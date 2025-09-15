ETV Bharat / entertainment

कौन हैं ओवेन कूपर? सबसे कम उम्र में एमी अवार्ड जीत रचा इतिहास, 50 साल पुराना तोड़ा रिकॉर्ड, 500 बच्चों में से हुए थे सेलेक्ट

हैदराबाद: अभिनय की कोई उम्र नहीं होती, यह सिखाया है, ब्रिटिश एक्टर ओवेन कूपर ने, जो महज अभी 15 साल के हैं और टीवी जगत के मशहूर एमी अवार्ड (Emmy Award 2025) को जीतने वाले सबसे कम उम्र के एक्टर बन चुके हैं. लॉस एंजिलेस स्थित आयोजित इवेंट में उनकी जीत ने 50 वर्षों से अधिक पुराना रिकार्ड को तोड़ दिया है. 1973 में 16 साल की उम्र में स्कॉट जैकोबी ने 'दैट सर्टेन समर' में अपनी भूमिका के लिए एमी पुरस्कार जीता था. लॉस एंजिल्स के डाउनटाउन स्थित पीकॉक थिएटर में अपना पुरस्कार स्वीकार करते हुए, कूपर ने इस सम्मान पर अविश्वास व्यक्त किया.

ओवेन ने अपने डेब्यू से ही धमाका कर दिया है. उन्होंने 4 एपिसोड वाली टीवी सीरीज 'एडोलसेंस' से यह अवार्ड अपने नाम किया है. इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. ओवेन कूपर निश्चित रूप से कई युवा कलाकारों के लिए प्रेरणा बन गए हैं. चलिए जानते हैं आखिर कौन हैं ओवेन कपूर, क्या है उनकी सीरीज 'एडोलसेंस' की कहानी, एमी अवार्ड्स में कितने पुरस्कार अपने नाम किये हैं. साथ ही जानेंगे 'एडोलसेंस' पर बॉलीवुड एक्टर्स ने किया रिएक्शन दिया था.

जीत पर क्या बोले ओवेन?

उन्होंने कहा, 'यहां खड़े होकर... वाह, यह बहुत ही अवास्तविक है, आज की रात यह साबित करती है कि यदि आप सुनते हैं और ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने आराम से बाहर निकलते हैं तो आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं'. उन्होंने आगे कहा, 'तीन साल पहले मैं कुछ भी नहीं था, अब मैं यहां हूँ, इस पुरस्कार पर भले ही मेरा नाम हो, लेकिन असल में यह कैमरे के पीछे के लोगों और पूरी कास्ट का है'.

ओवेन ने किसे दी मात?

ओवेन कूपर ने इस कैटेगरी में कई प्रशंसित अभिनेताओं से कड़ी टक्कर ली. नामांकितों में मॉन्स्टर्स: द लाइल एंड एरिक मेनेंडेज स्टोरी के लिए जेवियर बार्डेम और प्रेज्यूम्ड इनोसेंट के लिए पीटर सार्सगार्ड शामिल थे.

रॉब डेलाने को 'डाइंग फॉर सेक्स' के लिए चुना गया, जबकि कूपर की अपनी 'एडोलसेंस' की सह-कलाकार एश्ले वाल्टर्स भी इस दौड़ में शामिल थीं. भारी-भरकम लाइनअप के बावजूद, 15 वर्षीय एश्ले वाल्टर्स विजेता बनकर उभरीं.

ओवेन कूपर और उनका परिवार

ओवेन कूपर का जन्म इंग्लैंड के वारिंगटन में हुआ था. बताया जाता है कि उनकी मां एक केयरवुमन हैं और उनके पिता आईटी क्षेत्र में काम करते हैं. उनके दो भाई हैं. वह वारिंगटन रायलैंड्स अंडर-15 टीम के सदस्य भी हैं.

शोबिज इंडस्ट्री में आने से पहले ओवेन कूपर

इंग्लैंड में जन्मे ओवेन मूल रूप से एक फुटबॉलर बनना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने मैनचेस्टर स्थित द ड्रामा मॉब नामक ड्रामा स्कूल में वीकली अभिनय की ट्रेनिंग ली. यह स्कूल कोरोनेशन स्ट्रीट की एक्ट्रेस टीना ओ'ब्रायन और एस्थर मॉर्गन द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया था.

ओवेन कूपर का स्क्रीन डेब्यू

कूपर ने नेटफ्लिक्स की मिनीसीरीज 'एडोलसेंस' में हत्या के आरोपी 15 वर्षीय जेमी मिलर की भूमिका से अपने अभिनय की शुरुआत की है. सीरीज के सह-निर्माता स्टीफन ग्राहम इस भूमिका के लिए उत्तरी इंग्लैंड के एक अज्ञात अभिनेता को चुनना चाहते थे. उन्होंने तकरीबन 500 से ज्यादा बच्चों के ऑडिशन में से ओवेन का चयन था.

'एडोलसेंस' के लिए मिली प्रशंसा

इस भूमिका ने ओवेन को खूब प्रशंसा दिलाई है और उन्हें सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकारों में से एक बना दिया है. प्राइमटाइम एमी पुरस्कारों के अलावा, उन्हें सीमित श्रृंखला में शानदार सहायक अभिनय के लिए गोथम टीवी पुरस्कार (Gotham TV Award) भी मिला है.

सीरीज ने जीते ये अवार्ड्स