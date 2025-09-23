ETV Bharat / entertainment

जुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार: बहन पाल्मी बोरठाकुर और भतीजे ने 'किंग ऑफ हमिंग' को दी मुखाग्नि, फूट-फूटकर रोई गायक की पत्नी

Zubeen Garg
जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 23, 2025 at 12:22 PM IST

Updated : September 23, 2025 at 1:01 PM IST

1 Min Read
गुवाहाटी: 'किंग ऑफ हमिंग' जुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार आज, 23 सितंबर, 2025 को असम में हो रहा है. आज सुबह गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जीएमसीएच) में दूसरे पोस्टमार्टम किया गया. इसके बाद, गायक के पार्थिव शरीर को सोनापुर के कमरकुची में अंतिम संस्कार के लिए लाया गया है. अंतिम दर्शन के लिए मौके पर लाखों फैंस, राजनेता और मशहूर हस्तियां जुबीन को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं. जुबीन गर्ग की अंतिम यात्रा मंगलवार को गुवाहाटी के अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से शुरू हुई, जहां रविवार से उनके पार्थिव शरीर को फैंस, शुभचिंतकों और मशहूर हस्तियों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था.18 नवंबर, 1972 को मेघालय के तुरा में जन्मे ज़ुबीन की संगीत यात्रा कम उम्र में ही शुरू हो गई थी. वे कई वाद्य यंत्रों में पारंगत थे और ढोल, गिटार और कीबोर्ड जैसे वाद्य यंत्रों में पारंगत थे. 1992 में रिलीज हुए उनके पहले एल्बम 'अनामिका' ने उन्हें असमिया म्यूजिक इंडस्ट्री का सितारा बना दिया. अपने करियर के दौरान, उन्होंने असमिया, हिंदी और बंगाली सहित 40 से ज्यादा भाषाओं में 35,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं.

LIVE FEED

12:43 PM, 23 Sep 2025 (IST)

फूट-फूटकर रोईं जुबीन की पत्नी गरिमा

असमिया गायक जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग अपने पति जुबीन गर्ग के अंतिम संस्कार के दौरान फूट-फूटकर रोती दिखीं.

12:36 PM, 23 Sep 2025 (IST)

जुबीन गर्ग को मुखाग्नि

कमरकुची एनसी गांव के श्मशान घाट पर जुबीन गर्ग की बहन पाल्मी बोरठाकुर और उनके भतीजों ने उनकी चिता को अग्नि देने की रस्म निभाई.

12:25 PM, 23 Sep 2025 (IST)

राजकीय सम्मान

असमिया गायक जुबीन गर्ग को कमरकुची एनसी गांव के श्मशान घाट पर बंदूक की सलामी दी गई.

12:24 PM, 23 Sep 2025 (IST)

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा मौके पर मौजूद

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा मौके पर मौजूद हैं और अधिकारियों और गायक के परिवार के सदस्यों के साथ समन्वय में सभी अनुष्ठानों की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं. गर्ग के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए ले जाते हुए दिखाया गया है. गायक पापोन और उनकी पत्नी ज़ुबीन के अंतिम संस्कार में नजर आए. उन्होंने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कमरकुची एनसी गांव के एक श्मशान में असमिया गायक जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि अर्पित की. जुबीन के अंतिम संस्कार के दौरान जुबिली बरुआ बेहद गमगीन हालत में नजर आए. मालूम हो कि दोनों गायक दो दशकों से भी ज्यादा समय से बिहू उत्सवों में प्रस्तुति देते आ रहे हैं.

Last Updated : September 23, 2025 at 1:01 PM IST

