असमिया गायक जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग अपने पति जुबीन गर्ग के अंतिम संस्कार के दौरान फूट-फूटकर रोती दिखीं.
जुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार: बहन पाल्मी बोरठाकुर और भतीजे ने 'किंग ऑफ हमिंग' को दी मुखाग्नि, फूट-फूटकर रोई गायक की पत्नी
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 23, 2025 at 12:22 PM IST|
Updated : September 23, 2025 at 1:01 PM IST
फूट-फूटकर रोईं जुबीन की पत्नी गरिमा
जुबीन गर्ग को मुखाग्नि
कमरकुची एनसी गांव के श्मशान घाट पर जुबीन गर्ग की बहन पाल्मी बोरठाकुर और उनके भतीजों ने उनकी चिता को अग्नि देने की रस्म निभाई.
राजकीय सम्मान
असमिया गायक जुबीन गर्ग को कमरकुची एनसी गांव के श्मशान घाट पर बंदूक की सलामी दी गई.
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा मौके पर मौजूद
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा मौके पर मौजूद हैं और अधिकारियों और गायक के परिवार के सदस्यों के साथ समन्वय में सभी अनुष्ठानों की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं. गर्ग के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए ले जाते हुए दिखाया गया है. गायक पापोन और उनकी पत्नी ज़ुबीन के अंतिम संस्कार में नजर आए. उन्होंने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कमरकुची एनसी गांव के एक श्मशान में असमिया गायक जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि अर्पित की. जुबीन के अंतिम संस्कार के दौरान जुबिली बरुआ बेहद गमगीन हालत में नजर आए. मालूम हो कि दोनों गायक दो दशकों से भी ज्यादा समय से बिहू उत्सवों में प्रस्तुति देते आ रहे हैं.