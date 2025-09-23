कैटरीना कैफ ने दी गुडन्यूज, पति विक्की कौशल संग प्रेग्नेंसी का किया एलान, देखें एक्ट्रेस का बेबी बंप
विक्की कौशल पत्नी कैटरीना के बेबी बंप को सहलाते दिख रहे हैं. इस पोस्ट पर अब सेलेब्स और फैंस बधाई दे रहे हैं.
Published : September 23, 2025 at 1:04 PM IST
हैदराबाद: विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने आज 23 सितंबर को अपने फैंस को गुडन्यूज दी है. कपल ने आज नवरात्रि के दूसरे दिन प्रेग्नेंसी का एलान कर दिया है. कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने एक फोटो भी शेयर किया है.
इस तस्वीर में कैटरीना कैफ का बेबी बंप भी शो रहा है. इस तस्वीर में विक्की कौशल भी दिख रहे हैं. विक्की कौशल पत्नी कैटरीना के बेबी बंप को सहलाते दिख रहे हैं. इस पोस्ट पर अब सेलेब्स और फैंस बधाई दे रहे हैं. हम अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ अध्याय को खुशी और कृतज्ञता से भरे दिलों के साथ शुरू करने की राह पर हैं