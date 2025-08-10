Essay Contest 2025

मातृत्व पर कियारा आडवाणी का दिल छू लेने वाला नोट- मैं तुम्हारे डायपर बदलती हूं और तुम मेरी... - KIARA ADVANI

हाल ही मां बनी बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने सोशल मीडिया पर मातृत्व पर एक दिल छू लेने वाला नोट साझा किया है. देखें...

Kiara Advani
कियारा आडवाणी (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 10, 2025 at 11:23 AM IST

हैदराबाद: बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी इन दिनों अपनी न्यू बॉर्न बेबी के साथ खास मातृत्व पलों का आनंद ले रही हैं. कियारा ने हाल ही में अपने पति सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है. उन्होंने पिछले महीने यानी जुलाई में एक बेबी गर्ल को जन्म दिया. कियारा ने 9 अगस्त की देर रात सोशल मीडिया पर अपनी बेटी के बारे में एक भावुक पोस्ट साझा की.

कियारा सोशल मीडिया का इस्तेमाल मां होने का असली एहसास दिलाने के लिए कर रही हैं. शनिवार, 9 अगस्त की देर रात कियारा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक मां के रूप में अपनी नई भूमिका के बारे में अपना अनुभव साझा किया है.

कियारा ने एक मां के रूप में अपनी नई जिम्मेदारियों की खुशी और थकान को खूबसूरती से बयां किया. उन्होंने अपनी पोस्ट में इमोशनल और हाथ से बना दिल वाला इमोजी भी शामिल किया. उन्होंने अपने पोस्ट लिखा था, 'मैं तुम्हारे डायपर बदलती हूं, तुम मेरी दुनिया बदलो.यह एक अच्छा सौदा है.'

Kiara Advani
कियारा आडवाणी का पोस्ट (Instagram)

कियारा और उनके स्टार पति सिद्धार्थ मल्होत्रा ने 15 जुलाई, 2025 को अपने एक बच्ची के रूप में पहले बच्चे का स्वागत किया. उन्होंने एक गुलाबी कार्ड के साथ अपने इस खुशी को फैंस संग बांटा. कार्ड पर लिखा था, 'हमारा दिल भर गया है और हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई है। हमें एक बच्ची का आशीर्वाद मिला है.'

किराया आडवाणी-सिद्धार्थ मल्होत्रा ने 2023 में फरवरी महीने में शादी की थी. इस जोड़े ने इस साल फरवरी में बच्चे के मोजे की एक तस्वीर शेयर की और कैप्शन के साथ अपनी प्रेग्रेंसी का खुलासा किया था, 'हमारा सबसे बड़ा आशीर्वाद रास्ते में है.'

कियारा अपनी पहली पोस्ट-डिलीवरी रिलीज के लिए तैयार हैं. अयान मुखर्जी की निर्देशित हाई-ऑक्टेन एक्शन ड्रामा 'वॉर 2' 14 अगस्त को सिनेमाघरों में आ रही है. फिल्म में कियारा ऋतिक रोशन और साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर के साथ नजर आएंगी. लेकिन फिलहाल, यह एक प्यार करने वाली मां के रूप में उनकी नई भूमिका है जो सुर्खियों में है.

ETV Bharat Logo

