'महावतार नरसिम्हा' बॉक्स ऑफिस पर हिट, मेकर्स ने भगवान की शरण में मनाया जश्न - MAHAVATAR NARSIMHA

इस बड़ी सफलता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि होम्बले फिल्म्स भारतीय सिनेमा की असली ताकत है.

Mahavatar Narsimha
'महावतार नरसिम्हा' (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 9, 2025 at 1:50 PM IST

हैदराबाद: क्लीम प्रोडक्शन्स की फिल्म 'महावतार नरसिम्हा', जिसे होम्बले फिल्म्स ने पेश किया है, बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास लिख रही है. यह फिल्म देशभर के दर्शकों को खूब पसंद आ रही है और एक हिट फिल्म से आगे बढ़कर अब रिकॉर्ड तोड़ धमाका बन गई है. थिएटर खचाखच भरे हुए हैं और दर्शक लगातार जुट रहे हैं, जिससे कमाई रुकने का नाम नहीं ले रही. इस बड़ी सफलता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि होम्बले फिल्म्स भारतीय सिनेमा की असली ताकत है.

जब फिल्म इतिहास रच रही है, तब मेकर्स ने एक अनोखे तरीके से इसकी सफलता का जश्न मनाया – मंदिर मे. 'महावतार नरसिंह' की जबरदस्त कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए टीम ने एक ऐसा रास्ता चुना जो पहले कभी नहीं देखा गया. पहली बार किसी फिल्म की सक्सेस मीट मुंबई के जुहू स्थित ISKCON मंदिर में हुई. इस मौके पर होम्बले फिल्म्स के को-फाउंडर चालुवे गौड़ा, अनिल ठडानी, डायरेक्टर अश्विन कुमार और प्रोड्यूसर शिल्पा कुमार मौजूद थे. क्लब और पब छोड़कर मेकर्स ने आध्यात्मिक रास्ता अपनाया और भगवान के प्रति आभार जताया.

होम्बले फिल्म्स और क्लीम प्रोडक्शन्स ने मिलकर इस ग्रैंड एनिमेटेड फ्रैंचाइज़ी की आधिकारिक लाइनअप जारी कर दी है, जो अगले एक दशक तक भगवान विष्णु के दस दिव्य अवतारों की गाथा बताएगी. इस यूनिवर्स की शुरुआत होगी महावतार नरसिम्हा (2025) से, इसके बाद आएंगे महावतार परशुराम (2027), महावतार रघुनंदन (2029), महावतार द्वारकाधीश (2031), महावतार गोकुलानंद (2033), महावतार कल्कि पार्ट 1 (2035) और महावतार कल्कि पार्ट 2 (2037). ये यूनिवर्स भारतीय माइथोलॉजी को नई तकनीक और भव्यता के साथ दर्शकों के सामने पेश करेगा.

महावतार नरसिम्हा का डायरेक्शन अश्विन कुमार ने किया है, और इसे शिल्पा धवन, कुशल देसाई, और चैतन्य देसाई ने क्लीम प्रोडक्शंस के तहत प्रोड्यूस किया है. होम्बले फिल्म्स के साथ मिलकर, जो अपनी आकर्षक कंटेंट के लिए जानी जाती है, यह पार्टनरशिप अलग अलग एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स के जरिए एक सिनेमाई मास्टरपीस पेश करने का लक्ष्य रखती है. इस फिल्म को शानदार विजुअल्स, सांस्कृतिक विविधता, बेहतरीन फिल्म तकनीक, और मजबूत कहानी के साथ, 3D और पांच भारतीय भाषाओं में 25 जुलाई 2025 को रिलीज़ हो चुकी है.

