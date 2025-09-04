हैदराबाद: साउथ सिनेमा से रिलीज हुई महिला सुपरहीरो फिल्म लोका ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया है. लोका ने एक हफ्ते में ही बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये कमाकर बड़े-बड़े फिल्ममेकर्स को सोच में डाल दिया है.मलयालम सिनेमा की फिल्म लोका बीती 28 अगस्त को रिलीज हुई थी और आज 4 अगस्त को अपनी रिलीज के आठवें दिन में चल रही है. फिल्म ने इन आठ दिनों में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर दिया है और इसी के साथ लोका साउथ सिनेमा की पहली वुमन सेंट्रिक 100 करोड़ी फिल्म बन गई है. इस लिस्ट में इसने बड़ी-बड़ी साउथ हीरोइन की फिल्मों को भी पछाड़ दिया है. अब फिल्म लोका की बढ़ती पॉपुलैरिटी के चलते आज 4 सितंबर को हिंदी वर्जन में रिलीज हो चुकी है और फिल्म का हिंदी ट्रेलर भी सामने आ गया है.

बॉलीवुड स्टार्स ने की तारीफ

आलिया भट्ट भी इस फिल्म से खूब इंप्रेस हुई हैं और आज 4 अगस्त को अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा है, क्या मिस्टीरियस फिल्म है, बहुत खुश हूं कि इसने इतना प्यार मिल रहा है, इस तरह के सिनेमा को मेरा सपोर्ट और प्यार, आज लोका हिंदी में रिलीज हो गई है. वहीं,अक्षय कुमार ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, फैमिली में टैलेंट है, सुना था और अब देख भी लिया, प्रियादर्शन सर की बेटी कल्याणी प्रियादर्शन की फिल्म लोका को बहुत प्यार मिल रहा है, मेरी तरफ से पूरी टीम को बधाई, हिंदी में भी खूब प्यार मिले'.

वुमन सेंट्रिक इन फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड

लोका ने एक हफ्ते में वर्ल्डवाइड 101 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है और इसी के साथ लोका ने अनुष्का शेट्टी की चारों सबसे कमाऊ वुमन-सेंट्रिक फिल्में महानती (85 करोड़ रु), रुद्रमा देवी (80 करोड़ रु), अरुधति (68.5 करोड़ रु) और भागमती (64 करोड़ रु) को पीछे छोड़ दिया है. अब कल्याणी प्रियादर्शनी की यह वुमन सेंट्रिक फिल्म साउथ की सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है और अब हिंदी में भी इसका जलवा नजर आने वाला है.

भारत में 50 करोड़ ?

सैकनिल्क के अनुसार, बता दें, महज 30 करोड़ रुपये क बजट में बनी फिल्म नेफिल्म लोका चैप्टर 1 चंद्रा ने 2.7 करोड़ रुपये (मलयालम) से खाता खोला था. दूसरे दिन 4 करोड़ रुपये, तीसरे दिन कमाई में बड़ा उछाल आया और 7.6 करोड़ रुपये कमाए, चौथे दिन 10.1 करोड़ रुपये, पांचवें दिन 7.2 करोड़ रुपये, छठे दिन 7.65 करोड़ रुपये और सातवें दिन 7.19 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. भारत में लोका का कलेक्शन 47.32 करोड़ रुपये हो गया है और इस वीकेंड से पहले फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपये का आंकड़ां आसानी से पार कर लेगी. लोका के प्रोड्यूसर साउथ स्टार दुलकर सलमान हैं और वेयफेयरर फिल्म्स बैनर तले फिल्म बनी है और इसके निर्देशक डोमिनिक अरुण हैं.