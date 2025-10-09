ETV Bharat / entertainment

अरमान मलिक-आशना श्रॉफ से 'बालिका वधू' तक, ये न्यूली वेड सेलेब्स कपल मनाएंगे पहला करवा चौथ

अरमान मलिक-आशना श्रॉफ/अविका गौर ( IANS )

हैदराबाद: करवा चौथ को सिर्फ एक दिन बचे हैं. कई न्यूली वेड सेलिब्रिटी कपल पहली बार इस खास त्यौहार को मनाने वाले हैं. ये कपल पहली बार पति-पत्नी के रूप में एक साथ, अपने जीवनसाथी की लंबी उम्र के लिए व्रत और प्रार्थना करेंगे. यहां कुछ प्यारी सेलिब्रिटी जोड़ियां हैं जो इस साल अपना पहला करवा चौथ मनाएंगी. अविका गौर

बालिका वधू फेम एक्ट्रेस अविका गौर ने 30 सितंबर, 2025 को सामाजिक कार्यकर्ता मिलिंद चंदवानी के साथ शादी रचाई. इस जोड़ी ने टीवी पर अपनी शादी रचाई. यह पल जितना भावुक था उतना ही आनंददायक भी. काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर अपने मजबूत रिश्ते की झलकियां साझा करते रहते हैं. यह करवा चौथ उनके लिए शादीशुदा जोड़े के रूप में पहला करवा चौथ होगा, जो इसे इस प्यारी जोड़ी के लिए और भी खास बना देगा. प्राजक्ता कोली

कंटेंट क्रिएटर और एक्ट्रेस प्राजक्ता कोली, जिन्हें मोस्टलीसेन के नाम से जाना जाता है, ने 25 फरवरी, 2025 को अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड, वकील वृषांक खनल से शादी की. यह शादी बिल्कुल उनके रिश्ते की तरह ही सादगीपूर्ण और प्यार से भरा हुआ था. यह जोड़ा शादीशुदा जिंदगी में कदम रख चुका है और यह करवा चौथ उनका पहला करवा चौथ होगा, और फैंस उनके इस खास त्यौहार को देखने के लिए बेताब हैं.