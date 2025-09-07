ममूटी का 74वां बर्थडे: मलयालम स्टार का दिल छू लेने वाला पोस्ट, 'सब को प्यार और धन्यवाद'
मलयालम सुपरस्टार ममूटी का आज 74वां जन्मदिन हैं. इस खास मौके पर उन्होंने अपने फैंस के लिए पोस्ट शेयर किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 7, 2025 at 10:38 AM IST|
Updated : September 7, 2025 at 10:45 AM IST
हैदराबाद: ममूटी लगभगल 5 दशकों से मलयालम सिनेमा की धड़कन रहे हैं. अपनी प्रभावशाली एक्टिंग,स्क्रीन प्रजेंस और बेजोड़ बहुमुखी प्रतिभा के लिए मशहूर ममूटी आज, 7 सितंबर को अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं. वे 74 साल की उम्र में भी अभिनय के क्षेत्र में नए-नए छाप छोड़ रहे हैं. 20 साल की आयु में अपने करियर की शुरुआत करते हुए, वे छोटी भूमिकाओं से आगे बढ़कर भारतीय सिनेमा का गौरव बन गए और पीढ़ियों के दिलों को जीतते रहे.
मलयालम सुपरस्टार ममूटी ने अपने जन्मदिन पर अपने फैंस के प्यार के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए एक तस्वीर साझा की. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया है, जिसके कैप्शन में लिखा है, सभी और सर्वशक्तिमान को प्यार और धन्यवाद'.
तस्वीर में ममूटी एक ब्लैक लैंड क्रूजर कार के साथ पोज देते नजक आ रहे हैं. उन्होंने व्हाइट कलर की एक प्रिंटेड शर्ट और मुंडू में नजर आ रहे हैं. वह एकांत में प्रकृति का आनंद लेते दिख रहे हैं. वह एक सुकून और जमीन से जुड़ा हुआ सा लग रहा है.
एक्टर के पोस्ट करते ही एक सेलेब्स और फैंस ने कमेंट्स बॉक्स में अपना प्यार जाहिर किया है. मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकारों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं. निविन पॉली, रमेश पिशारोडी, अरुण कुरियन और कई अन्य लोगों ने इस पोस्ट पर कमेंट किए हैं. साथ ही उन्हें जन्मदिन की बधाइयां और शुभकामनाएं भी दी. वहीं, एक फैन ने लिखा है, 'एक जमाने में, सिर्फ एक ही मम्मूक्का था'.
पिछले महीने यह एलान किया किया गया था कि ममूटी फिल्मों से एक छोटे से ब्रेक के बाद वापसी करेंगे और सितंबर में महेश नारायणन की आगामी परियोजना के सेट पर शामिल होंगे.
वर्क फ्रंट
ममूटी के आगामी प्रोजेक्ट की बात करें तो वह कलमकावल में खलनायक की भूमिका निभाते नजर आएंगे. इस फिल्म में दुलकर सलमान उनके बचपन का किरदार निभाएंगे. यह एक मनोवैज्ञानिक एक्शन-थ्रिलर फिल्म है.
इसके अलावा पर महेश नारायणन की निर्देशित फिल्म अस्थायी शीर्षक वाली फिल्म एमएमएमएन में दिखाई देंगे. इस फिल्म में फहद फासिल, नयनतारा और कुंचको बोबन मुख्य भूमिकाओं में हैं. उनकी झोली में अमल नीरद के साथ भी एक फिल्म है.