ETV Bharat / entertainment

'मिराय' ने चार दिनों में कमाए 50 करोड़, मंडे टेस्ट में कैसा रहा तेजा सज्जा की फिल्म का हाल, जानें

हनु-मैन फेम एक्टर तेजा सज्जा की फिल्म मिराय को पहले ही थिएटर्स में दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला था

Mirai Box Office Collection Day 4
मिराय बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 (Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 16, 2025 at 1:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: सुपरहीरो फिल्म हनु-मैन से बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के बाद तेलुगु स्टार तेजा सज्जा की नई फैंटेसी ए़डवेंचर फिल्म मिराय बीती 12 सितंबर को रिलीज हुई. मिराय अपनी रिलीज का पहला वीकेंड पूरा कर चुकी है और मंडे टेस्ट भी दे चुकी है. कार्तिक घटामनेनी ने फिल्म मिराय का डायरेक्शन किया है. पहले ही दिन मिराय को थिएटर्स में दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला और दर्शकों को तेजा सज्जा का सुपरहीरो स्टाइल फिर पसंद आया. फिल्म मिराय ने चार दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है.

मिराय बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

मिराय इन चार दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. सैकनिल्क के अनुसार फिल्म मिराय ने पहले दिन 13 करोड़ रुपये, दूसरे दिन 15 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 16.6 करोड़ रुपये और चौथे दिन यानी पहले मंडे को 5.96 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. मिराय का घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 50.56 करोड़ रुपये का हो गया है. मिराय का पहले सोमवार को हिंदी भाषा में 11.14 फीसदी ऑक्यूपेंसी रेट दर्ज किया गाय है. इसमें मॉर्निंग शो में 5.64 फीसदी, दोपहर में 10.92 फीसदी, इवनिंग शो में 12.65 फीसदी और नाइट शो में 15.36 फीसदी ऑक्यूपेंसी रेट दर्ज किया गया है.

तेलुगू भाषा में कैसा रहा हाल?

वहीं, तेलुगू में चौथे दिन मॉर्निंग शो मं 21.81 फीसदी, दोपहर के शो में 34.47 फीसदी, इवनिंग शो में 38.17 फीसदी और नाइट शो में 47.89 फीसदी ऑक्यूपेंसी रेट दर्ज हुआ है. तेज्जा सज्जा, रितिका नायक, मनोज मंचू, जगपति बाबू, श्रेया सरन और जयराम जैसे दिग्गज स्टार से सजी फिल्म को पीपूल मीडिया फैक्ट्री ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म को डायरेक्टर कार्तिक घटामनेनी हैं.

ये भी पढ़ें:

'मिराय' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2: तेजा सज्जा की सुपरनैचुरल ड्रामा ने 'हनु-मान'-'किंगडम' को दी मात, की छप्पड़ फाड़ कमाई

For All Latest Updates

TAGGED:

MIRAI BOX OFFICE COLLECTIONMIRAI BOX OFFICEMIRAI BOX OFFICE DAY 4मिराय बॉक्स ऑफिस कलेक्शनMIRAI BOX OFFICE COLLECTION DAY 4

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कतर के पीएम की दुनिया से गुहार, इजराइल को दंडित करें, डबल स्टैंडर्ड छोड़ें

टीम इंडिया को पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाने पर मिलेगी सजा? जानिए क्या कहते हैं क्रिकेट के नियम?

शेयर बाजार में सपाट शुरुआत, निफ्टी 25,118 और सेंसेक्स 81,925 पर खुले

ट्रंप ने विदेशी कंपनियों से अमेरिका में निवेश और अमेरिकी श्रमिकों को ट्रेनिंग देने का आग्रह किया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.