करूर भगदड़: विजय की टीवीके रैली में मची अफरा-तफरी, जानमाल के नुकसान पर रजनीकांत, कमल हासन समेत इन सेलेब्स का आया रिएक्शन
तमिलनाडु का करूर तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के अध्यक्ष-अभिनेता विजय की रैली में भगदड़ मच गई. इस घटना पर सेलेब्स ने संवेदना व्यक्त की हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 28, 2025 at 10:45 AM IST|
Updated : September 28, 2025 at 10:59 AM IST
चेन्नई: तमिलनाडु के करूर में शनिवार (27 सितंबर) को तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) प्रमुख और अभिनेता विजय की रैली में भगदड़ मच गई. इस भगदड़ में 39 लोगों की मौत हो गई और जबकि 58 लोग घायल हो गए हैं. घटनास्थल से कई वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें भीड़भाड़ वाले रैली स्थल में लोगों को हिलने-डुलने में कठिनाई होती दिखाई दे रही है. इस भगदड़ में मारे गए लोगों के प्रति कई हस्तियों ने शोक व्यक्त किए हैं.
रजनीकांत
तमिल सुपरस्टार रजनीकांत ने शनिवार को तमिलनाडु के करूर में टीवीके प्रमुख और अभिनेता विजय की जनसभा के दौरान मची भगदड़ में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया. रजनीकांत ने मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है.
கரூரில் நிகழ்ந்திருக்கும் அப்பாவி மக்களின் உயிரிழப்புச் செய்தி நெஞ்சை உலுக்கி மிகவும் வேதனையளிக்கிறது.— Rajinikanth (@rajinikanth) September 27, 2025
உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்தினருக்கு என் ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள். காயமடைந்தோருக்கு ஆறுதல்கள்.#Karur #Stampede
रजनीकांत ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर एक पोस्ट में साझा किया है, जिसमें उन्होंने घटना के शिकार हुए लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है. उन्होंने लिखा, 'करूर में हुई घटना में निर्दोष लोगों की मौत की खबर ने दिल को झकझोर दिया है. बहुत दुख हो रहा है.मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना. घायलों के प्रति संवेदना.'
कमल हासन
तमिल सुपरस्टार कमल हासन ने भी करूर घटना पर प्रतिक्रिया की है. उन्होंने जानमाल के नुकसान पर संवेदना व्यक्त करते हुए एक्स हैंडल पर लिखा है, 'मेरा दिल दुख रहा है. करूर से आई खबर दिल दहला देने वाली और दर्दनाक है. भीड़भाड़ में फंसे उन निर्दोष लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई.'
நெஞ்சு பதைக்கிறது. கரூரிலிருந்து வரும் செய்திகள் பேரதிர்ச்சியையும் வேதனையையும் அளிக்கின்றன. கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்த அப்பாவி மக்களுக்கு என் ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவிக்கவும் வார்த்தைகளின்றித் திகைக்கிறேன்.— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) September 27, 2025
நெரிசலிலிருந்து மீட்கப்பட்டவர்களுக்கு உரிய சிகிச்சையும்,…
कमल हासन ने तमिलनाडु सरकार से खास अनुरोध भी की है. उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा है, 'मैं तमिलनाडु सरकार से अनुरोध करता हूं कि भगदड़ में बचाए गए लोगों का उचित इलाज और पीड़ितों को उचित राहत मिले.'
கரூரிலிருந்து வந்த செய்தி தாங்க முடியாத துயரத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.— Karthi (@Karthi_Offl) September 28, 2025
உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்தாருக்கு என் ஆழ்ந்த இரங்கல்கள். காயமடைந்தோர் விரைவில் நலம் பெற இறைவனைப் பிரார்த்திக்கிறேன். இனி ஒருபோதும் இவ்வாறு நடைபெறாமல் இருக்க அனைவரும் ஒத்துழைப்போம்🙏
कीर्ति
एक्टर कीर्ति ने भी घटना पर प्रतिक्रिया देने के लिए एक्स हैंडल का सहारा लिया. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, करूर से आई खबर से बहुत दुख हुआ है. मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना. मैं ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. आइए हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि ऐसा दोबारा न हो.'
प्रभु देवा
कोरियोग्राफर-एक्टर प्रभु देवा ने करूर भगदड़ पर शोक जताया है. उन्होंने एक्स हैंडल पर लोगों की मौत पर संवेदनाएं व्यक्त करते हुए लिखा है, 'करूर में हुई दुखद जान-माल की हानि से दुखी हूं. मेरी प्रार्थनाएं और गहरी संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ हैं.'
Saddened by the tragic loss of lives in Karur. My prayers and deepest condolences to the families. 🙏— Prabhudheva (@PDdancing) September 28, 2025
टीवीके प्रमुख-अभिनेता विजय की प्रतिक्रिया
इस घटना के बाद राजनेता-अभिनेता विजय की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने इस घटना पर प्रकाश डालते हुए एक्स हैंडल पर लिखा है, मेरा हृदय टूट गया है. मैं असहनीय, अवर्णनीय पीड़ा और दुःख में हूं. मैं करूर में अपनी जान गंवाने वाले अपने प्रिय भाइयों और बहनों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. मैं अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.'
இதயம் நொறுங்கிப் போய் இருக்கிறேன்; தாங்க முடியாத, வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாத வேதனையிலும் துயரத்திலும் உழன்று கொண்டிருக்கிறேன்.— TVK Vijay (@TVKVijayHQ) September 27, 2025
கரூரில் உயிரிழந்த எனதருமை சகோதர சகோதரிகளின் குடும்பங்களுக்கு என் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களையும், இரங்கலையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். மருத்துவமனையில் சிகிச்சை…
कैसी हुई विजय की रैली में भगदड़?
विजय की रैली में भारी भीड़ के कारण अफरा-तफरी मच गई, जिससे भगदड़ हो गई. इस भगदड़ में कई लोग बेहोश हो गए. उन्हें इलाज के लिए पास के अस्पतालों में ले जाया गया. अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा कार्यक्रम स्थल पर अत्यधिक भीड़ होने के कारण हुआ है.
#WATCH | Karur, Tamil Nadu | Visuals from the Government Medical College and Hospital, where the bodies of victims of the Karur stampede incident are being handed over to their family members after the postmortem.— ANI (@ANI) September 28, 2025
As per CM MK Stalin, so far, 39 people have lost their lives in… pic.twitter.com/Arfb6Ies38
डीएमके नेता और तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी ने कहा कि एमके स्टालिन स्थिति देखने और पीड़ितों और उनके परिवारों से मिलने के लिए रविवार (28 सितंबर) को करूर आएंगे. बता दें उन्होंने मुख्यमंत्री के आदेश के बाद करूर में सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का दौरा किया है. उन्होंने यह भी कहा कि निजी अस्पतालों को घायलों से शुल्क न लेने तथा सभी आवश्यक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने को कहा गया है.