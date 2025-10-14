ETV Bharat / entertainment

नेचुरल स्टार नानी संग 'द पैराडाइज' में काम करने को लेकर जानें क्यों राघव जुयाल ने खुद को बताया खुशकिस्मत

डांसर से एक्टर बने बेहद पॉपुलर राघव जुयाल इस फिल्म में वे तेलुगु सिनेमा के चहेते नेचुरल स्टार नानी के साथ नजर. आएंगे.

October 14, 2025

हैदराबाद: डांसर से एक्टर बने बेहद पॉपुलर राघव जुयाल अपनी अगली बड़ी फिल्म द पैराडाइज के साथ अपने एक्टिंग करियर में एक बड़ा कदम उठाने वाले हैं. इस फिल्म में वे तेलुगु सिनेमा के चहेते नेचुरल स्टार नानी के साथ नजर आएंगे. दसरा फेम श्रीकांत ओडेला द्वारा डायरेक्टेड यह आने वाली फिल्म दर्शकों को एक रोमांचक और ग्लोबल सिनेमाई अनुभव देने का वादा करती है.

ऐसे में, फिल्म के बारे में बात करते हुए राघव ने अपनी उत्सुकता जाहिर की और कहा, 'मेरी अगली फिल्म द पैराडाइज में मुझे नानी के साथ देखें। नानी, नेचुरल स्टार, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि उनके साथ काम कर रहा हूं, यह एक पैन-वर्ल्ड फिल्म है, इसे स्पैनिश, तेलुगु, हिंदी में रिलीज किया जाएगा, इसे श्रीकांत ओडेला ने डायरेक्ट किया है। इसे बाद देखें, आप हैरान रह जाएंगे, यह एक बहुत अच्छी फिल्म है'.

द पैराडाइज राघव का साउथ इंडियन सुपरस्टार के साथ पहला बड़ा सहयोग है और यह उनका तेलुगु सिनेमा में पहला वेंचर भी है. यह फिल्म उन रेयर इंडियन फिल्मों में से है, जिसे इंटरनेशनल दर्शकों के लिए एक से ज्यादा भाषाओं में रिलीज के जरिए पेश किया जा रहा है, जिसमें स्पैनिश भाषा भी शामिल है, जिससे यह एक पैन-वर्ल्ड रिलीज बनती है.

द पैराडाइज का डायरेक्शन श्रीकांत ओडेला कर रहे हैं और इसमें नैचुरल स्टार नानी लीड रोल में नजर आएंगे, जो एक बार फिर अपनी खास स्क्रीन प्रेजेंस से दर्शकों को बांधने वाले हैं. फिल्म का म्यूजिक मशहूर कंपोज़र अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है, जो कहानी के जोश और इमोशन को और गहराई देगा. इस प्रोजेक्ट की टीम में सिनेमैटोग्राफर सी.एच. साई, एडिटर नवीन नूली और प्रोडक्शन डिजाइनर अविनाश कोल्ला जैसे बेहतरीन नाम शामिल हैं.

SLV सिनेमा द्वारा प्रोड्यूस द पैराडाइज़ 26 मार्च 2026 को बड़े पैमाने पर सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी. यह फिल्म आठ भाषाओं हिंदी, तेलुगु, तमिल, अंग्रेज़ी, स्पेनिश, बांग्ला, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी. अपने शानदार डायरेक्टर, दमदार कलाकारों, इंटरनेशनल लेवल और जबरदस्त चर्चा के साथ द पैराडाइज़ सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक अनुभव बनने जा रही है.

