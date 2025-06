ETV Bharat / entertainment

2025 में इशिता दत्ता समेत इन एक्ट्रेस के घर गूंजी किलकारी, अब कियारा आडवाणी समेत मां बनेंगी ये एक्ट्रेसेस - ACTRESSES MOM TO BE IN 2025

2025 में मां बनेंगी कियारा आडवाणी समेत ये एक्ट्रेसेस ( IANS/ANI )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : June 11, 2025 at 12:56 PM IST 3 Min Read

हैदराबाद: बॉलीवुड एक्टर-एक्ट्रेस इशिता दत्ता और वत्सल सेठ हाल ही में दूसरी बार पैरेंट्स बने. उन्होंने 10 को अपने दूसरे बच्चे के आने की खुशी सोशल मीडिया पर जाहिर की. इशिता दत्ता-वत्सल सेठ ने अपने इंस्टाग्राम पर एक ज्वाइंट पोस्ट शेयर किया है और अपने फैंस को बताया कि उन्होंने दूसरे बच्चे के रूप में एक बेबी गर्ल का स्वागत किया है. लेकिन इशिता के बाद बॉलीवुड में और भी एक्ट्रेस हैं जो इस साल ऐसी ही गुड न्यूज अपने फैंस को देने वाली है. तो आइए जानते हैं उन एक्ट्रेसेस के बारे में जो 2025 में मां बनेंगी वहीं कुछ ऐसी एक्ट्रेस भी हैं जो 2025 में मां बनी हैं. कियारा आडवाणी लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है शेरशाह एक्ट्रेस कियारा आडवाणी का. कियारा और सिद्धार्थ ने कुछ दिन पहले ही अपनी प्रेग्नेंसी अनाउंस की थी. वहीं कियारा ने बेबी बंप के साथ मेट गाला में मौजूदगी दर्ज कराकर चारों तरफ से सुर्खियां बटोरीं. कपल के फैंस उनके पहले बच्चे के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. कियारा जल्द ही यह खुशखबरी अपने चाहने वालों के साथ शेयर कर सकती हैं. इलियाना डिक्रूज

एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज ने इस साल की शुरुआत में अपने पति माइकल डोलन के साथ अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी को कंफर्म किया. अगस्त 2023 में अपने पहले बच्चे कोआ फीनिक्स डोलन का स्वागत करने वाले यह कपल 2025 में अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है. वहीं कुछ ऐसे सेलेब कपल भी हैं जो 2025 में अपने फैंस को ये गुड न्यूज पहले ही दे चुके हैं- अथिया शेट्टी अथिया शेट्टी और केएल राहुल ने अपने पहले बच्चे के रूप में एक बेटी का स्वागत किया. जिसका नाम उन्होंने रखा- इवारा. उनकी बेटी का जन्म 24 मार्च को हुआ, जिसके बारे में उन्होने पोस्ट कर अपने फैंस को इसकी जानकारी दी. अथिया और राहुल ने कंबाइन पोस्ट में लिखा, 'हमारी बेबी गर्ल, हमारा सबकुछ, इवारा, भगवान का तोहफा'. एमी जैक्सन एमी जैक्सन और उनके पति एड वेस्टविक ने इस साल बेटे का स्वागत किया जिसका नाम उन्होंने ऑस्कर एलेक्जेंडर वेस्टविक रखा.कपल ने बेटे के साथ एक खूबसूरत तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है बेबी बॉय,ऑस्कर एलेक्जेंडर वेस्टविक'. सना खान फॉर्मर इंडियन एकट्रेस सना खान ने अपने दूसरे बच्चे के रूप में बेबी बॉय का स्वागत किया. उन्होंने इस जनवरी में फैंस को यह खुशखबरी दी. सना ने अपने बेटे नाम रखा- सैयद हसन जामिल'. यह भी पढ़ें: इशिता दत्ता-वत्सल सेठ के घर फिर गूंजी किलकारी, दूसरी बार मां बनी अजय देवगन की ऑनस्क्रीन बेटी, सेलेब्स ने दी बधाई - ISHITA DUTTA VATSAL SHETH