1000 करोड़ रु की 'लव एंड वॉर', क्या संजय लीला भंसाली संग इतिहास रणबीर कपूर और विक्की कौशल ?

विक्की कौशल ओर रणबीर कपूर ( IANS )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : September 17, 2025 at 12:04 PM IST 3 Min Read

हैदराबाद: बॉलीवुड के पास आज के समय में दो ऐसे मेगा सुपरस्टार हैं, जिन्होंने 500 रु करोड़ का बड़ा रिकॉर्ड बनाया है. ये दो सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि रणबीर कपूर और विक्की कौशल हैं, जहां, रणबीर ने ये मुकाम फिल्म एनिमल से हासिल किया है, वहीं विक्की ने छावा के साथ इस माइलस्टोन को अपने नाम किया है. इन फिल्मों की कामयाबी ने रणबीर कपूर और विक्की कौशल को उनकी पीढ़ी के सबसे बड़े सितारों की कतार में खड़ा कर दिया है. अब ये दोनों सुपरस्टार्स साल की सबसे बड़ी फिल्म लव एंड वॉर में एक साथ नजर आने वाले हैं, जिसे जाने माने फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली डायरेक्ट कर रहे हैं. इस फिल्म में आलिया भट्ट भी अहम किरदार में नजर आने वाली हैं. हाल के समय के बेहतरीन एक्टर्स रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट, भारत के महान डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की विजन में बनने जा रही लव एंड वॉर में साथ आ रहे हैं. इसी वजह से यह फिल्म सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्म बन चुकी है. भंसाली जो अपने एक्टर्स से उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस निकालने के लिए मशहूर हैं, ऐसे में इन टैलेंट्स के साथ वो ज़रूर बड़ा जादू रचने वाले हैं.