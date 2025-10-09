ETV Bharat / entertainment

अरमान मलिक-आशना श्रॉफ से 'बालिका वधू' तक, ये न्यूली वेड सेलेब्स कपल मनाएंगे पहला करवा चौथ

आइए कुछ न्यूलीवेड सेलिब्रिटी कपल पर नजर डालें, जिन्होंने इस साल शादी की और वे अपने जीवनसाथी के लिए पहला करवा चौथ रख सकते हैं.

Armaan Malik Aashna Shroff to Avika Gor
अरमान मलिक-आशना श्रॉफ/अविका गौर (IANS)
हैदराबाद: करवा चौथ को सिर्फ एक दिन बचे हैं. कई न्यूली वेड सेलिब्रिटी कपल पहली बार इस खास त्यौहार को मनाने वाले हैं. ये कपल पहली बार पति-पत्नी के रूप में एक साथ, अपने जीवनसाथी की लंबी उम्र के लिए व्रत और प्रार्थना करेंगे. यहां कुछ प्यारी सेलिब्रिटी जोड़ियां हैं जो इस साल अपना पहला करवा चौथ मनाएंगी.

अविका गौर
बालिका वधू फेम एक्ट्रेस अविका गौर ने 30 सितंबर, 2025 को सामाजिक कार्यकर्ता मिलिंद चंदवानी के साथ शादी रचाई. इस जोड़ी ने टीवी पर अपनी शादी रचाई. यह पल जितना भावुक था उतना ही आनंददायक भी. काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर अपने मजबूत रिश्ते की झलकियां साझा करते रहते हैं. यह करवा चौथ उनके लिए शादीशुदा जोड़े के रूप में पहला करवा चौथ होगा, जो इसे इस प्यारी जोड़ी के लिए और भी खास बना देगा.

प्राजक्ता कोली
कंटेंट क्रिएटर और एक्ट्रेस प्राजक्ता कोली, जिन्हें मोस्टलीसेन के नाम से जाना जाता है, ने 25 फरवरी, 2025 को अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड, वकील वृषांक खनल से शादी की. यह शादी बिल्कुल उनके रिश्ते की तरह ही सादगीपूर्ण और प्यार से भरा हुआ था. यह जोड़ा शादीशुदा जिंदगी में कदम रख चुका है और यह करवा चौथ उनका पहला करवा चौथ होगा, और फैंस उनके इस खास त्यौहार को देखने के लिए बेताब हैं.

प्रतीक स्मिता-प्रिया बनर्जी
प्रतीक स्मिता पाटिल और प्रिया बनर्जी ने 14 फरवरी, 2025 को शादी की. उन्होंने मुंबई के बांद्रा में प्रतीक की दिवंगत मां स्मिता पाटिल के घर पर शादी के बंधन में बंध गए. इस जोड़े का भी यह पहला करवा चौथ है. यह करवा चौथ पति-पत्नी के रूप में उनका पहला करवा चौथ है, और यह निश्चित रूप से प्यार, खुशी और खूबसूरत परंपराओं से भरपूर होगा.

दर्शन रावल-धरल सुरेलिया
मशहूर गायक दर्शन रावल ने जनवरी 2025 में अपनी लॉन्गटर्म गर्लफ्रेंड धरल सुरेलिया से शादी करके अपने फैंस को हैरान कर दिया था. अपने दिल छू लेने वालों गानों के लिए मशहूर दर्शन की शादी ने काफी चर्चा बटोरी. यह न्यूली वेड कपल अपने पहले करवा चौथ की तैयारी कर रहा है. फैंस यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि गायक प्यार और भक्ति के इस खास दिन को अपनी पत्नी के साथ कैसे मनाते हैं.

अरमान मलिक-आशना श्रॉफ
मशहूर गायक अरमान मलिक और आशना श्रॉफ 2 जनवरी, 2025 को शादी के बंधन में बंधे. इस जोड़े ने इंस्टाग्राम पर अपनी खुशखबरी साझा की. पति-पत्नी के रूप में उनका यह पहला करवा चौथ होगा.

आदर जैन-अलेखा आडवाणी
एक्टर आदर जैन ने 21 फरवरी को अपनी गर्लफ्रेंड अलेखा आडवाणी के साथ शादी की. उन्होंने मुंबई में शादी की, जिसमें बॉलीवुड के कई ए-लिस्टर्स शामिल हुए. उनके मिलन का जश्न बड़े पैमाने पर मनाया गया है. यह पहला मौका होगा जब वे एक साथ पहला करवा चौथ का त्योहार मनाएंगे.

