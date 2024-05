ETV Bharat / entertainment

कान्स फिल्म फेस्टिवल 2024 में कियारा आडवाणी की एंट्री, ये अहम रोल अदा करेंगी एक्ट्रेस - Cannes Film Festival 2024

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 14, 2024, 10:45 AM IST | Updated : May 14, 2024, 10:56 AM IST

Kiara Advani ( Kiara Advani - instagram )

हैदराबाद : 77वें कान्स फिल्म फेस्टिवल 2024 का आगाज आज 14 मई से होने जा रहा है और भारत में इसे 15 मई से देखा जाएगा. भारत की कई हसीनाएं यहां जा रही हैं, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन, अदिति राव हैदरी और साउथ हसीना शोभिता धुलिपाला का नाम इसमें शामिल है. अब एक्ट्रेस कियारा आडवाणी का नाम सामने आया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कियारा आडवाणी इस बिग इवेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं. कियारा रेड सी फिल्म फाउंडेशन के सिनेमा गाला डिनर में शिकरत करेंगी, जोकि कान्स फिल्म फेस्टिवल में हर साल वैनिटी फेयर द्वारा आयाोजित किया जाता है. इसमें दुनियाभर की 6 खूबसूरत एक्ट्रेस दस्तक देंगी, जिसमें कियारा का नाम भी सामने आ रहा है. रिपोर्ट्स की मानें तो, फिल्मिंग और ग्लोबल इंसेंटिव के बारे में चर्चा करने के लिए फोर पैनल डिस्कशन होगा, जोकि कान्स फिल्म फेस्टिवल में ही आयोजित होगा. वहीं, 18 मई को ला प्लेग जे पाल्मेस का आयोजन होगा. वहीं, कियारा रेड सी इंटरेशनल फिल्म फेस्टिवल पैनल में एंट्री लेंगी. कान्स फिल्म फेस्टिवल 2024 भारत के किए बेहद खास होने जा रहा है. इस साल कान्स फिल्म फेस्टिवल एक नहीं बल्कि कई मायनों में भारत के लिए उम्मीद बनकर आया है. इस बार इतिहास भी बन सकते हैं. भारत के लिए कान्स फिल्म फेस्टिवल कैसे और क्यों हैं खास.... नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर पढ़ें. ये भी पढ़ें : कब-कहां देखें कान्स फिल्म फेस्टिवल 2024, भारत के लिए इस बार कैसे है बेहद खास, यहां जानें - Cannes Film Festival 2024



