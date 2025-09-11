ETV Bharat / entertainment

'मिराय' एडवांस बुकिंग: नॉर्थ अमेरिका में तेजा सज्जा की फिल्म को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया, प्री-सेल्स 200 हजार डॉलर के पार

तेजा सज्जा की सुपरहीरो फिल्म 'मिराय' 12 सितंबर को रिलीज हो रही है. जानें मिराय की एडवांस बुकिंग...

Mirai
'मिराय' (Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 11, 2025 at 8:33 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: 'हनु-मान' की अपार सफलता के बाद, तेजा सज्जा एक और हाई-कॉन्सेप्ट सुपरहीरो फिल्म 'मिराय' के साथ बड़े पर्दे पर वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं. कार्तिक गट्टामनेनी की निर्देशित यह फिल्म अपने एलान के बाद से ही जबरदस्त चर्चा बटोर रही है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सभी सही कारणों से ट्रेंड कर रही है. यह फिल्म कल यानी 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. आइए जानें मिराय की एडवांस बुकिंग के बारे में.

आगामी तेलुगु फैंटेसी एक्शन-एडवेंचर फिल्म मिराय अपनी सिनेमाघरों में रिलीज से पहले ही वैश्विक बाजारों में धूम मचा रही है. कार्तिक गट्टामनेनी की लिखित और निर्देशित इस फिल्म में तेजा सज्जा, मंचू मनोज, रितिका नायक, श्रिया सरन, जगपति बाबू और जयराम मुख्य भूमिका में हैं.

12 सितंबर 2025 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली इस फिल्म का प्रीमियर अमेरिका में भी 11 सितंबर को होगा, जो भारत में रिलीज से एक दिन पहले होगा. श्लोका एंटरटेनमेंट्स के अनुसार, उत्तरी अमेरिकी प्रीमियर के लिए एडवांस टिकटों की बिक्री पहले ही 200,000 डॉलर का आंकड़ा पार कर चुकी है.

यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या तेजा सज्जा उत्तरी अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर अपनी पिछली फिल्म के पहले दिन के सकल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को पीछे छोड़ पाती है या नहीं. 'हनुमान' ने प्रीमियर और पहले दिन अमेरिका और कनाडा से 904,374 डॉलर का ग्रॉस कलेक्शन दर्ज किया था. बॉक्स ऑफिस पर यह एक शानदार शुरुआत थी.

मिराय एक चतुर युवक की कहानी है जो यह पता लगाता है कि वह एक शक्तिशाली सेना को राजा अशोक से जुड़ी नौ पवित्र पुस्तकों को प्राप्त करने से रोकने की कुंजी है. यह फिल्म ब्रह्माण्ड की रहस्यमयी शक्ति से जुड़ने के उसके सफर को दर्शाती है, जिसमें कल्पना, एक्शन और रोमांच सबकुछ शामिल हैं.

फिल्म के निर्माण में एक बड़ी टीम शामिल है. कार्तिक गट्टामनेनी ने निर्देशक और सिनेमैट्रोग्राफी दोनों की भूमिका निभाई है, जबकि एडिटिंग का काम श्रीकर प्रसाद ने संभाला है. गौरा हरि ने संगीत और प्लेबैक स्कोर का काम संभाला है. प्रोडक्शन डिजाइन का मैनेजमेंट श्रीनागेंद्र तंगला ने किया है और कला निर्देशन दासिरेड्डी श्रीनिवास ने किया है.

