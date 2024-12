ETV Bharat / entertainment

'मैरी क्रिसमस' से 'It's A Wonderful Life' तक, क्रिसमस डे का मजा दोगुना कर देंगी ये 5 टॉप फिल्में - MOVIES TO WATCH ON CHRISTMAS

क्रिसमस पर देखें ये 5 बेहतरीन फिल्में ( Film Posters )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : 2 hours ago

मुंबई: हर साल क्रिसमस के त्यौहार के साथ खत्म होता है और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के साथ नए साल की शुरूआत होती है. क्रिसमस पर नए गिफ्ट्स, मिठाई की एक्साइटमेंट तो सभी को रहती है अब इस बार आपके सेलिब्रेशन को दोगुना करने के लिए हम आपके लिए कुछ बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट आए हैं. जिन्हें आप क्रिसमस पर एंजॉय कर सकते हैं. 1. मैरी क्रिसमस कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति स्टारर मैरी क्रिसमस एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है. फिल्म में दो अजनबी क्रिसमस की रात को मिलते हैं लेकिन यह रोमांटिक रात जल्द ही एक बुरे सपने में बदल जाती है. क्योंकि कुछ घंटों बाद ही फिल्म का हीरो खुद को एक मर्डर मिस्ट्री में उलझा पाता है. फिल्म में कैटरीना, विजय के अलावा संजय कपूर और राधिका आप्टे ने अहम रोल प्ले किया है. 2. द स्काई इज पिंक द स्काई इज पिंक इमोशन से भरी रोलर कोस्टर राइड पर आपको ले जाती है. यह फिल्म एक ऐसे कपल की कहानी की कहानी है जिनकी बेटी को एक ऐसी बीमारी घेर लेती है जो लाइलाज है. लेकिन वे दोनों हार नहीं मानते और उसे बचाने की पूरजोर कोशिश करते हैं. जिंदगी के इन्हीं थपेड़ों के बीच वे अपनी खुशियां भी ढूंढते हैं और क्रिसमस पर पूरी फैमिली के साथ एंजॉय भी करते हैं. फिल्म में प्रियंका चोपड़ा, फरहान अख्तर, जायरा वसीम और रोहित सराफ जैसे कलाकार अहम रोल में हैं.

3. अंजाना-अंजानी रोमांटिक-कॉमेडी ड्रामा का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद ने किया है. इस फिल्म में रणबीर और प्रियंका न्यू ईयर ईव पर एक दूसरे से मिलते हैं और आगे जाकर प्यार में पड़ जाते हैं. लेकिन इस बीच कहानी में मोड़ ये है कि वे दोनों अपनी जिंदगी में परेशानियों के चलते आत्महत्या करना चाहते हैं और अगले 20 दिन में अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरी करने की जर्नी पर निकलते हैं और इसी बीच उन दोनों में प्यार हो जाता है. 4. बड़ा दिन बड़ा दिन एक क्लासिक फिल्म है जो एक यूनिक स्टोरी के साथ क्रिसमस की झलक दिखाती है. दरअसल यहां बड़ा दिन टाइटल ही क्रिसमस के दिन के लिए है. यह फिल्म कोलकाता पर आधारित है जिसमें एक अंडरवर्ल्ड डॉन अपने ही एक गैंग मेंबर के परिवार को धमकी देता है क्योंकि उसने उसे धोखा दिया है. फिल्म में मार्क रॉबिन्सन, शबाना आजमी और तारा देशपांडे अहम भूमिका में हैं. 5. इट्स अ वंडरफुल लाइफ यह एक अमेरिकन क्रिसमस सुपरनैचुरल ड्रामा फिल्म है जो एक शॉर्ट स्टोरी और बुकलेट द ग्रेटेस्ट गिफ्ट पर आधारित है. फ्रैंक कैप्रा की एक क्लासिक जिसे ऑल टाइम बेस्ट क्रिसमस फिल्मों में से एक माना जाता है. क्योंकि इसकी कहानी क्रिसमस ईव पर शुरू होती है जहां न्यूयॉर्क में जॉर्ज बेली सुसाइड करने के बारे में सोचता है. लेकिन एक एंजल उसे बताता है कि वह कितना नेक आदमी है और उसने अपनी कम्यूनिटी के लिए कितने अच्छे काम किए हैं. इसमें जेम्स स्टीवर्ट, डोना रीड, होनरी ट्रेवर्स, लियोनल बैरीमोर जैसे कलाकारों ने काम किया है.