करवा चौथ 2025: पति-पत्नी के रिश्तें को मजबूत बनाएंगी ये 5 फिल्में, आखिरी वाली में हुई सबसे अहम टॉपिक पर बात

अगर आप इस करवा चौथ अपने इस त्योहार को खास बनाना चाहते हैं, तो आप इन फिल्मों को अपने पार्टनर के साथ देख सकते हैं.

Karwa Chauth 2025 Bollywood movie
करवा चौथ 2025 के मौके पर देखें ये फिल्में (POSTER)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 9, 2025 at 12:25 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद: करवा चौथ 2025 की तैयारियां जोरों पर चल रही है. पति और पत्नी का यह एकमात्र त्योहार है, जिसमें पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखती है और रात को चांद निकलने पर पति की पूजा कर भोजन ग्रहण करती है. पति-पत्नी के त्योहार की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, जो पूरे उत्तर भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित है. करवा चौथ को लेकर फिल्मों में भी कई गाने बने हैं. बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में भी हैं, जो पति-पत्नी के रिश्ते को मजबूत करती है. अगर आप इस करवा चौथ अपने इस त्योहार को खास बनाना चाहते हैं तो आप इन 5 फिल्मों को अपने पार्टनर के साथ देख सकते हैं.

दम लगा के हईशा (2015)

आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर स्टारर फिल्म दम लगा के हईशा पति-पत्नी के एक अलग ही पहलू पर जोर देती है. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक फिट एंड फाइन लड़का (आयुष्मान खुराना) एक स्लिम फिट और खूबसूरत पत्नी की चाहत रखता है, लेकिन उसकी शादी एक मोटी महिला से हो जाती है, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि पति-पत्नी का रिश्ता शारीरिक रंग और बनावट से नहीं बल्कि विश्वास और प्यार से टिकता है. अगर कोई भी पति अपनी पत्नी को और पत्नी अपने पति को उसकी शारीरिक बनावट और उसके रंग से जज करते हैं, तो यह फिल्म उनको जरूर देखनी चाहिए.

की एंड का

इस फिल्म में जेंडर स्टीरियोटाइप प्रथा को तोड़ने का बखूबी प्रयास किया है, साथ ही दिखाया है कि अगर पति-पत्नी में ऐसी अंडस्टैंडिंग हो तो उनका रिश्ते से प्यार कभी भी कम नहीं होगा. समाज के अनुसार पत्नि घर का काम करेगी और पत्नी बाहर जाकर कमाएगा, लेकिन यह फिल्म इस प्रथा के उलट है. अर्जुन कपूर और करीना कपूर स्टारर इस फिल्म में वह पति-पत्नी हैं. अर्जुन हाउस हसबैंड बनकर घर का काम करते हैं तो वहीं, करीना ऑफिस जाकर कमाती हैं. बावजूद इसके दोनों में इतना प्यार है, जो बहुत कम देखने को मिलता है. यह फिल्म पति और पत्नी दोनों के लिए सामान अधिकार की भी बात करती है.

जुग-जुग जियो

पति-पत्नी के रिश्ते में ज्यादा दूरी की वजह से भी बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है, जिससे बात तलाक तक पहुंच जाती है. इसलिए गलतफहमी से रिश्ते में दरार ना जाए इसके लिए पति-पत्नी को वरुण धवन और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म जुग-जुग जियो देखनी चाहिए, जो पति-पत्नी के माडर्न रिश्ते पर बात करती है और दिखाती है कि इस रिश्ते में क्या-क्या तकलीफें आ सकती है और इससे कैसे उबरना है. यह फिल्म पति-पत्नी के इस रिश्ते में प्यार बढ़ाने का भी काम करेगी.

चलते-चलते

शाहरुख खान और रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म चलते-चलते की कहानी बताती है कि कैसे एक अमीर घराने की लड़की (रानी मुखर्जी) और मिडिल क्लास लड़के (शाहरुख खान) से शादी करती है और शादी के बाद दोनों के बीच कितनी परेशानियां आती हैं, लेकिन अंत में सब ठीक हो जाता है. यह फिल्म बताती है कि पति और पत्नी दोनों को अंहकारी नहीं होना चाहिए, नहीं रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है. पति-पत्नी कि रिश्ते में प्यार बरकरार रखने के लिए किन-किन बातों को नजरअंदाज करना चाहिए, इस फिल्म में बताया गया है. खासकर यह फिल्म पतियों को सीख देने पर आधारित है.

शुभ मंगल सावधान

यह फिल्म पति-पत्नी के सबसे संवेदनशील मुद्दे पर बात करती है. यह फिल्म पति-पत्नी के रिश्तों पर आधारित नहीं थी, लेकिन इसकी कहानी इस रिश्ते के ईर्द-गिर्द ही घूमती है. फिल्म की कहानी में शादी करने जा रहा एक कपल सेक्शुअल डिसॉर्डर इरेक्टाइल डिसफंक्शन पर बात करता है. पति-पत्नि के रिश्ते में यह चीज बहुत अहम है, और यहां तक कि इस समस्या से कई घर भी टूट चुके हैं, लेकिन फिल्म इस मुद्दे पर खुलकर बात करती और ना सिर्फ कपल बल्कि पति-पत्नी को भी जागरुक करती है इस मुद्दे पर उन्हें खुलकर बात करनी चाहिए. आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर अपनी फिल्म दम लगाके हईशा के बाद इस फिल्म में भी अहम मुद्दे पर अपनी शानदार भूमिका निभाई है.

