नवरात्रि के पहले दिन 'मर्दानी 3' का नया पोस्टर जारी, 'अच्छाई और बुराई' के महायुद्ध के लिए तैयार रानी मुखर्जी

नवरात्रि के पहले दिन 'मर्दानी 3' के मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर जारी किया, जिसमें अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई दिखाई गई है.

Mardaani 3
'मर्दानी 3' (Poster)
Published : September 22, 2025 at 12:32 PM IST

मुंबई: रानी मुखर्जी मर्दानी 3 में शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं. दोनों इंस्टालमेंट की सफलता के बाद मेकर्स ने तीसरे भाग की रिलीज की तारीख 27 फरवरी, 2026 को तय की है. नवरात्रि के पावन अवसर पर, मेकर्स ने मर्दानी 3 का नया पोस्टर जारी किया.

नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर को यशराज फिल्म्स ने इंस्टाग्राम पर मर्दानी 3 का नया पोस्टर जारी किया है. इसे शेयर करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, 'नवरात्रि के पावन पहले दिन, बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हुए. रानी मुखर्जी अपने करियर के सबसे चैलेंजिंग केस की जांच करने के लिए मर्दानी 3 में टॉप पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में लौट आई हैं. 'मर्दानी 3' सिनेमाघरों में 27 फरवरी, 2026 को रिलीज होगी.'

पोस्टर की बात करें तो पोस्टर में रानी का क्लोज-अप दिखाया गया है, जिसमें वह एक ब्लैक कलर रंग का गन पकड़े हुए नीचे की ओर इशारा करती हुई दिखाई दे रही हैं. ब्लर बैकग्राउंड में एक पीले रंग का पुलिस बैरिकेड दिखाई दे रहा है जिस पर 'दिल्ली पुलिस' लिखा हुआ है. इस पोस्टर के साथ रानी मुखर्जी 'अच्छाई और बुराई' के बीच एक नए युद्ध के लिए तैयार लग रही हैं. रानी मुखर्जी ने पहले खुलासा किया था कि यह रोमांचक फिल्म 'डार्क, जानलेवा और क्रूर' होगा. इस खुलासे के बाद से फैंस के बीच बज बना हुआ है.

'मर्दानी 3' का निर्देशन अभिराज मीनावाला ने किया है. तीसरी इंस्टालमेंट में रानी की निडर पुलिसकर्मी शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में वापसी हुई है, जो न्याय के लिए लड़ती है. यशराज फिल्म्स की निर्मित 'मर्दानी' हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी एकल महिला-प्रधान फ्रैंचाइजी है, जो 11 साल पहले शुरू हुई थी. इस फिल्म फ्रैंचाइजी ने अपनी दमदार कहानी के लिए तब से प्यार और प्रशंसा बटोरी है. इस ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइजी को लोगों का भरपूर प्यार मिला है और इसने सिनेमा प्रेमियों के बीच एक कल्ट का दर्जा हासिल कर लिया है.

2014 में रिलीज हुई 'मर्दानी' का निर्देशन प्रदीप सरकार ने किया था. दूसरी किस्त का निर्देशन गोपी पुथ्रन ने किया था, जिन्होंने फिल्म फ्रैंचाइजी का पहला भाग लिखा था. जहां, 'मर्दानी' मानव तस्करी की कहानी पर आधारित थी, वहीं 2019 में रिलीज हुई 'मर्दानी 2' एक मनोरोगी, बलात्कारी और हत्यारे की कहानी पर आधारित थी.

