71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: दिल्ली पहुंचे शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, मोहनलाल समेत कई सेलेब्स
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 23, 2025 at 3:48 PM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कार्यक्रम 23 सितंबर, 2025 को शाम 4 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हो रहा है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2023 में रिलीज हुई फिल्मों के लिए पुरस्कार प्रदान करेंगी. इस साल कुछ और भी खास है, क्योंकि बॉलीवुड के बादशाद शाहरुख खान अपने 33 साल के करियर में अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम करेंगे. वह यह सम्मान विक्रांत मैसी के साथ साझा कर रहे हैं, जिन्होंने फिल्म 12वीं फेल में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था.