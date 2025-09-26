ETV Bharat / entertainment

कैसे बना था गाना 'मायाबिनी रातिर बुकुट'?, जिसे जुबिन गर्ग के जनाजे में पूरे असम ने गाया था, दिलचस्प है पूरी कहानी

गुवाहाटी: महान सिंगर जुबीन गर्ग हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज और उनके गाने आज भी हमारे देश की धरोहर है. जुबीन ने अपने सिंगिंग करियर में 40 से ज्यादा भाषाओं में 30 हजार से ज्यादा गाने गाए थे. जुबिन अपने होमटाउन असम के लोगों के लिए किसी भगवान से कम नहीं थे. अपनी गायकी के जरिए उन्होंने असम की कल्चर और उसकी सभ्यता को दुनिया के कोने-कोने में पहुंचाया. यही कारण है कि जुबीन को असम का कल्चरल ब्रांड एंबेसडर कहा जाता है. जुबीन अपनी मौत के बाद अब पूरे देश के चेहते बन गए हैं. जुबीन ने मुंबई भी इसलिए छोड़ दिया था कि वह अपने गाने को बेचना नहीं चाहते थे. जुबीन का सबसे प्यारा गाना मायाबिनी रातिर बुकुट है, जिसे लेकर उन्होंने कहा था कि जब वह दुनिया से जाएंगे तो उनके चाहने वाले यह गाने गाए और ऐसा हुआ. चलिए जानते हैं कैसे हुआ इसे गाने का निर्माण.

मैं एक अकेला गीत हूं

मुझे लगता है कि यह तुम्हारे सीने में ही ख़त्म हो जाएगा.

पहली बार, एक गीत को प्रार्थना में बदला गया. ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से आपको अपने प्रिय कलाकार के अंतिम संस्कार में नहीं जाना चाहिए, यह शायद दुनिया में पहली बार है जब किसी मधुर गीत को अंतिम संस्कार में प्रार्थना में बदला गया हो.

कैसे बना 'मायाबिनी रातिर बुकुट।'

इस गीत 'मायाबिनी रातिर बुकुट' के निर्माण के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है. यह गीत 2001 में असमिया फिल्म 'दाग' में रिलीज हुआ था. इस फिल्म का निर्देशन यशश्री निर्देशक मुनिन बरुआ ने किया था.

कहानी यह है कि मुनिन बरुआ के बेटे मानस बरुआ अक्सर जुबीन गर्ग से फिल्म 'दाग' के लिए जल्द ही गीत लिखने का आग्रह करते थे. एक रात लगभग 3 बजे, जुबीन गर्ग ने एक गीत लिखा और मानस बरुआ को दिया, जिसने इसे अपनी पैंट की जेब में रखा और घर चला गए. यह गाना जुबिन ने ड्रिंक करने के बाद लिखा था.

जुबीन गर्ग ने दोबारा लिखा गाना

चार दिन बाद, जुबीन, मानस बरुआ से मिले और उनसे पूछा कि उन्होंने उस दिन जो गीत लिखा था, वह कहां है, तब मानस ने कहा कि उसने अपनी पैंट धो दी और वह गाना भी धुल गया, फिर जुबीन को इस गाने का मुखड़ा याद था और उन्होंने इस गाने को दोबारा लिखा और कहा कि यह गाना अब और भी ज्यादा अच्छा लिखा है.

उन्होंने आगे बताया, 'वो हमारे सीखने और कुछ करने के दिन थे, उस समय पवित्रा मार्गेरिटा, जयंत पात्रा, जुबीन गर्ग के अच्छे दोस्त थे. उस समय डीजी म्यूजिक में काम होता था, जुबीन गर्ग बहुत ही कल्पनाशील कलाकार थे, मैं दाग का पहला सह-निर्देशक था और मैं जुबीन गर्ग का फैंस भी था, जुबीन गर्ग के काम का समय मुनिन बरुआ को पसंद नहीं आया क्योंकि वो दिन में काम करते हैं जबकि जुबीन गर्ग का काम दोपहर 12 बजे के बाद शुरू होता है'.

दूसरी बार मायाबिनी का निर्माण कैसे हुआ?

उन्होंने कहा 'एक गाना लिखना आसान नहीं है, जैसे एक तस्वीर बनाना और उसे फिर से लिखना आसान नहीं है, वह ऊब गया था और मुझसे कुछ कहा, मैंने उसे थोड़ा डांटा, कुछ दिनों बाद हम फिल्म की बाकी शूटिंग के लिए मुंबई गए, उसने मुझसे कहा, 'मुझे रात में एक लाइन याद है, क्या तुम्हें कोई लाइन याद है?' तब मैंने कहा, 'मुझे एक लाइन याद है जो मुझे कई समय से पसंद थी, उसने इसे लिखा, फिर उसी दिन गाना रिकॉर्ड किया'.