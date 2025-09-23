ETV Bharat / entertainment

71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: दिल्ली पहुंचे शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, मोहनलाल समेत कई सेलेब्स

71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ( @DDNational X Handle )