किशोर कुमार डेथ एनिवर्सरी: Gen Z को जरूर सुनने चाहिए 'किशोर दा' के ये दर्दभरे गाने, भूल जाएंगे 'सैयारा'

13 अक्टूबर 1987 को महज 58 साल की उम्र में किशोर कुमार का मुंबई में निधन हो गया था.

kishore kumar death anniversary
किशोर कुमार डेथ एनिवर्सरी (IANS)
हैदराबाद: इंडियन सिनेमा की एक ऐसी आवाज, जिसने हर खुशी, दर्द और हर एहसास को सुरीले शब्दों में ऐसे उतारा कि लोग आज भी उनकी आवाज के दिवाने हैं. बात कर हैं इंडियन सिनेमा के फनकार किशोर कुमार की, जिन्हें प्यार से 'किशोर दा' कहा जाता है. किशोर ने कई भाषाओं में तकरीबन 3 हजार गाने गाए, जिसमें हिंदी के साथ-साथ तमिल, मराठी, असमी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम और उड़िया जैसी भाषाएं शामिल हैं.

किशोर ने तड़क-भड़क से दर्द भरे और रोमांटिक गाने भी गाए हैं, जिन्हें आज भी उनके फैंस सुनना नहीं भूलते हैं, लेकिन Gen Z के लिए किशोर कुमार वो गायक नहीं हैं, जो 90 के दशक से पहले वाली जेनरेशन के लिए हैं. ऐसे में हम किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर Gen Z को सुनाने जा रहे है, उनके वो दर्दभरे नग्में, जिन्हें सुनने के बाद वो बोल उठेंगे असली 'सैयारा' वर्जन तो ये हैं.

दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा- यह गीत वियोग और दुख की भावनाओं को दर्शाता है. फिल्म अमानुष (1975)

मेरे महबूब कयामत होगी -यह गाना प्यार और दर्द की भावनाओं को व्यक्त करता है. मिस्टर एक्स इन बॉम्बे (1964)

घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं- यह गाना दिल की दर्द की भावनाओं को व्यक्त करता है. फिल्म चोर मचाए शोर (1973)

चिंगारी कोई भड़के- यह गाना दिल की आग और जलन को व्यक्त करता है. फिल्म अमर प्रेम (1972)

ओर साथी रे- यह गाना प्यार और उदासी के मिश्रण को दर्शाता है. फिल्म मुकद्दर का सिकंदर (1978)

कभी पलकों पर आंसू- यह गीत वियोग और दुख की भावनाओं को दर्शाता है. फिल्म हरजाई (1981)

मेरे नैना सावन भादों- यह गाना प्यार और जुदाई के दर्द को खूबसूरती से बयां करता है. फिल्म महबूबा (1976)

किशोर कुमार की 96वें जयंती: पसंदीदा व्यंजन से 'बाबा मेरे' गाने तक, 'सुरों के सम्राट' की पोती ने बयां की दिल की बात

