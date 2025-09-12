'मिराय' X रिव्यू: पैसा वसूल है या नहीं? पहले दिन कितना कमाएगी 'हनु-मैन' फेम एक्टर तेजा सज्जा की फिल्म? जानें
फिल्म मिराय पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन करने जा रही है, आइए जानते हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 12, 2025 at 12:57 PM IST
हैदराबाद: साल 2024 में सुपरहीरो फिल्म हनु-मैन से बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के बाद तेलुगु स्टार तेजा सज्जा की नई फैंटेसी ए़डवेंचर फिल्म मिराय आज 12 सितंबर को रिलीज हो चुकी है. कार्तिक घटामनेनी ने फिल्म का डायरेक्शन किया है. हनु-मैन की सक्सेस के बाद से दर्शकों के तेजा सज्जा की फिल्म मिराय का बेसब्री से इंतजार था, जो आज खत्म हो चुका है. मिराय को थिएटर्स में दर्शकों का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है और क्या दर्शकों को तेजा सज्जा का सुपरहीरो स्टाइल फिर पसंद आ रहा है? फिल्म मिराय पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन करने जा रही है, आइए जानते हैं इन सब बारे में.
#OneWordReview...#Mirai: ENGROSSING.— taran adarsh (@taran_adarsh) September 11, 2025
Rating: ⭐️⭐️⭐½
A visually spectacular entertainer that keeps you hooked for the most part… Special mention of the superb VFX and the emotional undercurrent… Definitely worth a watch! #MiraiReview
Director #KarthikGattamneni presents a… pic.twitter.com/HQNenV3xIP
मिराय X रिव्यू
फुल एक्शन, इमोशंस और वीएफएक्स से लबरेज फिल्म मिराय की कहानी एक निडर योद्धा (तेजा सज्जा) पर आधारित है, जिसे नौ पवित्र ग्रंथों की रक्षा करने का काम सौंपा गया है, जिनमें मनुष्यों को देवताओं में बदलने की शक्ति है. पीपुल मीडिया फैक्ट्री के तहत टीजी विश्व प्रसाद और कृति प्रसाद द्वारा निर्मित, मिराय को करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा उत्तर भारत में भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है. मॉर्निंग शो देखने वाले दर्शक एक्स हैंडल पर अपना रिव्यू दे रहे हैं. वहीं, फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श फिल्म को शानदार बता रहे हैं. वह लिखते हैं, विजुअल्स एक्सपीरियंस से यह एक शानदार और मनोरंजक फिल्म है, जो आपको खुद से बांधे रखती है.. निश्चित रूप से देखने लायक है'.
तरण आदर्श ने निर्देशक कार्तिक गट्टामनेनी के विजन की प्रशंसा करते हुए लिखा, 'पौराणिक कथाओं और वर्तमान समय के किरदारों का सम्मिश्रण एक बेहतरीन रचना है, उन्होंने कई बेहतरीन दृश्यों पर जोर दिया, जैसे 'हाई-वोल्टेज इंटरवल ब्लॉक, दूसरे भाग की शुरुआत में एक्शन सेट-पीस और बेहतरीन समापन'. अभिनय के बारे में उन्होंने कहा, "तेजासज्जा शानदार है, जो फिल्म को ईमानदारी, दृढ़ विश्वास और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाते हैं, मनोज मांचू को चमकने का शानदार अवसर मिलता है और वह अपना काम दिखाते हैं'.
Pre intermission scene- best 5 minutes of 2025🥵🥵 #Mirai— Tony (@tonygaaaadu) September 12, 2025
A PEAK Cinematic EXPERIENCE & Full movie is paisal vasool stuff 💥💥— Siva ✨ (@MusicKaMagic) September 12, 2025
Vfx shots worked very well 🤯🤯#Mirai
सोशल मीडिया पर क्या बोले लोग?
फैंस भी मिराय को एक शानदार सिनेमाई एक्सपीरियंस के रूप में देख रहे हैं, एक दर्शक ने इसे कुछ इस तरह बताया, मिराय का फर्स्ट हाफ बेहतरीन, असाधारण दूसरा भाग, अद्भुत, मानसिक भीड़, प्रभास के साथ शुरुआत, अद्भुत अनुभव, विजुअल्स, सीजीआई, वीएफएक्स, एक्टर छा गए हैं, मनोज ने स्क्रीन्स धमाका किया, थिएटर्स में धूम मच गई'. शानदार फिल्म, शुरू के पांच मिनट, हिलाकर रख दिया'. तीसरा लिखता है, फर्स्ट हाफ शानदार है, इंटरवल तक उठने नहीं दिया, टेक्नीकली फिल्म शानदार है, तेजा सज्जा ने कमाल कर दिया है, पैसा वसूल फिल्म है'.
Good first half with excellent interval bang even though it has few flaws.— Shiva (@Mygodshiva) September 12, 2025
Technical wise also 👍@tejasajja123 rocks and BGM at Interval was top notch
Overall paisa vasool first half#Mirai https://t.co/UmGbHmUh2F
सैकनिल्क के अनुसार, खबर लिखे जाने तक फिल्म भारत में 2.24 करोड़ रुपये कमा चुकी है. वही, कहा जा रहा है कि फिल्म हिंदी बेल्ट में पहले दिन 1.50 से 2 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है.