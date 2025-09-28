ETV Bharat / entertainment

'मन की बात': जुबीन गर्ग से लता मंगेशकर की जयंती तक, पीएम मोदी ने संगीत जगत की इन हस्तियों को किया याद

'मन की बात' के 128वें एपिसोड में संगीत जगत की कई हस्तियों को याद किया, जिसमें दिवंगत गायक जुबीन गर्ग का भी नाम शामिल है.

Zubeen Garg / PM Modi / Lata Mangeshkar
जुबीन गर्ग /पीएम मोदी/ लता मंगेशकर (ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 28, 2025 at 1:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: 'मन की बात' के 128वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के संगीत और सांस्कृतिक जगत की कई प्रतिष्ठित हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की, उनकी स्थायी विरासत और उनके साथ अपने व्यक्तिगत जुड़ाव को याद किया.

जुबीन गर्ग
आज, 28 सितंबर को अपने रेडियो कार्यक्रम में पीएम मोदी ने असम के गायक जुबीन गर्ग को याद किया. हाल ही में सिंगापुर में जुबीन गर्ग स्कूबा ड्राइविंग के दौरान एक दुखद दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी. प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें एक 'सेलिब्रेटेड गायक' बताया और कहा कि उनकी विरासत हमेशा अमर रहेगी.

पीएम ने कहा, 'देश भर में प्रसिद्ध गायक ज़ुबीन गर्ग के असामयिक निधन पर लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं. असमिया संस्कृति से गहराई से जुड़े जुबीन गर्ग की विरासत अमर रहेगी और उनका संगीत आने वाली पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करता रहेगा.'

लता मंगेशकर
प्रधानमंत्री ने भारत रत्न और महान गायिका लता मंगेशकर को उनकी जयंती पर याद किया. उन्होंने कहा कि उनके गीतों का देश के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा है. पीएम ने कहा, 'आज लता मंगेशकर की जयंती भी है. भारतीय संस्कृति और संगीत में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति उनके गीतों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता. उनके गीतों में मानवीय भावनाओं को जगाने वाली हर चीज समाहित है.

पीएम ने आगे कहा, 'लता मंगेशक उनके गाए देशभक्ति के गीतों ने लोगों को बहुत प्रेरित किया. भारतीय संस्कृति से भी उनका गहरा जुड़ाव था. मैं लता दीदी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. मित्रों, जिन महान हस्तियों ने लता दीदी को प्रेरित किया, उनमें एक थे वीर सावरकर, जिन्हें वे तात्या कहती थीं. उन्होंने वीर सावरकर जी के कई गीतों को भी अपनी आवाज दी हैं.'

उन्होंने दिवंगत गायिका के साथ अपने निजी रिश्ते का भी जिक्र किया और बताया कि वह उन्हें हर साल राखी भेजा करती थीं. संगीतकार सुधीर फड़के के जरिए उनसे अपने पहले परिचय को याद करते हुए, उन्होंने 'ज्योति कलश छलके' गीत के लिए उनकी प्रशंसा व्यक्त की. श्रोताओं के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा करते हुए, उन्होंने प्रसारण के दौरान यह गीत बजाया.

भूपेन हजारिका
पीएम ने भूपेन हजारिका को भी श्रद्धांजलि अर्पित की और इस महान संगीतकार के शताब्दी समारोह के दौरान असम की अपनी हालिया यात्रा को याद किया. उन्होंने हजारिका के काम की वैश्विक पहुंच पर जोर दिया और श्रीलंका में हाल ही में हुई एक सांस्कृतिक पहल की सराहना की, जहां स्थानीय कलाकारों ने उनके प्रतिष्ठित गीत 'मनुहे-मनुहार बाबे' का तमिल और सिंहली में अनुवाद किया. प्रसारण के दौरान दोनों संस्करणों के ऑडियो क्लिप चलाए गए.

पीएम ने प्रख्यात कन्नड़ लेखक और दार्शनिक एस.एल. भैरप्पा को भी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनका हाल ही में निधन हो गया था. प्रधानमंत्री ने अपने भाषण का समापन पेरिस स्थित सांस्कृतिक संस्थान सौंतख मंडप के योगदान की सराहना करते हुए किया.

यह भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

MANN KI BAATLATA MANGESHKAR BIRTH ANNIVERSARYMANN KI BAAT ZUBEEN GARGमन की बात जुबीन गर्ग लता मंगेशकरMANN KI BAAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

करूर भगदड़: विजय की टीवीके रैली में मची अफरा-तफरी, जानमाल के नुकसान पर रजनीकांत, कमल हासन समेत इन सेलेब्स का आया रिएक्शन

इधर आप एशिया कप में बिजी थे, उधर नेपाल ने क्रिकेट में रच दिया इतिहास, वर्ल्ड चैंपियन को मात देकर सबको चौंकाया

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच, विदेशी निवेशकों ने मार्केट से निकाले 16,422 करोड़

त्योहारी सीजन में खरीदना चाहते हैं BMW G310 RR का लिमिटेड एडिशन, जानें क्या मिलता है खास

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.