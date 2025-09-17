ETV Bharat / entertainment

1000 करोड़ रु की 'लव एंड वॉर', क्या संजय लीला भंसाली संग इतिहास रणबीर कपूर और विक्की कौशल ?

कई नेशनल अवॉर्ड जीत चुके संजय लीला भंसाली भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन फिल्म मेकर्स में से एक हैं.

Vicky Kaushal And Ranbir Kapoor
विक्की कौशल ओर रणबीर कपूर (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 17, 2025 at 12:04 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: बॉलीवुड के पास आज के समय में दो ऐसे मेगा सुपरस्टार हैं, जिन्होंने 500 रु करोड़ का बड़ा रिकॉर्ड बनाया है. ये दो सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि रणबीर कपूर और विक्की कौशल हैं, जहां, रणबीर ने ये मुकाम फिल्म एनिमल से हासिल किया है, वहीं विक्की ने छावा के साथ इस माइलस्टोन को अपने नाम किया है. इन फिल्मों की कामयाबी ने रणबीर कपूर और विक्की कौशल को उनकी पीढ़ी के सबसे बड़े सितारों की कतार में खड़ा कर दिया है.

अब ये दोनों सुपरस्टार्स साल की सबसे बड़ी फिल्म लव एंड वॉर में एक साथ नजर आने वाले हैं, जिसे जाने माने फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली डायरेक्ट कर रहे हैं. इस फिल्म में आलिया भट्ट भी अहम किरदार में नजर आने वाली हैं.

हाल के समय के बेहतरीन एक्टर्स रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट, भारत के महान डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की विजन में बनने जा रही लव एंड वॉर में साथ आ रहे हैं. इसी वजह से यह फिल्म सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्म बन चुकी है. भंसाली जो अपने एक्टर्स से उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस निकालने के लिए मशहूर हैं, ऐसे में इन टैलेंट्स के साथ वो ज़रूर बड़ा जादू रचने वाले हैं.

संजू जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में रणबीर कपूर और विक्की कौशल की शानदार केमिस्ट्री दर्शक पहले ही देख चुके हैं. अब जब ये दोनों सितारे संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर में फिर से साथ नजर आने वाले हैं, तो एक और ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर बनने की पूरी तैयारी है.

कई नेशनल अवॉर्ड जीत चुके संजय लीला भंसाली भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन फिल्म मेकर्स में से एक हैं. उन्हें अक्सर राज कपूर, के. आसिफ और गुरु दत्त जैसे दिग्गजों के साथ गिना जाता है. उनकी फिल्में, जो अपनी शानदार कहानी, बेहतरीन विजुअल्स, खूब सारा ड्रामा और यादगार किरदारों के लिए जानी जाती हैं, वह हमेशा भारतीय सिनेमा में नए रिकॉर्ड बनाती हैं.

अपनी नई फिल्म 'लव एंड वॉर' के साथ, उनका विजन एक ऐसा सिनेमाई अनुभव देने के लिए तैयार है, जो पहले कभी नहीं देखा गया. रणबीर, विक्की और आलिया जैसे स्टार्स की तिकड़ी के साथ यह फिल्म बिना किसी शक 1000 करोड़ रु कमाने वाली बड़ी सफलता बन सकती है.

संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म लव एंड वॉर को लेकर दर्शकों का इंतज़ार अब और भी बढ़ता जा रहा है. सोचिए, जब भंसाली की भव्य दुनिया में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल जैसे तीन बड़े सितारे एक साथ नजर आएंगे, तो सिनेमाघरों में कितना बड़ा जादू होगा. यह फिल्म 20 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली है.

