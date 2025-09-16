ETV Bharat / entertainment

कौन हैं माहिका शर्मा?, क्रिकेटर हार्दिक पांड्या संग जुड़ रहा नाम, विवेक ओबेरॉय संग कर चुकी हैं काम



By ETV Bharat Entertainment Team Published : September 16, 2025 at 11:52 AM IST 3 Min Read

हैदराबाद: क्रिकेट टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर हार्दिक पांड्या एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ से चर्चा में हैं. नताशा से तलाक लेने के बाद क्रिकेटर का नाम जैस्मिन वालिया से जुड़ा था और अब क्रिकेटर का नाम माहिका शर्मा से जुड़ रहा है. हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा की कथित रिलेशनशिप को लेकर सोशल मीडिया का बाजार गर्म है. ऐसे में माहिका के बारे में सब जानने के लिए बेताब हैं. माहिका शर्मा सोशल मीडिया पर छा गई हैं और चारों ओर उनकी ही चर्चा हो रही हैं. आइए जानते हैं आखिर कौन हैं माहिका शर्मा? कौन हैं माहिका शर्मा? माहिका शर्मा के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दें कि वह एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं. माहिका का इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, जिसमें वह खुद को फैशन और फिटनेस कंटेंट क्रिएटर बताती हैं. माहिका के लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक, उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई दिल्ली के नेवी चिल्ड्रन स्कूल से की है. इसके बाद माहिका ने इकोनॉमिक्स और फिनेंस की स्टडी की. माहिका ने पढ़ाई के बाद कई जगह इंटर्नशिप भी की. इस दौरान माहिका ने मॉडलिंग सेक्टर में भी हाथ आजमाया. वह रैपर रागा के लिए एक म्यूजिक वीडियो में भी नजर आई थीं. कुछ फिल्मों में वह छोटे-मोटे रोल करती दिखीं हैं. इसमें ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री निर्देशक ऑरलैंडो वॉन आइन्सिडेल की इनटू द डस्क भी शामिल है.