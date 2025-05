ETV Bharat / entertainment

मेट गाला 2025: रेड कार्पेट इवेंट के वो 6 सख्त नियम, जिन्हें नहीं किया फॉलो, तो बैन हो सकता है बड़े से बड़ा सुपरस्टार - MET GALA RULES

मेट गाला 2025 रूल्स ( IANS )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : May 5, 2025 at 2:06 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 2:54 PM IST 5 Min Read

हैदराबाद: वर्ल्ड बिगेस्ट एंड वियर्ड फैशन इवेंट मेट गाला 2025 भारत में 6 मई मंगलवार सुबह 3.30 बजे से लाइव देखा जाएगा. इस इवेंट को लेकर दुनियाभर के फैशन प्रेमियों और सिनेमा की दुनिया से जुड़े स्टार्स का एक्साइटमेंट लेवल हाई होता जा रहा है. भारत के लिए मेट गाला 2025 का रेड कार्पेट बेहद खास होने वाला है, क्योंकि दुनिया के चौथे सबसे अमीर स्टार शाहरुख खान इसकी शोभा बढ़ाने जा रहे हैं. मेट गाला 2025 की स्टेज सज चुकी है. शाहरुख खान समेत कई भारतीय सेलेब्स वहां पहुंच चुके हैं. इस बीच मेट गाला 2025 के कुछ अजीबोगरीब नियम सामने आए हैं, जिन्हें जानने के बाद किसी को भी अचंभा हो सकता है. रिपोर्ट्स की मानें तो एक्सक्लूसिव डिनर और लाइव परफॉर्मेंस से पहले एग्जीबिशन का एक निजी दौरा होता है. वोग की एडिटर इन चीफ और प्रोग्राम की हेड अन्ना विंटोर ने यहां आने वाले 400 से ज्यादा हाई-प्रोफाइल सेलेब्स गेस्ट के लिए खास इंतजाम करवाया है. इसमें ए-लिस्टेड स्टार्स के बैठने और खाने-पीने की व्यवस्था शामिल है. मेट गाला के नियम बेहद सख्त हैं, जिनपर अब सबका ध्यान जा रहा है. साथ ही जानेंगे इस इवेंट से जुड़ने के लिए टिकट पर कितना पैसा खर्च करना होगा. नो मोबाइल, नो सेल्फी मेट गाला 2025 में किसी को भी मोबाइल सेल्फी की अनुमति नहीं होती है. आपने देखा भी होगा कि किसी भी स्टार्स को इस शो में मोबाइल फोन इस्तेमाल करते नहीं देखा जाता. इसी के साथ निजी दौरा, डिनर और परफॉर्मेंस भी शूट नहीं की जाती है और कह सकते हैं कि इसे पब्लिकली नहीं दिखाया जाता है. लेकिन कई स्टार्स हैं, जिन्होंने इस नियम को तोड़ा है, लेकिन उनकी ज्यादातर सेल्फी रेस्ट रूम के अंदर की होती हैं. 2. जड़ी-बूटी, प्यार-लहसून अन्ना विटोंर इस इवेंट में खास हॉस्पिटैलिटी का बेहद ध्यान रखती हैं. मेट गाला डिनर की बात करें तो इसमें कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है. यहां खाने में प्याज-लहसून आदि के इस्तेमाल पर बैन है. ताकि गेस्ट के सांस लेने पर प्याज-लहसुन की महक ना उड़े. गेस्ट के खूबसूरत और कीमती कपड़ों पर खाना ना छलके, इसलिए ब्रुसचेटा जैसे पकवान भी नहीं सर्व किए जाते हैं.

