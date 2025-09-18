ETV Bharat / entertainment

मणिपुरी फिल्म 'बूंग' की रिलीज का रास्ता साफ, जाने कब थिएटर में आ रही इंटरनेशनल लेवल पर छाई फिल्म

इसके बाद से यह फिल्म कई बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में भी गई, जहां इसे क्रिटिक्स की सराहना मिलने के साथ कई अवॉर्ड्स से भी सम्मानित किया गया. फिल्म में प्रोफेशनल और नए कलाकारों का अनोखा मेल है, जो इसे बहुत मजबूत बनाता है और एक असली दुनिया से रूबरू कराता है. अपनी मजबूत कहानी, खूबसूरत विजुअल्स और मणिपुर के जीवन और संस्कृति को दिखाने के साथ, बूंग हंसी, उम्मीद और बचपन की मासूमियत के पल को भी दिखाती है. यह इंसानों के बीच के जुड़ाव की गहरी कहानी पर रोशनी डालती है.

हैदराबाद: मणिपुरी फिल्म बूंग को भारत के चुनिंदा शहरों और सिनेमाघरों में आज रिलीज हो गई है बता दें कि इस फिल्म का डायरेक्शन लक्ष्मीप्रिया देवी ने किया है, जबकि इसे एक्सेल एंटरटेनमेंट ने चॉकबोर्ड एंटरटेनमेंट और स्यूटेबल पिक्चर्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. लक्ष्मीप्रिया देवी द्वारा डायरेक्टेड और लिखी हुई फिल्म बूंग ने 2024 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अपनी वर्ल्ड प्रीमियर की थी, जो मणिपुरी सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक माइलस्टोन था.

फिल्म के रिलीज के बारे में बात करते हुए फिल्ममेकर लक्ष्मिप्रिया देवी ने कहा, 'बूंग वह किताब है जिसे मैं अपनी खराब इंग्लिश की वजह से नहीं लिख पाई! यह फिल्म मेरी दादी की लोककथाओं से प्रेरित है, जिन्होंने बचपन में मुझे एक तरह की गर्मजोशी और सुकून दिया. यह मणिपुर के लोगों की हिम्मत को समर्पित है. मैं इस समय पूरी तरह से विश्वास न होने, खुशी और कृतज्ञता के बीच का अजीब सा मिश्रण महसूस कर रही हूं कि क्योंकि आखिरकार एक मणिपुरी फिल्म भारत के मेनलैंड तक पहुँच रही है! तो आइए और बूंग को हेलो कहिए'.

PVR INOX पिक्चर्स के सीईओ कमल गियानचंदानी ने कहा, PVR INOX में हमारी कोशिश हमेशा दुनिया भर की अलग अलग कहानियों को अपने दर्शकों तक पहुंचाना रहा है, हम मानते हैं कि हर तरह की सिनेमा के लिए एक दर्शक मौजूद है, और हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें ऐसी कहानियाँ दिखाएं जो नए नजरिए पेश करें. हम बूंग को रिलीज करके बहुत उत्साहित हैं, यह एक मणिपुरी फिल्म है, जो वहां के अनुभवों से गहराई से जुड़ी हुई है और साथ ही यूनिवर्सल अपील भी रखती है'.

बूंग की कहानी एक छोटे लड़के की है, जो अपनी अकेली मां के साथ मणिपुर के एक गांव में रहता है, दोनों ही उसके पिता, जॉयकुमार, के अचानक गायब होने के रहस्य से जूझ रहे हैं. कभी शहर में काम करने वाला जॉयकुमार बिना किसी सुराग के लापता हो गया है, जिससे कई सवाल उठते हैं, क्या वह मर गया है? या उसने उन्हें छोड़ दिया? अपनी मां को 'सबसे बड़ा तोहफा' देने के इरादे से, बूंग अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ अपने पिता को खोजने की एक इमोशनल सफर पर निकलता है। इसके बाद जो जो चीजें होती हैं, वही इस दिल छू लेने वाली कहानी और इस शानदार फिल्म का अहम हिस्सा बन जाती हैं. 19 सितंबर 2025 से PVR INOX में बूंग को बड़े पर्दे पर देखें. भारत में फिल्म को अनिल थडानी (AA Films Pvt. Ltd.) द्वारा रिलीज किया जा रहा है और यह चुनिंदा सिनेमा हॉल में दिखाई जाएगी.

