कवी प्रदीप की बेटी ने '120 बहादुर' के टीजर 2 में 'ऐ मेरे वतन के लोगों’' गाने पर जाहिर की खुशी, जानें क्या बोलीं

ऐसे में लगभग छह दशक बाद भी, कवि प्रदीप के दिल छू लेने वाले गीत आज भी देशवासियों के दिलों में खास जगह बनाए हुए हैं और भारत के बहादुर सैनिकों की हिम्मत, बलिदान और जज़्बे की याद दिलाते हैं.

यह गीत, जिसे असल में 1962 भारत-चीन वॉर के सैनिकों और शहीदों को सलाम देने के लिए लिखा गया था, और आपको बता दें कि यह खास महत्व इस लिए भी रखता है क्योंकि फिल्म 120 बहादुर भी उसी वॉर पर आधारित है.

हैदराबाद: वॉर ड्रामा 120 बहादुर के टीजर 2 ने कवि प्रदीप के अमर गीत और लता मंगेशकर जी की दिल छू लेने वाली आवाज को ऐ मेरे वतन के लोगों के जरिए सम्मानित किया है. बता दें कि यह खास टीजर रविवार, 28 सितंबर को लता की जयंती पर रिलीज हुआ था, जिसे लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है.

कवि प्रदीप की बेटी और कवि प्रदीप फाउंडेशन की सेक्रेट्री मितुल प्रदीप ने फिल्म 120 बहादुर के टीजर 2 में 'ऐ मेरे वतन के लोगों' गाने के शामिल होने पर अपने विचार साझा करते हुए कहा, 'मेरे पिता ने मेजर शैतान सिंह भाटी, पीवीसी, और उनकी 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के बहादुर सैनिकों के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए यह गीत लिखा था, जिन्होंने 1962 के भारत-चीन वॉर के दौरान रेजांग ला की लड़ाई में अपनी जान न्यौछावर कर दी थी, दशकों बाद भी, उनके शब्दों में वही भावना है और वे हमें हमारे सशस्त्र बलों के बलिदानों की याद दिलाते हैं, मैं 120 बहादुर के मेकर्स को बधाई देती हूं, यह फिल्म उन 120 सैनिकों की भावना का सम्मान करती है, जो हमारे देश के लिए हर मुश्किल के खिलाफ डटे रहे, इस फिल्म की एक खास यूनिट में इन महान बोलों की कुछ पंक्तियों को शामिल करना उन नायकों का सम्मान करना जारी रखता है, जिनके लिए यह लिखा गया था'.

इस गाने के पीछे की कहानी भी इसकी विरासत जितनी ही शानदार है, कवि प्रदीप जी ने 1962 के आखिर में माहिम बीच पर टहलते हुए, साथ चल रहे एक व्यक्ति से पेन मांगा और अपनी सिगरेट पैक से फाड़ी गई पन्नी के एक टुकड़े पर पहली पंक्ति लिखी थी. इसे सी. रामचंद्र ने कंपोज किया और लता मंगेशकर ने 1963 में गाया, तब से, 'ऐ मेरे वतन के लोगों' भारत के सबसे प्रिय और प्रतिष्ठित देशभक्ति गीतों में से एक बन गया है.

इस फिल्म का निर्देशन रजनीश घई ने किया है और इसे रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर (एक्सेल एंटरटेनमेंट), और अमित चंद्रा (ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़) ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. यह एक एक्सेल एंटरटेनमेंट का प्रोडक्शन है और 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.

