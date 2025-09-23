ETV Bharat / entertainment

कैटरीना कैफ ने दी गुडन्यूज, पति विक्की कौशल संग प्रेग्नेंसी का किया एलान, देखें एक्ट्रेस का बेबी बंप

कैटरीना कैफ ने दी गूडन्यूज ( ANI )

September 23, 2025

हैदराबाद: विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने आज 23 सितंबर को अपने फैंस को गुडन्यूज दी है. कपल ने आज नवरात्रि के दूसरे दिन प्रेग्नेंसी का एलान कर दिया है. कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने एक फोटो भी शेयर किया है.