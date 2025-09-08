ETV Bharat / entertainment

'मन्नू क्या करेगा?' को BAFTA में मिला स्टैंडिंग ओवेशन, नजारा देख भावुक हुए डायरेक्टर, जानें क्या बोले

Mannu Kya Karegga
मन्नू क्या करेगा (POSTER)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 8, 2025 at 2:51 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद: व्योम और साची बिंद्रा की मुख्य भूमिकाओं से सजी क्यूरियस आइज सिनेमा की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'मन्नू क्या करेगा?' हर जगह चर्चा का विषय बन चुकी है. फिल्म का ट्रेलर, संगीत एल्बम और लीड जोड़ी की ताजगी भरी केमिस्ट्री पहले ही दर्शकों के दिलों को छू चुकी है और इसे इस सीज़न की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल कर दिया है.

हाल ही में एक ऐसी सरप्राइज़ ने इस उत्साह को और बढ़ा दिया, जब मन्नू क्या करेगा? ने वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाई और UK के प्रतिष्ठित BAFTA में विशेष स्क्रीनिंग करवाई.

स्क्रीनिंग के बाद फिल्म को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, कई लोगों ने इसकी कहानी, मनमोहक संगीत और मुख्य किरदारों की यात्रा की खूब सराहना की. UK प्रीमियर में अंतरराष्ट्रीय दर्शकों ने फिल्म के प्रेम, जुनून और आत्म-खोज जैसे विषयों को बेहद पसंद किया.

इस प्रतिक्रिया पर विचार करते हुए निर्देशक संजय त्रिपाठी ने कहा, “दुनिया भर के दर्शकों को मन्नू क्या करेगा? की कहानी से जुड़ते हुए देखना वास्तव में विनम्रता से भर देने वाला अनुभव है. हम ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जो हर किसी से जुड़ सके, और BAFTA स्क्रीनिंग के दौरान मिली तालियों, उत्साह और प्रतिक्रियाओं ने हमें यह विश्वास दिलाया कि हमारी कहानी ने सीमाओं से परे अपनी आवाज पा ली है, यह प्यार हमें और प्रेरित करता है और हमारे चेहरों पर मुस्कान ला देता है'.

मन्नू क्या करेगा? में विनय पाठक, कुमुद मिश्रा, राजेश कुमार और चारु शंकर भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे।. नए चेहरों, दिल छू लेने वाले भावनाओं और संगीत को केंद्र में रखती यह फिल्म साल की सबसे आत्मीय सिनेमाई अनुभवों में से एक बनने का वादा करती है.

12 सितम्बर 2025 को फिल्म के देशभर में रिलीज होने पर इस जादू को बड़े पर्दे पर देखना न भूलें.

बॉलीवुड की नई जोड़ी, ललित पंडित की म्यूजिकल रोम-कॉम 'मन्नू क्या करेगा?' में व्योम और साची बिंद्रा चमके

