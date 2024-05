ETV Bharat / entertainment

मेट गाला 2024 में छाया उर्फी जावेद की ड्रेस का जादू, इस हसीना ने किया एक्ट्रेस को कॉपी - Met Gala 2024

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 7, 2024, 10:58 AM IST | Updated : May 7, 2024, 11:53 AM IST

उर्फी जावेद-अमेलिया ग्रे हैमलिन ( @urf7i instagram/@2015smetgala twitter )

मुंबई : क्या मेट गाला में उर्फी जावेद, जो अपने अतरंगी ड्रेसिंग सेंस के लिए मशहूर हैं, के डिजाइनर ड्रेस का आइडिया चोरी किया गया है? मॉडल अमेलिया ग्रे हैमलिन ने इस साल मेट गाला में डेब्यू किया है. 22 साल की फैशन स्टार, जिसने इस साल मेट गाला के ग्रीन कार्पेट पर कदम रखा, ने अपने स्टाइलिश लाइट-अप टेरारियम ड्रेस से सबको मंत्रमुग्ध किया है. सोशल मीडिया पर उनका ये लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. अब उनके इस ड्रेस को उर्फी जावेद के यूनिवर्स ड्रेस से कंपेयर किया जा रहा है. अमेलिया ग्रे हैमलिन ने 2024 मेट गाला में फूलों से भरी एक लाइट-अप टेरारियम ड्रेस में एक आश्चर्यजनक उपस्थिति दर्ज की. मॉडल का येलो ऑफ शोल्डर गाउन काफी खास था. गाउन के ट्रांसपरेंट स्कर्ट को गुलाब और तितलियों से सजाया गया था. उन्होंने इसे गोल्डन हील्स ओर ज्वेलरी से पेयर किया था. अमेलिया ग्रे हैमलिन का मेट गाला डेब्यू ड्रेस का कंपेयर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस उर्फी जावेद की यूनिवर्स से किया जा रहा है. कुछ महीने पहले उर्फी ने एक यूनिवर्स ड्रेस डिजाइन किया था. उर्फी ने अपने यूनिवर्स ड्रेस में अलग-अलग प्लैनेट्स रिप्रेजेंट किया था, जो मूव लाइट के साथ मूव भी कर रहे थे. उर्फी ने इस यूनिक ड्रेस को इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए कैप्शन दिया, 'ब्रह्मांड का केंद्र.' उनके इस साइंस प्रोजेक्ट ड्रेस की काफी तारीफ हुई थी. उर्फी के इस पोस्ट के कुछ दिनों बाद वोग ने जून में होने वाले ताकाशाही स्पिंग 2024 अंडरकवर टेरेरियम ड्रेस की एक झलक साझा की, जो, उर्फी के ड्रेस थीम के मैच करता हुआ था. ड्रेस में छोटे-छोटे पेड़ पौधे, जीवित तितलियां थी. मेट गाला 2024 न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में हो रहा है. फैशन की सबसे बड़ी नाइट-थीम वाली 'स्लीपिंग ब्यूटीज़: रीअवेकनिंग फैशन' में बड़ी संख्या में सितारे अपने स्टाइलिश ड्रेस के साथ ग्रीन कार्पेट की शोभा बढ़ाते नजर आए. यह भी पढ़ें: WATCH: मेट गाला में मैकेनिकल बटरफ्लाई ड्रेस में लगाया ग्लैमरस तड़का, जानें कौन है मोना पटेल - met gala 2024

मुंबई : क्या मेट गाला में उर्फी जावेद, जो अपने अतरंगी ड्रेसिंग सेंस के लिए मशहूर हैं, के डिजाइनर ड्रेस का आइडिया चोरी किया गया है? मॉडल अमेलिया ग्रे हैमलिन ने इस साल मेट गाला में डेब्यू किया है. 22 साल की फैशन स्टार, जिसने इस साल मेट गाला के ग्रीन कार्पेट पर कदम रखा, ने अपने स्टाइलिश लाइट-अप टेरारियम ड्रेस से सबको मंत्रमुग्ध किया है. सोशल मीडिया पर उनका ये लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. अब उनके इस ड्रेस को उर्फी जावेद के यूनिवर्स ड्रेस से कंपेयर किया जा रहा है. अमेलिया ग्रे हैमलिन ने 2024 मेट गाला में फूलों से भरी एक लाइट-अप टेरारियम ड्रेस में एक आश्चर्यजनक उपस्थिति दर्ज की. मॉडल का येलो ऑफ शोल्डर गाउन काफी खास था. गाउन के ट्रांसपरेंट स्कर्ट को गुलाब और तितलियों से सजाया गया था. उन्होंने इसे गोल्डन हील्स ओर ज्वेलरी से पेयर किया था. अमेलिया ग्रे हैमलिन का मेट गाला डेब्यू ड्रेस का कंपेयर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस उर्फी जावेद की यूनिवर्स से किया जा रहा है. कुछ महीने पहले उर्फी ने एक यूनिवर्स ड्रेस डिजाइन किया था. उर्फी ने अपने यूनिवर्स ड्रेस में अलग-अलग प्लैनेट्स रिप्रेजेंट किया था, जो मूव लाइट के साथ मूव भी कर रहे थे. उर्फी ने इस यूनिक ड्रेस को इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए कैप्शन दिया, 'ब्रह्मांड का केंद्र.' उनके इस साइंस प्रोजेक्ट ड्रेस की काफी तारीफ हुई थी. उर्फी के इस पोस्ट के कुछ दिनों बाद वोग ने जून में होने वाले ताकाशाही स्पिंग 2024 अंडरकवर टेरेरियम ड्रेस की एक झलक साझा की, जो, उर्फी के ड्रेस थीम के मैच करता हुआ था. ड्रेस में छोटे-छोटे पेड़ पौधे, जीवित तितलियां थी. मेट गाला 2024 न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में हो रहा है. फैशन की सबसे बड़ी नाइट-थीम वाली 'स्लीपिंग ब्यूटीज़: रीअवेकनिंग फैशन' में बड़ी संख्या में सितारे अपने स्टाइलिश ड्रेस के साथ ग्रीन कार्पेट की शोभा बढ़ाते नजर आए. यह भी पढ़ें: WATCH: मेट गाला में मैकेनिकल बटरफ्लाई ड्रेस में लगाया ग्लैमरस तड़का, जानें कौन है मोना पटेल - met gala 2024

Last Updated : May 7, 2024, 11:53 AM IST