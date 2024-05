ETV Bharat / entertainment

WATCH: सुबह-सुबह उद्योगपति अनिल अंबानी ने डाला वोट, पोलिंग बूथ से बाहर निकलते हुए मतदानकर्मी को किया सैल्यूट - Lok Sabha Election 2024

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 20, 2024, 7:17 AM IST | Updated : May 20, 2024, 8:13 AM IST

लाइन में खड़े शख्स से बात करते और इंक फिंगर के साथ पोज अनिल अंबानी ( ANI Video )

मुंबई: आम चुनाव के पांचवें चरण में छह राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों की 49 लोकसभा सीटों के लिए मतदान सोमवार (20 मई) सुबह से शुरू हो गया है. उद्योगपति अनिल अंबानी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए आज सुबह मुंबई में अपना वोट डाला. पोलिंग बूथ से उनका वीडियो सामने आया है. उद्योगपति अनिल अंबानी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए आज, 20 मई को मुंबई में अपना वोट डाला. पोलिंग बूथ के अंदर वोट डालते हुए उद्योगपति का वीडियो सामने आया है. वोट डालने के बाद अनिल अंबानी वहां मौजूद मतदानकर्मियों को सैल्यूट करते हुए पोलिंग बूथ से बाहर निकले. वहीं, मीडिया रिक्वेस्ट पर उन्होंने इंक फिंगर शो कराते हुए पोज दिया. सोमवार सुबह उद्योगपति अनिल अंबानी मुंबई के एक मतदान केंद्र पर कतार में खड़े होकर मतदान शुरू होने का इंतजार करते हुए देखा गया. लाइन में खड़े लोगों से उन्होंने बातचीत भी की. कतार में खड़े अनिल अंबानी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बता दें कि मुंबई के 13 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहा है. ओडिशा की 35 विधानसभा सीटों के लिए भी एक साथ मतदान हो रहा है. उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली सहित हाई-प्रोफाइल लोकसभा सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है. चुनाव आयोग ने मतदाताओं से आज बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है. मौजूदा लोकसभा चुनाव 2024 के पांचवें चरण के लिए छह राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के 49 संसदीय क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा और व्यवस्था के बीच सोमवार सुबह मतदान शुरू हो गया. मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक जारी रहेगा, समापन समय तक लाइन में लगे लोगों को अभी भी मतदान करने की अनुमति है. यह भी पढ़ें: WATCH: लोकसभा चुनाव 2024 के पांचवें चरण के मतदान से पहले जैकी भगनानी ने लोगों से की ये अपील - Lok Sabha elections 2024

