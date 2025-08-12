ETV Bharat / entertainment

'शक एक शैतान है', महेश बाबू की नई फिल्म से फर्स्ट लुक पोस्टर जारी, सत्यदेव का सामने आया शानदार अवतार - MAHESH BABU FILM

राव बहादुर का पहला पोस्टर सच में कुछ अलग है, जो दर्शकों ने काफी समय से नहीं देखा.

Mahesh Babu Film Actor Satya Dev First Look Poster
सत्यदेव का फर्स्ट लुक (POSTER)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 12, 2025 at 5:05 PM IST

3 Min Read

हैदराबाद: राव बहादुर के पहले लुक में सत्यदेव को एक दमदार और अलग अंदाज में दिखाया गया है. महेश बाबू की पेशकश फिल्म के निर्देशक हैं वेंकटेश माहा, और यह एक नया और बिल्कुल अनोखा कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है. यह फिल्म GMB एंटरटेनमेंट, A+S मूवीज, स्रीचक्रा एंटरटेनमेंट्स और महायना मोशन पिक्चर्स के सहयोग से बनी है.

कल ही दर्शकों को एक बड़ा सरप्राइज मिला था, जिसने उन्हें आज की बड़ी खबर का इंतजार कराया. अब वह दिन आ गया है और मेकर्स ने एक जबरदस्त फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ फिल्म का नाम भी बताया है. महेश बाबू और वेंकटेश माहा की फिल्म राव बहादुर का यह पोस्टर सत्यदेव की पहली बार देखी गई अलग और दमदार तस्वीर दिखाता है, जिसमें कई ऐसे खास पहलू हैं जो सबको उत्साहित कर देंगे. फिल्म का टैगलाइन है 'शक एक शैतान है'

राव बहादुर का पहला पोस्टर सच में कुछ अलग है, जो दर्शकों ने काफी समय से नहीं देखा. इसमें सत्यम देव को एक शानदार और खास पोशाक में दिखाया गया है, जो पूरी तरह शाही लगती है. पोस्टर में मोर के पंख, बेल और छोटे-छोटे आकार भी शामिल हैं. यह तस्वीर भव्यता, थोड़ी टूटी-फूटी हालत और अंदर की उलझन दिखाती है, जो एक अनोखे और दमदार फिल्मी अनुभव का संकेत देती है.

जैसे कि सत्यम देव फिल्म में अपने जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन में नजर आ रहे हैं. उन्होंने अपने रोल के बारे में बात करते हुए कहा है, "एक अभिनेता के तौर पर, आप ऐसी फिल्म का सपना देखते हैं जैसे राव बहादुर जो बड़ी, चुनौतीपूर्ण और यादगार हो'.

उन्होंने आगे कहा, "हर सुबह 5 घंटे मेकअप में बिताने से मुझे अपनी पूरी तरह से इस किरदार में खो जाने का मौका मिला, जब शूटिंग शुरू हुई, तब मैं सिर्फ राव बहादुर का अभिनय नहीं कर रहा था, मैं उसी के रूप में जी रहा था'.

पोस्टर तो बहुत शानदार है, लेकिन टैगलाइन 'शक एक शैतान है' और भी जिज्ञासा बढ़ा रही है, ये बताती है कि कहानी में कोई बुरा पहलू या मुश्किल होगी. इससे सबको ये जानने का मन कर रहा है कि ये पोस्टर और ये टैगलाइन कहानी में कैसे जुड़ते हैं.

जब जबरदस्त प्रोड्यूसर्स, एक दूरदर्शी निर्देशक, और एक शानदार अभिनेता साथ हों, तो राव बहादुर बनती है आने वाले सालों की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली भारतीय फिल्मों में से एक.

फिल्म की पहली झलक के तौर पर, एक खास वीडियो जिसका नाम है Not Even a Teaser इस स्वतंत्रता दिवस थिएटरों में रिलीज होगा और इसके बाद अगले हफ्ते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाएगा.

सुपरस्टार महेश बाबू और नम्रता शिरोडकर की GMB एंटरटेनमेंट के साथ, राव बहादुर एक नई फिल्म है, जिसे प्रसिद्ध निर्देशक वेंकटेश माहा बना रहे हैं. वेंकटेश माहा ने पहले कांचरापालेम और उमा महेश्वर उग्र रूपस्य जैसी सफल फिल्में बनाई हैं. यह फिल्म A+S मूवीज और स्रीचक्रा एंटरटेनमेंट्स के साथ बनी है, जो तेलुगु सिनेमा की लोकप्रिय कंपनियां हैं. A+S मूवीज ने पहले GMB एंटरटेनमेंट के साथ मेजर बनाई थी, और स्रीचक्रा एंटरटेनमेंट्स ने KA जैसी मशहूर फिल्म का समर्थन किया है। राव बहादुर की रिलीज़ गर्मियों 2026 में होगी.

