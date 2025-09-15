कौन हैं ओवेन कूपर? सबसे कम उम्र में एमी अवार्ड जीत रचा इतिहास, 50 साल पुराना तोड़ा रिकॉर्ड, 500 बच्चों में से हुए थे सेलेक्ट

ETV Bharat / entertainment

ओवेन कूपर एक्टर नहीं एक बल्कि फुटबॉलर बनना चाहते थे और 500 बच्चों में से ऑडिशन में उन्हें चुना गया था.

हैदराबाद: अभिनय की कोई उम्र नहीं होती, यह सिखाया है, ब्रिटिश एक्टर ओवेन कूपर ने, जो महज अभी 15 साल के हैं और टीवी जगत के मशहूर एमी अवार्ड (Emmy Award 2025) को जीतने वाले सबसे कम उम्र के एक्टर बन चुके हैं. लॉस एंजिलेस स्थित आयोजित इवेंट में उनकी जीत ने 50 वर्षों से अधिक पुराना रिकार्ड को तोड़ दिया है. 1973 में 16 साल की उम्र में स्कॉट जैकोबी ने 'दैट सर्टेन समर' में अपनी भूमिका के लिए एमी पुरस्कार जीता था. लॉस एंजिल्स के डाउनटाउन स्थित पीकॉक थिएटर में अपना पुरस्कार स्वीकार करते हुए, कूपर ने इस सम्मान पर अविश्वास व्यक्त किया.

ओवेन ने अपने डेब्यू से ही धमाका कर दिया है. उन्होंने 4 एपिसोड वाली टीवी सीरीज 'एडोलसेंस' से यह अवार्ड अपने नाम किया है. इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. ओवेन कूपर निश्चित रूप से कई युवा कलाकारों के लिए प्रेरणा बन गए हैं. चलिए जानते हैं आखिर कौन हैं ओवेन कपूर, क्या है उनकी सीरीज 'एडोलसेंस' की कहानी, एमी अवार्ड्स में कितने पुरस्कार अपने नाम किये हैं. साथ ही जानेंगे 'एडोलसेंस' पर बॉलीवुड एक्टर्स ने किया रिएक्शन दिया था.

जीत पर क्या बोले ओवेन?

उन्होंने कहा, 'यहां खड़े होकर... वाह, यह बहुत ही अवास्तविक है, आज की रात यह साबित करती है कि यदि आप सुनते हैं और ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने आराम से बाहर निकलते हैं तो आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं'. उन्होंने आगे कहा, 'तीन साल पहले मैं कुछ भी नहीं था, अब मैं यहां हूँ, इस पुरस्कार पर भले ही मेरा नाम हो, लेकिन असल में यह कैमरे के पीछे के लोगों और पूरी कास्ट का है'.

ओवेन ने किसे दी मात?

ओवेन कूपर ने इस कैटेगरी में कई प्रशंसित अभिनेताओं से कड़ी टक्कर ली. नामांकितों में मॉन्स्टर्स: द लाइल एंड एरिक मेनेंडेज स्टोरी के लिए जेवियर बार्डेम और प्रेज्यूम्ड इनोसेंट के लिए पीटर सार्सगार्ड शामिल थे.

रॉब डेलाने को 'डाइंग फॉर सेक्स' के लिए चुना गया, जबकि कूपर की अपनी 'एडोलसेंस' की सह-कलाकार एश्ले वाल्टर्स भी इस दौड़ में शामिल थीं. भारी-भरकम लाइनअप के बावजूद, 15 वर्षीय एश्ले वाल्टर्स विजेता बनकर उभरीं.

ओवेन कूपर और उनका परिवार

ओवेन कूपर का जन्म इंग्लैंड के वारिंगटन में हुआ था. बताया जाता है कि उनकी मां एक केयरवुमन हैं और उनके पिता आईटी क्षेत्र में काम करते हैं. उनके दो भाई हैं. वह वारिंगटन रायलैंड्स अंडर-15 टीम के सदस्य भी हैं.

शोबिज इंडस्ट्री में आने से पहले ओवेन कूपर

इंग्लैंड में जन्मे ओवेन मूल रूप से एक फुटबॉलर बनना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने मैनचेस्टर स्थित द ड्रामा मॉब नामक ड्रामा स्कूल में वीकली अभिनय की ट्रेनिंग ली. यह स्कूल कोरोनेशन स्ट्रीट की एक्ट्रेस टीना ओ'ब्रायन और एस्थर मॉर्गन द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया था.

ओवेन कूपर का स्क्रीन डेब्यू

कूपर ने नेटफ्लिक्स की मिनीसीरीज 'एडोलसेंस' में हत्या के आरोपी 15 वर्षीय जेमी मिलर की भूमिका से अपने अभिनय की शुरुआत की है. सीरीज के सह-निर्माता स्टीफन ग्राहम इस भूमिका के लिए उत्तरी इंग्लैंड के एक अज्ञात अभिनेता को चुनना चाहते थे. उन्होंने तकरीबन 500 से ज्यादा बच्चों के ऑडिशन में से ओवेन का चयन था.

'एडोलसेंस' के लिए मिली प्रशंसा

इस भूमिका ने ओवेन को खूब प्रशंसा दिलाई है और उन्हें सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकारों में से एक बना दिया है. प्राइमटाइम एमी पुरस्कारों के अलावा, उन्हें सीमित श्रृंखला में शानदार सहायक अभिनय के लिए गोथम टीवी पुरस्कार (Gotham TV Award) भी मिला है.

सीरीज ने जीते ये अवार्ड्स

'एडोलसेंस' ने एस्ट्रा टीवी अवार्ड्स में 7 नॉमिनेशन लिए और बेस्ट लिमिटेड सीरीज (जीत), बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (ओवेन कूपर-जीत), बेस्ट डायरेक्टिंग लिमिटेड सीरीज और टीवी मूवी (फिलिफ बरंतिनी- जीत), बेस्ट राइटिंग (जैक थॉर्न, स्टिफन ग्राह्म -जीत), गोथम टीवी अवार्ड (Gotham TV Awards) ब्रेकथ्रू लीड परफॉर्मेंस (स्टीफन ग्राह्म- जीत), आउटस्टैडिंग सपोर्टिंग एक्टर (ओवेन कूपर-जीत) दर्ज की है.

'एडोलसेंस' को इन कैटेगरी में मिल एमी अवार्ड्स

77वें प्राइमटाइम एमी अवार्ड्स 2025 में 'एडोलसेंस' को आउटस्टैंडिंग लिमिटेड या एंथोलॉजी सीरीज, आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर (स्टीफन ग्राह्म), आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्टर (ओवेन कूपर), सपोर्टिंग एक्ट्रेस ( एनिन डोएत्री), आउटस्टैंडिंग डायरेक्शन (फिलिप बरंतिनी), बेस्ट राइटिंग (जैक थॉर्न और स्टीफन ग्राह्म) में जीत मिली है.

'एडोलसेंस' के बाद ओवेन कूपर की प्रोजेक्ट्स

मई 2025 में, उन्हें अंग्रेजी संगीतकार सैम फेंडर के संगीत वीडियो 'लिटिल बिट क्लोजर' में देखा गया था. वह आगामी बीबीसी थ्री सीरीज फिल्म क्लब में दिखाई देंगे. उन्हें एमराल्ड फेनेल की फिल्म वुदरिंग हाइट्स में युवा हीथक्लिफ की भूमिका निभाने के लिए भी चुना गया है, जो 2026 में रिलीज होने वाली है.

प्रियंका चोपड़ा ने की तारीफ

बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने एमी अवार्ड विनर ओवेन कूपर की जीत पर खुशी जाहिर की है. प्रियंका चोपड़ा ने ओवेन कूपर का अवार्ड से वीडियो शेयर शॉकिंग, तालियां और खुशी के इमोजी शेयर किया हैं.

  • 77वें एमी अवॉर्ड्स के विनर्स की लिस्ट

आउटसस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज - द पिट

आउटसस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस इन ड्रामा सीरीज - ब्रिट लोअर (सेवरेंस)

आउटसस्टैंडिंग लीड एक्टर इन ड्रामा सीरीज - नोआ वाइल (द पिट)

आउटसस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्ट्रेस इन अ ड्रामा सीरीज - कैथरीन लानासा (द पिट)

आउटसस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्टर इन अ ड्रामा सीरीज - ट्रामेल टिलमैन (सेवरेंस)

आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस इन लिमिटेड ऑर एंथोलॉजी सीरीज ऑर मूवी- क्रिस्टिन मिलियोटी (द पेंगुइन)

आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर इन लिमिटेड ऑर एंथोलॉजी सीरीज ऑर मूवी - स्टीफन ग्राहम (एडोलसेंस)

आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्ट्रेस इन लिमिटेड ऑर एंथोलॉजी सीरीज ऑर मूवी - एरिन डोहर्टी (एडोलसेंस)

आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्टर इन लिमिटेड ऑर एंथोलॉजी सीरीज ऑर मूवी - ओवेन कूपर (एडोलसेंस)

बेस्ट राइटिंग लिमिटेड ऑर एंथोलॉजी सीरीज ऑर मूवी - जैक थॉर्न और स्टीवन ग्राहम (एडोलसेंस)

बेस्ट लिमिटेड ऑर एंथोलॉजी सीरीज - एडोलसेंस

बेस्ट डायरेक्टिंग फॉर लिमिटेड ऑर एंथोलॉजी सीरीज- फिलिप बैरंटिनी (एडोलसेंस)

बेस्ट राइटिंग फॉर कॉमेडी सीरीज - सेट रोगन, एवान गोल्डबर्ग, पीटर हुयक, एलेक्स और फ्रीदा (द प्रमोशन)

आउटस्टैंडिंग रियलिटी कॉम्पटीशन प्रोग्राम - द ट्रेटर्स

आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस इन कॉमेडी सीरीज - जीन स्मार्ट (हीक्स)

आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर इन कॉमेडी सीरीज - सेठ रोजेन (द स्टूडियो)

आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्ट्रेस इन कॉमेडी सीरीज - हन्ना ईनबिंदर (हैक्स)

आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्ट्रेस इन कॉमेडी सीरीज - जेफ हिलर (समबडी समव्हेयर)

बेस्ट टॉक शो - द लेट शो

बेस्ट कॉमेडी सीरीज - द स्टूडियो

बेस्ट डायरेक्टिंग फॉर कॉमेडी सीरीज - सेठ रोजेन, एवान गोल्डबर्ग (द ओनर)

बेस्ट डायरेक्टिंग फॉर ड्रामा सीरीज - एडम रैंडल (हैलो गुडबाय)

बेस्ट राइटिंग फॉर ड्रामा सीरीज - डैन गिलरॉय (वेलकम टू द रीबेलियन)

