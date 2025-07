ETV Bharat / entertainment

तेलुगु एक्टर और पद्मश्री कोटा श्रीनिवास राव का निधन, तेलंगाना, आंध्र के CM समेत सेलेब्स ने जताया शोक - KOTA SRINIVASA RAO PASSES AWAY

कोटा श्रीनिवास राव ( IANS )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : July 13, 2025 at 9:37 AM IST | Updated : July 13, 2025 at 10:05 AM IST 7 Min Read

हैदराबाद: तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता और पद्मश्री से सम्मानित कोटा श्रीनिवास राव का रविवार (13 जुलाई) को हैदराबाद स्थित उनके आवास पर निधन हो गया. वह 83 साल के थे. कोटा श्रीनिवास राव पिछले कुछ दिनों से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे. आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली. इस खबर से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई. कोटा श्रीनिवास राव के निधन की खबर ने सभी को हिला कर रख दिया है. तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के मेगास्टार चिरंजीवी आज, 13 जुलाई को कोटा श्रीनिवास राव के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित करने और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए उनके आवास पर जाएंगे. तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने जताया दुख

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलुगु अभिनेता कोटा श्रीनिवास के निधन पर शोक जताया है. उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर दिवंगत अभिनेता की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, वरिष्ठ अभिनेता, कोटा श्रीनिवास राव का निधन एक सदमा है. फिल्म इंडस्ट्री को एक अपूरणीय क्षति हुई है. भले ही कोटा अब हमारे बीच नहीं हैं. लेकिन उन्होंने अपनी विविध भूमिकाओं से तेलुगु लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गए हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले. मैं उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं.' भावुक हुए आंध्र प्रदेश के सीएम

आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने अभिनेता के निधन पर शोक व्यक्त किया और लिखा, 'अपनी बहुमुखी भूमिकाओं से दर्शकों का प्यार जीतने वाले मशहूर अभिनेता कोटा श्रीनिवास राव का निधन बेहद दुखद है. लगभग चार दशकों में सिनेमा और रंगमंच के क्षेत्र में उनका कलात्मक योगदान और उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाएं अविस्मरणीय रहेंगी. खलनायक और चरित्र कलाकार के रूप में उन्होंने निभाई गई कई यादगार भूमिकाएं तेलुगु दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए अंकित रहेंगी. उनका निधन तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक अपूरणीय क्षति है. 1999 में, उन्होंने विजयवाड़ा से विधायक के रूप में जीत हासिल की और जनता की सेवा की. मैं उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं.' चिरंजीवी

चिरंजीवी ने शोक जताते हुए एक्स हैंडल पर एक भावुक पोस्ट साझा किया है, जिसमें लिखा है, 'महान अभिनेता और बहुमुखी प्रतिभा के धनी कोटा श्रीनिवास राव के निधन की खबर सुनकर हम सभी बेहद दुखी हैं. उन्होंने और मैंने एक ही समय में फिल्म 'प्रणाम खरीदु' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी.इ सके बाद कोटा ने सैकड़ों फिल्मों में कई अलग-अलग भूमिकाएं निभाईं, हर भूमिका को अपनी अनूठी और खास शैली से मनोरंजक बनाया और तेलुगु दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए बस गए.'

एक ने आगे लिखा, 'चाहे वह हास्य खलनायक हो, गंभीर खलनायक हो या सहायक किरदार, उन्होंने हर भूमिका को इतनी खूबसूरती से निभाया है कि सिर्फ़ वही ऐसा कर सकते हैं. हाल ही में उनके परिवार में हुई एक व्यक्तिगत त्रासदी ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया है. फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म प्रेमी कोटा श्रीनिवास राव जैसे अभिनेता के निधन सभी के लिए दुखद है. मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और उनके परिवार, शुभचिंतकों और प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं.' पवन कल्याण

आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और एक्टर पवन कल्याण ने सोशल मीडिया के जरिए एक्टर के निधन पर शोक जतायै है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, 'प्रसिद्ध वरिष्ठ फिल्म अभिनेता, पूर्व विधायक, पद्मश्री कोटा श्रीनिवास राव गरु के निधन की खबर अत्यंत दुःखद है. लगभग सभी भारतीय भाषाओं की 700 से अधिक फिल्मों में विभिन्न भूमिकाओं में अभिनय करने वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी कोटा गरु का निधन फिल्म जगत के लिए एक बड़ी क्षति है. उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत अपने बड़े भाई चिरंजीवी गारु के साथ फिल्म प्रणाम खरीदु से की थी. उनके साथ आधा दर्जन से अधिक फिल्मों में अभिनय करना एक अविस्मरणीय स्मृति बनी रहेगी. मैं उनकी पवित्र आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और उनके परिवारजनों एवं प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं.' नंदमुरी बालकृष्ण

तेलुगु अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण ने श्रीनिवास राव के निधन पर शोक जताते लिए लिखा है, मैं प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता, पद्मश्री कोटा श्रीनिवास राव गरु के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं. कोटा श्रीनिवास राव गारु ने तेलुगु दर्शकों के दिलों में अपने लिए एक खास जगह बनाई. उन्होंने अपने चार दशक के फिल्मी सफर में कई महत्वपूर्व भूमिकाएं निभाईं, उन्होंने अपने शानदार अभिनय से कई किरदारों को जीवंत किया.उन्हें अन्य भाषाओं में भी अभिनय करने और दूसरों को प्रभावित करने का श्रेय दिया जाता है.' एक्टर ने आग लिखा है, 'उन्होंने 1999 में विजयवाड़ा पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से विधायक का चुनाव जीता और अपनी जनसेवा से एक अच्छे नेता के रूप में ख्याति अर्जित की.उनका निधन तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी पवित्र आत्मा को शांति मिले. मैं कोटा श्रीनिवास राव गारु के परिवारजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं.' जूनियर एनटीआर

देवरा एक्टर जूनियर एनटीआर ने एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा करते हुए श्रीनिवास के निधन पर दुख व्यक्त किया है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, 'कोटा श्रीनिवास राव गारु... बस यही नाम काफी है. एक अतुलनीय अभिनय प्रतिभा. एक महान अभिनेता जिन्होंने अपने अंदाज में हर किरदार में जान डाल दी. अपने फिल्मी सफर में उनके साथ बिताए पल हमेशा यादगार रहेंगे. मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले. मैं उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं.' इनके अलावा, रवि तेजा, विष्णु मांचू जैसे कलाकारों ने भी कोटा श्रीनिवास के निधन पर शोक जताया है. कोटा श्रीनिवास राव का संक्षिप्त परिचय

कोटा श्रीनिवास राव का जन्म 10 जुलाई, 1942 को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर के उपनगर कांकीपाडु गांव में हुआ था. उनके परिवार में पत्नी रुक्मिणी, दो बेटियां और एक बेटा (दिवंगत) हैं. कोटा श्रीनिवास राव ने 1978 में चिरंजीवी अभिनीत फिल्म 'प्रणाम खरीदु' से अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत की थी. अपने करियर के शुरुआती दौर में, कोटा श्रीनिवास राव ने कई किरदार और हास्य भूमिकाएं निभाईं और 'प्रतिघातन' (1985) से खलनायक के रूप में अपनी पहचान बनाई. उन्हें एक ऐसे अभिनेता के रूप में देखा जाता है जिन्होंने पर्दे पर खलनायक की नई परिभाषा गढ़ी. वे तेलुगु की कई बोलियों में बेबाकी से बोलने के लिए लोकप्रिय थे. कोटा श्रीनिवास राव ने सुपरस्टार कृष्णा, चिरंजीवी, बालकृष्ण, नागार्जुन, वेंकटेश, महेश बाबू और पवन कल्याण जैसे शीर्ष टॉलीवुड अभिनेताओं के साथ अभिनय किया. 'अहा! ना पेलंता', 'शिवा', 'खैदी नंबर 786', 'यामुदिकी मोगुडु', 'बोब्बिली राजा', 'यमलीला', 'बोम्मारिलु', 'अथाडु', 'संतोषम' और 'रेस गुर्रम' कुछ ऐसी फिल्में थीं, जिन्होंने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई. श्रीनिवास राव ने लोकप्रिय हास्य अभिनेता बाबू मोहन के साथ लगभग 60 फिल्मों में अभिनय किया था. एक समय में इस जोड़ी को फिल्म की सफलता की गारंटी माना जाता था. यह भी पढ़ें: 'कांटा लगा गर्ल' शेफाली जरीवाला का 42 साल की उम्र में निधन, कार्डियक अरेस्ट से गई जान

