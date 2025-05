ETV Bharat / entertainment

मिस वर्ल्ड 2025: रामोजी फिल्म सिटी में बाहुबली सेट देखने के लिए रवाना हुईं 108 देशों की सुंदरियां - MISS WORLD 2025

रामोजी फिल्म सिटी में मिस वर्ल्ड 2025 की कंटेस्टेंट्स ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : May 17, 2025 at 5:57 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 7:20 PM IST 1 Min Read

LIVE FEED बाहुबली के सेट पर पहुंचीं 108 देशों की सुंदरियां मिस वर्ल्ड 2025 में भाग लेने वाली कंटेस्टेंट्स रामोजी फिल्म सिटी में स्थित बाहुबली के सेट पर पहुंच गई हैं. इस पल को सभी कंटेस्टेंट्स अपने मोबाइल में कैद करती हुई दिखीं. फोटो क्लिक कराती मिस वर्ल्ड 2025 कंटेस्टेट्स (ETV Bharat) बाहुबली सेट देखने के लिए कंटेस्टेंट्स रवाना रामोजी फिल्म सिटी में बाहुबली का सेट देखने के लिए मिस वर्ल्ड 2025 की कंटेस्टेंट्स रवाना हो गई हैं. मुगल गार्डन में मूवी मैजिक टूर बाहुबली सेट से मूवी मैजिक का नजारा देखने के बाद कंटेस्टेट्स के लिए डिनर और मनोरंजन के लिए मुगल गार्डन में मूवी मैजिक टूर की व्यवस्था की गई है रामोजी फिल्म सिटी (ETV Bharat) थोड़ी देर में बाहुबली सेट के लिए रवाना होंगी कंटेस्टेंट्स मिस वर्ल्ड 2025 कंटेस्टेंट्स 17 मई की शाम 6.45 से 7 बजे तक बाहुबली सेट से मूवी मैजिक स्टूडियो का आनंद लेंगी. टी ब्रेक के लिए पीएसटी कन्वेंशन हॉल पहुंची सुंदरियां मिस वर्ल्ड 2025 की कंटेस्टेंट्स टी ब्रेक के लिए पीएसटी कन्वेंशन हॉल पहुंच गई हैं. जलपान के बाद, मेहमानों को शानदार बाहुबली फिल्म के सेट पर ले जाया जाएगा. रामोजी लैंडमार्क के साथ पोज देतीं मिस वर्ल्ड 2025 की कंटेस्टेंट्स (Instagram) रामोजी लैंडमार्क के साथ कंटेस्टेंट्स ने दिए पोज रामोजी फिल्म सिटी पहुंचीं मिस वर्ल्ड 2025 की कंटेस्टेंस्ट्स ने रामोजी के लैंडमार्क के साथ पोज दिए. इस दौरान उन्होंने आइकोनिक फिल्म सिटी साइनेज ग्रुप फोटोशूट भी कराया. रामोजी फिल्म सिटी पहुंचीं मिस वर्ल्ड 2025 की कंटेस्टेंट्स मिस वर्ल्ड 2025 में भाग लेने वाली 108 देशों की सुंदरियां रामोजी फिल्म सिटी पहुंच गई हैं. इन सुंदरियों का लाइव बैंड के साथ रेड कार्पेट पर स्वागत किया गया. इस दौरान भारतीय परंपरा के साथ इन सुंदरियों का वेलकम किया गया. कंटेस्टेंट्स के लिए मौके पर दो वैनिटी वैन की व्यवस्था की गई है. कंटेस्टेंट्स को विंटेज आरएफसी बसों में निर्देशित ड्राइव-थ्रू टूर पर ले जाया जाएगा, जो वीआईपी गेट, सितारा, तारा, एंजेल फाउंटेन जैसे प्रतिष्ठित स्थलों से गुजरते हुए शाम 6 से 6.45 बजे तक चाय के लिए पीएसटी कन्वेंशन हॉल में पहुंचेंगी. जलपान के बाद, मेहमानों को शानदार बाहुबली फिल्म के सेट पर ले जाया जाएगा, जहां उनका भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा. इसके बाद कंटेस्टेंट्स शाम के डिनर और सांस्कृतिक मनोरंजन के लिए मुगल गार्डन में अन्य आमंत्रितों के साथ शामिल होने से पहले मूवी मैजिक स्टूडियो का दौरा करेंगे. भव्य सैर का समापन पूरे प्रतिनिधिमंडल के रात 8.30 बजे होटल ट्राइडेंट के लिए प्रस्थान करने के साथ होगा. रामोजी फिल्म सिटी पहुंची कंटेस्टेंट्स (Instagram)

Last Updated : May 17, 2025 at 7:20 PM IST