी हूं, बनाया, प्रतियोगिता सिर्फ एक क्षेत्र नहीं है, यह अपनी ही एक दुनिया है जो व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करती है'.

ये भी पढ़ें:

Interview: हैदराबाद फेरवल पर भावुक हुईं मिस वर्ल्ड 2025 सुचाता, चेस्ट ट्यूमर से ताज तक के सफर के बारे में किया खुलासा - MISS WORLD 2025 OPAL SUCHATA

For All Latest Updates

TAGGED:

MISS UNIVERSE INDIA 2025 WINNERMANIKA VISHWAKARMAMISS UNIVERSE INDIA 2025मनिका विश्वकर्माWHO IS MANIKA VISHWAKARMA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

'वोट चोरी' के मुद्दे को नहीं छोड़ेगी कांग्रेस, पार्टी EC को दिखाएगी 'पंजे का दम'

आज वर्ल्ड कप और एशिया कप के स्क्वाड का होगा ऐलान, जानें कब और कहां देख सकेंगे BCCI की प्रेस कॉन्फ्रेंस

Open AI भारत के लिए स्पेशली लॉन्च किया ChatGPT Go, मात्र ₹399 रुपये में UPI पेमेंट से मिलेगा सब्सक्रिप्शन

अच्युत पोतदार का 91 की उम्र में निधन, तीनों खान संग किया था काम, 'कहना क्या चाहते हो' डायलॉग से थे पॉपुलर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.