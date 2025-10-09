करवा चौथ 2025: प्रियंका चोपड़ा ने शुरू की तैयारी, लगाई विदेशी पिया के नाम की मेहंदी, सजाए बेटी के भी हाथ
ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने करवा चौथ की तैयारी शुरू कर दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी तैयारियों की झलकियां साझा की हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2025 at 3:56 PM IST|
Updated : October 9, 2025 at 4:07 PM IST
हैदराबाद: ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा अपने पति-हॉलीवुड सिंगर निक जोनस के लिए करवा चौथ मनाने की तैयारी में जुट गई है. अपनी फिल्मों के बिजी शेड्यूल के बावजूद, देसी गर्ल ने अपने त्योहार की तैयारियों की शुरुआत कर दी है. आज, 9 अक्टूबर को उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी तैयारियों की एक झलक भी साझा की है, जिसमें उनकी बेटी मालती भी इस जश्न का आनंद लेती दिख रही हैं.
प्रियंका चोपड़ा हर साल अमेरिका में अपने परिवार के साथ करवा चौथ का त्यौहार मनाती रही हैं. गुरुवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी करवा चौथ की तैयारियों की एक झलक साझा की, जिसमें उन्होंने अपनी मेहंदी की झलक दिखाई है.
वीडियो में ग्लोबल स्टार अपनी मेहंदी से सजी हथेली की झलक दिखाती नजर आ रही हैं. डिजाइन में निक का नाम, निकोलस, हिंदी में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है. इस वीडियो को साझा करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है, 'शिरीन चरनिया इस करवा चौथ पर अपना काम कर रही हैं.'
उनकी बेटी, मालती मैरी चोपड़ा जोनस, भी इस उत्सव में शामिल हुईं. इंस्टाग्राम स्टोरी के अगले स्लाइड में प्रियंका ने एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उनके हाथ उनकी बेटी मालती मैरी के हाथों के साथ दिखाई दे रहे है. दोनों हाथों पर मेहंदी के डिजाइन लगे हुए है,
प्रियंका और निक ने दिसंबर, 2018 को जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में ईसाई और हिंदू रीति-रिवाजों से शादी की. जनवरी 2022 में, कपल ने सरोगेसी के जरिए अपनी बेटी मालती का स्वागत किया.
काम की बात करें तो, प्रियंका इन दिनों एसएस राजामौली की एडवेंचर फिल्म की शूटिंग कर रही हैं, जिसमें उनके साथ महेश बाबू और पृथ्वीराज भी हैं. इस बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट का पहला लुक नवंबर में रिलीज होने की उम्मीद है. इसके अलावा, उन्हें 'कृष 4' के लिए भी साइन किया गया है, जो ऋतिक रोशन की निर्देशन में पहली फिल्म है.