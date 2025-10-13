ETV Bharat / entertainment

किशोर कुमार डेथ एनिवर्सरी: Gen Z को जरूर सुनने चाहिए 'किशोर दा' के ये दर्दभरे गाने, भूल जाएंगे 'सैयारा'

हैदराबाद: इंडियन सिनेमा की एक ऐसी आवाज, जिसने हर खुशी, दर्द और हर एहसास को सुरीले शब्दों में ऐसे उतारा कि लोग आज भी उनकी आवाज के दिवाने हैं. बात कर हैं इंडियन सिनेमा के फनकार किशोर कुमार की, जिन्हें प्यार से 'किशोर दा' कहा जाता है. किशोर ने कई भाषाओं में तकरीबन 3 हजार गाने गाए, जिसमें हिंदी के साथ-साथ तमिल, मराठी, असमी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम और उड़िया जैसी भाषाएं शामिल हैं.

किशोर ने तड़क-भड़क से दर्द भरे और रोमांटिक गाने भी गाए हैं, जिन्हें आज भी उनके फैंस सुनना नहीं भूलते हैं, लेकिन Gen Z के लिए किशोर कुमार वो गायक नहीं हैं, जो 90 के दशक से पहले वाली जेनरेशन के लिए हैं. ऐसे में हम किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर Gen Z को सुनाने जा रहे है, उनके वो दर्दभरे नग्में, जिन्हें सुनने के बाद वो बोल उठेंगे असली 'सैयारा' वर्जन तो ये हैं.

दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा- यह गीत वियोग और दुख की भावनाओं को दर्शाता है. फिल्म अमानुष (1975)

मेरे महबूब कयामत होगी -यह गाना प्यार और दर्द की भावनाओं को व्यक्त करता है. मिस्टर एक्स इन बॉम्बे (1964)