कौन हैं माहिका शर्मा?, क्रिकेटर हार्दिक पांड्या संग जुड़ रहा नाम, विवेक ओबेरॉय संग कर चुकी हैं काम

Published : September 16, 2025 at 11:52 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद: क्रिकेट टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर हार्दिक पांड्या एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ से चर्चा में हैं. नताशा से तलाक लेने के बाद क्रिकेटर का नाम जैस्मिन वालिया से जुड़ा था और अब क्रिकेटर का नाम माहिका शर्मा से जुड़ रहा है. हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा की कथित रिलेशनशिप को लेकर सोशल मीडिया का बाजार गर्म है. ऐसे में माहिका के बारे में सब जानने के लिए बेताब हैं. माहिका शर्मा सोशल मीडिया पर छा गई हैं और चारों ओर उनकी ही चर्चा हो रही हैं. आइए जानते हैं आखिर कौन हैं माहिका शर्मा?

कौन हैं माहिका शर्मा?

माहिका शर्मा के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दें कि वह एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं. माहिका का इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, जिसमें वह खुद को फैशन और फिटनेस कंटेंट क्रिएटर बताती हैं. माहिका के लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक, उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई दिल्ली के नेवी चिल्ड्रन स्कूल से की है. इसके बाद माहिका ने इकोनॉमिक्स और फिनेंस की स्टडी की. माहिका ने पढ़ाई के बाद कई जगह इंटर्नशिप भी की. इस दौरान माहिका ने मॉडलिंग सेक्टर में भी हाथ आजमाया. वह रैपर रागा के लिए एक म्यूजिक वीडियो में भी नजर आई थीं. कुछ फिल्मों में वह छोटे-मोटे रोल करती दिखीं हैं. इसमें ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री निर्देशक ऑरलैंडो वॉन आइन्सिडेल की इनटू द डस्क भी शामिल है.

विवेक ओबेरॉय संग काम कर चुकी हैं.

साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी भी वह विवेक ओबेरॉय संग काम कर चुकी हैं. इसके अलावा वह कई विज्ञापनों में भी देखी जा चुकी हैं. एक्टिंग के अलावा वह फैशन सेक्टर में भी एक्टिव हैं और कई डिजाइनर के लिए रैंप वॉक करती हैं. इसमें रितु कुमार, अनीता डोंगरे, तरुण तहिलियानी, मनीष मल्होत्रा और अमिता अग्रवाल जैसे बड़े फैशन डिजाइनर्स का नाम शामिल है. वह साल 2024 में इंडियन फैशन अवार्ड्स में मॉडल ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जी चुकी हैं. माहिका अभी 24 साल की हैं. साल 2023 में माहिका ने अपने 22वें बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की थीं. इतना ही नहीं माहिका सर्टिफाइड लीन सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट भी हैं और एक ट्रेंड योगा टीचर भी हैं.

कैसे शुरू हुई हार्दिक संग अफेयर की चर्चा ?

माहिका के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 41 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. माहिका की इंस्टा वॉल पर उनकी स्टनिंग तस्वीरें ही देखने को मिलेंगी. एक वीडियो में माहिका के पीछे हार्दिक दिख रहे थे और इस वीडियो में माहिका की उंगली में 23 नंबर था और जोकि हार्दिक की जर्सी का नंबर है. इसके बाद से दोनों के कथित अफेयर की चर्चा होने लगी. हालांकि इस पर दोनों की ही कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. फिलहाल हार्दिक दुबई में एशिया कप 2025 खेल रहे हैं.

