ETV Bharat / entertainment

'भिखारियों का Address नहीं होता..' धनुष-नागार्जुन की 'कुबेर' का धांसू ट्रेलर आउट, दर्शक बोले- नेशनल अवार्ड पक्का - KUBERAA TRAILER

कुबेर ट्रेलर ( Trailer Poster )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : June 16, 2025 at 7:55 AM IST | Updated : June 16, 2025 at 8:49 AM IST 3 Min Read

हैदराबाद: धनुष, नागार्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर कुबेर का मोस्ट अवेटेड ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है. कुबेर इस वक्त सबसे चर्चित प्रोजेक्ट में से एक रहा है. नागार्जुन अक्किनेनी, धनुष और रश्मिका मंदाना जैसी शानदार कास्ट के साथ, सोशल थ्रिलर के टीजर और पोस्टर्स को काफी पसंद किया गया था और दर्शक ट्रेलर का इंतजार कर रहे थे. सिनेमाघरों में रिलीज होने से कुछ दिन पहले, कुबेर का ट्रेलर सामने आया है और यह एक सोशल थ्रिलर के बीच एक नए विजन का वादा करता है. 2 मिनट और 38 सेकंड की क्लिप दर्शकों को एक रोमांचक कहानी की रोलर कोस्टर राइड पर में ले जाती है जिसमें सभी एक्टर्स अपने-अपने रोल में डूबे हुए नजर आए हैं. कैसा है ट्रेलर धनुष ने एक भिखारी की भूमिका निभाई है जो शहर में ऐसे ही घूम रहा है जिसे नागार्जुन एक बड़ा मौका देते हैं. हालांकि जल्द ही धनुष के किरदार को शहर में कुछ अमीर और सत्ता में बैठे लोगों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रष्टाचार का पता चल जाता है और वह सीधा सिस्टम से टक्कर लेते हुए नजर आते हैं हालांकि यह कैसे और किस तरह होगा इस बारे में ट्रेलर में खुलासा नहीं किया गया है. रश्मिका का किरदार धनुष का लव इंट्रेस्ट हो सकता है क्योंकि वे धनुष के साथ इमोशन जोड़ने का काम कर रही हैं.

ट्रेलर में इमोशंस के साथ तगड़ा सस्पेंस भी देखने को मिलेगा जो क्लाईमैक्स तक दर्शकों को बांधे रखने का काम करेगा. ट्रेलर काफी दिलचस्प लग रहा है और दर्शक इससे काफी इंप्रेस नजर आ रहे हैं. ट्रेलर को नेटिजन्स का पॉजीटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है. कुबेर का रन टाइम 3 घंटे और 15 मिनट है और इसे CBFC द्वारा UA 13+ सर्टिफिकेट दिया गया है. दर्शकों को कैसा लगा ट्रेलर धनुष की अपकमिंग फिल्म के ट्रेलर को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. ट्रेलर के कमेंट सेक्शन में वे इस सस्पेंस थ्रिलर की खूब सराहना कर रहे हैं. एक ने लिखा, 'ये धनुष की कल्ट क्लासिक हो सकती है'. एक ने लिखा, 'नेशनल अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस'. एक ने कमेंट किया, 'बेहतरीन कास्ट, शानदार स्टोरी, धमाकेदार बीजीएम, प्रॉमिसिंग ट्रेलर है'. फिल्म का ट्रेलर 13 जून को रिलीज होना था, हालांकि, इसे अहमदाबाद प्लेन क्रैश की वजह से री शेड्यूल किया गया है और इसे फिल्म के प्री-रिलीज इवेंट के हिस्से के रूप में दिखाया गया. कुबेर के पिछले प्री-रिलीज इवेंट में धनुष ने अपने नफरत करने वालों के खिलाफ अपने कड़े संदेश से सबका ध्यान खींचा था, जो उन्हें या उनके काम को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं. इसके अलावा, उन्होंने अपने फैंस को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने उनके खिलाफ इतनी नकारात्मकता के बावजूद उनका साथ दिया. यह भी पढ़ें: 'ट्रान्स ऑफ कुबेरा' टीजर: पावर, पैसा और लालच की दुनिया में नागार्जुन, धनुष, रश्मिका ने रखा कदम, देखें कम्मुला की डार्क थ्रिलर की ये झलक - TRANCE OF KUBERAA TEASER

हैदराबाद: धनुष, नागार्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर कुबेर का मोस्ट अवेटेड ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है. कुबेर इस वक्त सबसे चर्चित प्रोजेक्ट में से एक रहा है. नागार्जुन अक्किनेनी, धनुष और रश्मिका मंदाना जैसी शानदार कास्ट के साथ, सोशल थ्रिलर के टीजर और पोस्टर्स को काफी पसंद किया गया था और दर्शक ट्रेलर का इंतजार कर रहे थे. सिनेमाघरों में रिलीज होने से कुछ दिन पहले, कुबेर का ट्रेलर सामने आया है और यह एक सोशल थ्रिलर के बीच एक नए विजन का वादा करता है. 2 मिनट और 38 सेकंड की क्लिप दर्शकों को एक रोमांचक कहानी की रोलर कोस्टर राइड पर में ले जाती है जिसमें सभी एक्टर्स अपने-अपने रोल में डूबे हुए नजर आए हैं. कैसा है ट्रेलर धनुष ने एक भिखारी की भूमिका निभाई है जो शहर में ऐसे ही घूम रहा है जिसे नागार्जुन एक बड़ा मौका देते हैं. हालांकि जल्द ही धनुष के किरदार को शहर में कुछ अमीर और सत्ता में बैठे लोगों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रष्टाचार का पता चल जाता है और वह सीधा सिस्टम से टक्कर लेते हुए नजर आते हैं हालांकि यह कैसे और किस तरह होगा इस बारे में ट्रेलर में खुलासा नहीं किया गया है. रश्मिका का किरदार धनुष का लव इंट्रेस्ट हो सकता है क्योंकि वे धनुष के साथ इमोशन जोड़ने का काम कर रही हैं. ट्रेलर में इमोशंस के साथ तगड़ा सस्पेंस भी देखने को मिलेगा जो क्लाईमैक्स तक दर्शकों को बांधे रखने का काम करेगा. ट्रेलर काफी दिलचस्प लग रहा है और दर्शक इससे काफी इंप्रेस नजर आ रहे हैं. ट्रेलर को नेटिजन्स का पॉजीटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है. कुबेर का रन टाइम 3 घंटे और 15 मिनट है और इसे CBFC द्वारा UA 13+ सर्टिफिकेट दिया गया है. दर्शकों को कैसा लगा ट्रेलर धनुष की अपकमिंग फिल्म के ट्रेलर को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. ट्रेलर के कमेंट सेक्शन में वे इस सस्पेंस थ्रिलर की खूब सराहना कर रहे हैं. एक ने लिखा, 'ये धनुष की कल्ट क्लासिक हो सकती है'. एक ने लिखा, 'नेशनल अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस'. एक ने कमेंट किया, 'बेहतरीन कास्ट, शानदार स्टोरी, धमाकेदार बीजीएम, प्रॉमिसिंग ट्रेलर है'. फिल्म का ट्रेलर 13 जून को रिलीज होना था, हालांकि, इसे अहमदाबाद प्लेन क्रैश की वजह से री शेड्यूल किया गया है और इसे फिल्म के प्री-रिलीज इवेंट के हिस्से के रूप में दिखाया गया. कुबेर के पिछले प्री-रिलीज इवेंट में धनुष ने अपने नफरत करने वालों के खिलाफ अपने कड़े संदेश से सबका ध्यान खींचा था, जो उन्हें या उनके काम को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं. इसके अलावा, उन्होंने अपने फैंस को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने उनके खिलाफ इतनी नकारात्मकता के बावजूद उनका साथ दिया. यह भी पढ़ें: 'ट्रान्स ऑफ कुबेरा' टीजर: पावर, पैसा और लालच की दुनिया में नागार्जुन, धनुष, रश्मिका ने रखा कदम, देखें कम्मुला की डार्क थ्रिलर की ये झलक - TRANCE OF KUBERAA TEASER

Last Updated : June 16, 2025 at 8:49 AM IST