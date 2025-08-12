ETV Bharat / entertainment

केबीसी 17 में पहुंचीं ऑपरेशन सिंदूर की जांबाज महिला ऑफिसर्स, व्योमिका सिंह बोलीं- 25 मिनट में खेल खत्म कर दिया था, देखें - KBC 17 INDEPENDENCE DAY

कौन बनेगा करोड़पति 17 में इस स्वतंत्रता दिवस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाले जल, थल और वायू सेना के टॉप अधिकारियों को देखा जाएगा.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 12, 2025 at 10:49 AM IST

हैदराबाद: सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का मोस्ट पॉपुलर क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति का 17वां सीजन बीती 11 अगस्त से शुरू हो चुका है. अमिताभ बच्चन अपने इस 25 साल से भी ज्यादा पुराने शो में एक बार फिर पूरे हाई जोश में नजर आए. शो के नए सीजन में स्वतंत्रता दिवस 2025 को लेकर एक खास एपिसोड तैयार किया गया है, जिसमें हालिया ऑपरेशन सिंदूर के जांबाज आर्मी ऑफिसर नजर आने वाले हैं. शो ने इस देशभक्ति एपिसोड का प्रोमो भी जारी किया है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के सूत्रधार नजर आ रहे हैं.

ऑपरेशन सिंदूर के सूत्रधार

कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान यह करता चला आ रहा था, तो जवाब देना बनता था सर. इसके बाद विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा, 'फिर रात को 1 बजकर 5 मिनट से 1.30 बजे तक 25 में मिनट में खेल खत्म कर दिया. फिर कमांडर प्रेरणा देवस्थली कहती हैं, 'टारगेट को निशाना बनाया और उन्हें नष्ट किया, लेकिन किसी सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाया, यह एक नया भारत नई सोच के साथ'. फिर अमिताभ बच्चन ने नारा लगाया भारत माता की जय. प्रोमो को कैप्शन में लिखा है, इस स्वतंत्रता दिवस महा स्पेशल उत्सव एपिसोड, 15 अगस्त रात 9 बजे.

केबीसी 17 का पहला कंटेस्टेंट

बता दें, कौन बनेगा करोड़पति 17 के पहले एपिसोड में लखनऊ के रहने वाले और बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले मानवप्रीत हॉट सीट पर पहुंचे. अभी तक उन्होंने 25 लाख रुपये जीत लिए हैं और अब 50 लाख रुपये के सवाल पर उनकी गाड़ी अटक गई है और उन्होंने सोच विचार के बाद गेम को क्विट करने का फैसला लिया और 25 लाख लेकर घर लौटे. 50 लाख रुपये के लिए उनसे सवाल पूछा गया था, सवाल: रबींद्रनाथ ठाकुर ने अपना काव्य संग्रह ‘पूरबी’ किस दक्षिण अमेरिकी लेखिका को समर्पित किया था? उसके ऑप्शन में A. गैब्रिएला मिस्ट्रल B. विक्टोरिया ओकैम्पो C. मारिया लुइसा बोम्बाल D. टेरेसा डे ला पारा. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी.

