खुशखबरी: फिर से मां बनने जा रहीं 'लाफ्टर क्वीन' भारती सिंह, पति हर्ष लिंबाचिया संग दूसरी प्रेग्नेंसी का किया एलान

भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया ( IANS )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : October 6, 2025 at 8:09 PM IST 2 Min Read

मुंबई: 'लाफ्टर क्वीन' भारती सिंह ने आज, 6 अक्टूबर को अपने फैंस को एक गुड न्यूज दी है. 'लाफ्टर क्वीन' पति हर्ष लिंबाचिया के साथ अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी का एलान किया है. भारती सिंह फिर से मां बनने वाली हैं. भारती सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रेग्नेंसी की खुशखबरी साझा की है. 6 अक्टूबर की शाम को भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा की है. इस दिल को छू लेने वाली तस्वीर में, भारती और हर्ष एक खूबसूरत पहाड़ की वादियों में पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं. हर्ष प्यार से भारती के बेबी बंप को पकड़े हुए हैं. अपने फैंस के साथ इस पल को साझा करते हुए इस जोड़े ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'हम फिर से प्रेंग्नेंट हैं.'