'मिराय' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2: तेजा सज्जा की सुपरनैचुरल ड्रामा ने 'हनु-मान'-'किंगडम' को दी मात, की छप्पड़ फाड़ कमाई

तेजा सज्जा की सुपरनैचुरल फिल्म 'मिराय' को लोगों से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है. आइए जानें 'मिराय' के दो दिनों की कमाई के बारे में...

Published : September 14, 2025 at 10:32 AM IST

हैदराबाद: 'हनु-मान' की जबरदस्त सफलता के बाद तेजा सज्जा 'मिराय' के साथ बड़े पर्दे पर लौट आए हैं और इस बार, उनकी कमाई पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है. 12 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई उनकी नई सुपरहीरो फैंटेसी ड्रामा ने अपनी धमाकेदार शुरुआत और फैंस की उत्साह से बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है. तेजा सज्जा की एक्शन फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जिससे फिल्म के कारोबार में तेजी आई है. दूसरे दिन भी इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की है.

'मिराय' रिलीज से पहले का उत्साह आसमान छू रहा था, और अब, आंकड़े साबित कर रहे हैं कि यह उत्साह वाकई था. भारत और विदेशों से भारी संख्या में फैंस सिनेमाघरों में पहुंचे, जिससे पहला दिन तेलुगु सिनेमा की बढ़ती वैश्विक लोकप्रियता और बढ़ गई.

कार्तिक गट्टामनेनी की निर्देशित फिल्म तेजा सज्जा, मंचू मनोज, रितिका नायक, श्रिया सरन और जगपति बाबू अभिनीत और प्रभास के स्पेशल कैमियो वाली 'मिराय' सुपर योद्धा ने न केवल उम्मीदों पर खरा उतरा है, बल्कि दर्शकों का भी दिल जीत लिया. आलोचक और दर्शक, दोनों ही तेजा सज्जा की प्रभावशाली स्क्रीन उपस्थिति की प्रशंसा कर रहे हैं, जो 'मिराय' को कहीं अधिक दर्शाता है.

'मिराय' का पहले दिन का कलेक्शन

'मिराय' ने ओपनिंग डे पर दुनियाभर में शानदार कमाई की. मेकर्स ने फिल्म के पहले दिन की कमाई का आंकड़ा साझा किया है. मेकर्स के मुताबिक, 'मिराय' ने पहले दिन दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर 27.20 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. वहीं, भारत में इसने पहले दिन 13 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था.

'मिराय' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2
शानदार समीक्षाओं, खचाखच भरे सिनेमाघरों और लगातार बढ़ते वीकेंड के साथ, 'मिराय' ने दूसरे दिन बेहतर प्रदर्शन किया. सैकनिल्क के अनुसार, मिराय ने पहले दिन लगभग 13 करोड़ रुपये (सभी भाषाओं को मिलाकर) कमाए. वहीं दूसरे दिन इसने 13.45 करोड़ रुपये कमाए. दो दिनों के बाद भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 'मिराय' का कलेक्शन 26.45 करोड़ रुपये कमाए हैं.

तेजा सज्जा की 'मिराय' ने ना सिर्फ पहले दिन हनु-मान को पीछे छोड़ा बल्कि पहले शनिवार को भी मात देने में कामयाब रही. रिलीज के दूसरे दिन जहां 'मिराय' ने 13.45 करोड़ रुपये काए, वहीं हनु-मान ने 12.45 करोड़ रुपये कमाए थे.

'मिराय' ने इन फिल्मों को दी मात
तेजा सज्जा की 'मिराय' ने ना सिर्फ पहले दिन 'हनु-मान' को पीछे छोड़ा बल्कि पहले शनिवार को भी मात देने में कामयाब रही. रिलीज के दूसरे दिन जहां 'मिराय' ने 13.45 करोड़ रुपये काए, वहीं 'हनु-मान' ने 12.45 करोड़ रुपये कमाए थे.

इतना ही नहीं, तेजा सज्जा की 'मिराय', विजय देवरकोंडा अभिनीत 'किंगडम' के पहले शनिवार के कलेक्शन को भी पार कर लिया है. सैकनिल्क के अनुसार, 'किंगडम' ने अपने पहले शनिवार (तीसरे दिन) को 8 रुपये कमाए थे.

