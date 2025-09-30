'हनु-मैन' के डायरेक्टर की नई फिल्म 'महाकाली' में असुरों का गुरु बना ये बॉलीवुड एक्टर, देखें भयानक फर्स्ट लुक
दुर्गा अष्टमी पर 'महाकाली' के मेकर्स ने फिल्म से अक्षय खन्ना का फर्स्ट लुक जारी किया है, जिसमें वह दमदार किरदार में दिख रहे हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 30, 2025 at 1:35 PM IST|
Updated : September 30, 2025 at 1:58 PM IST
हैदराबाद: निर्देशक प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स अपनी लाइनअप के साथ तैयार हो रहा है. मेकर्स ने दुर्गा अष्टमी पर फिल्म मेकर्स ने 30 सितंबर, 2025 को एक बड़ा अपडेट साझा किया. मेकर्स ने अपनी के नए किरदार से पर्दा हटाया है.
अब जब लोग महाकाली में अक्षय खन्ना का किरदार देख चुके हैं, तो प्रशांत वर्मा के सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में उनकी दिलचस्पी और भी बढ़ गई है. महाकाली के मेकर्स ने दुर्गा अष्टमी पर अक्षय खन्ना का फर्सट लुक जारी किया है. पोस्टर में वह एक ऋषि जैसे रूप में दिखाई दे रहे हैं, जो एक प्रभावशाली आभा बिखेर रहा है.
In the shadows of gods,— Prasanth Varma (@PrasanthVarma) September 30, 2025
rose the brightest flame of rebellion 🔥
Presenting The Enigmatic #AkshayeKhanna as the eternal 'Asuraguru SHUKRACHARYA' from #Mahakali 🔱❤️🔥@PujaKolluru @RKDStudios #RKDuggal #RiwazRameshDuggal @ThePVCU pic.twitter.com/mclj39Q8z9
प्रशांत वर्मा ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर अक्षय खन्ना का फर्स्ट लुक साझा करते हुए लिखा है, 'देवताओं की छाया में, विद्रोह की सबसे प्रखर ज्वाला उठी. महाकाली के शाश्वत 'असुर गुरु शुक्राचार्य' के रूप में अक्षय खन्ना को पेश कर रहे हैं.'
फर्स्ट लुक पोस्टर में, अक्षय खन्ना शुक्राचार्य की भूमिका निभा रहे हैं, जो असुरों के हिंदू देवता हैं और बहुत सम्मानित हैं. पोस्टर के बैकग्राउंड में तूफानी और आग से जलती चट्टानें दिखाई दे रही हैं. अक्षय की आंखें पैनी नजर आ रही हैं. इस सारी अराजकता के बीच उनकी शांति ने तुरंत दिखा दिया कि फिल्म में उनका किरदार कितना गंभीर होगा.
अक्षय खन्ना ने 'महाकाली' से तेलुगु सिनेमा में डेब्यू किया है. मेकर्स ने संकेत दिया है कि फिल्मांकन दिसंबर तक पूरा हो जाएगा और जल्द ही रिलीज की तारीख का एलान किया जाएगा. लोग 'महाकाली' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अक्षय खन्ना इस फिल्म में एक नया किरदार निभा रहे हैं.
अक्षय खन्ना स्पाई एक्शन फिल्म धुरंधर में नजर आएंगे. आदित्य धर की लिखित, निर्देशित और सह-निर्मित इस फिल्म में रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में हैं, साथ ही संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और कई अन्य कलाकार भी हैं.