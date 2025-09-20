ETV Bharat / entertainment

थिएटर के बाद OTT पर छाई 'महावतार नरसिम्हा', 24 घंटे से अधिक समय तक नेटफ्लिक्स चार्ट में रही टॉप

महावतार नरसिम्हा नेटफ्लिक्स पर 24 घंटे से ज़्यादा समय तक लगातार नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है.

Mahavatar Narsimha Netflix
महावतार नरसिम्हा नेटफ्लिक्स (POSTER)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 20, 2025 at 5:02 PM IST

हैदराबाद: होम्बले फिल्म्स और क्लीम प्रोडक्शंस की महावतार नरसिम्हा भारतीय सिनेमा के लिए गर्व की बात बनी हुई है. महावतार सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा यह फिल्म रिलीज के बाद से ही रिकॉर्ड तोड़ रही है और भारतीय ऐनिमेटेड फिल्मों के लिए नए लेवल बना रही है. सिनेमाघरों में इस दिव्य कहानी को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी और फिल्म ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया. अब यही फिल्म ओटीटी पर भी धमाल मचा रही है और 24 घंटे से ज़्यादा समय से लगातार नंबर 1 पर चल रही है.

महावतार नरसिम्हा अपनी ओटीटी रिलीज़ के साथ अब भी दर्शकों का दिल जीत रही है. फिल्म ने एक और बड़ा मुकाम हासिल किया है और नेटफ्लिक्स पर 24 घंटे से ज़्यादा समय तक लगातार नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है. यह साफ तौर पर दर्शाता है कि फिल्म को दर्शकों का कितना प्यार मिल रहा है. ओटीटी पर यह दर्शकों की पहली पसंद बनकर अभी भी अपनी सफल यात्रा जारी रख रही है.

होम्बले फिल्म्स और क्लीम प्रोडक्शन्स ने मिलकर इस ग्रैंड एनिमेटेड फ्रैंचाइज़ी की आधिकारिक लाइनअप जारी कर दी है, जो अगले एक दशक तक भगवान विष्णु के दस दिव्य अवतारों की गाथा बताएगी. इस यूनिवर्स की शुरुआत महावतार नरसिम्हा (2025) से हुई, इसके बाद आएंगे महावतार परशुराम (2027), महावतार रघुनंदन (2029), महावतार द्वारकाधीश (2031), महावतार गोकुलानंद (2033), महावतार कल्कि पार्ट 1 (2035) और महावतार कल्कि पार्ट 2 (2037). ये यूनिवर्स भारतीय माइथोलॉजी को नई तकनीक और भव्यता के साथ दर्शकों के सामने पेश करेगा.

महावतार नरसिम्हा का डायरेक्शन अश्विन कुमार ने किया है, और इसे शिल्पा धवन, कुशल देसाई, और चैतन्य देसाई ने क्लीम प्रोडक्शंस के तहत प्रोड्यूस किया है. होम्बले फिल्म्स के साथ मिलकर, जो अपनी आकर्षक कंटेंट के लिए जानी जाती है, यह पार्टनरशिप अलग अलग एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स के जरिए एक सिनेमाई मास्टरपीस पेश करने का लक्ष्य रखती है. इस फिल्म को शानदार विजुअल्स, सांस्कृतिक विविधता, बेहतरीन फिल्म तकनीक, और मजबूत कहानी के साथ, 3D और पांच भारतीय भाषाओं में 25 जुलाई 2025 को रिलीज हुई थी.

