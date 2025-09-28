ETV Bharat / entertainment

करूर भगदड़: विजय की टीवीके रैली में मची अफरा-तफरी, जानमाल के नुकसान पर रजनीकांत, कमल हासन समेत इन सेलेब्स का आया रिएक्शन

तमिलनाडु का करूर तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के अध्यक्ष-अभिनेता विजय की रैली में भगदड़ मच गई. इस घटना पर सेलेब्स ने संवेदना व्यक्त की हैं.

Rajinikanth Kamal Haasan
रजनीकांत, कमल हासन (ANI)
Choose ETV Bharat

चेन्नई: तमिलनाडु के करूर में शनिवार (27 सितंबर) को तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) प्रमुख और अभिनेता विजय की रैली में भगदड़ मच गई. इस भगदड़ में 39 लोगों की मौत हो गई और जबकि 58 लोग घायल हो गए हैं. घटनास्थल से कई वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें भीड़भाड़ वाले रैली स्थल में लोगों को हिलने-डुलने में कठिनाई होती दिखाई दे रही है. इस भगदड़ में मारे गए लोगों के प्रति कई हस्तियों ने शोक व्यक्त किए हैं.

रजनीकांत
तमिल सुपरस्टार रजनीकांत ने शनिवार को तमिलनाडु के करूर में टीवीके प्रमुख और अभिनेता विजय की जनसभा के दौरान मची भगदड़ में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया. रजनीकांत ने मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है.

रजनीकांत ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर एक पोस्ट में साझा किया है, जिसमें उन्होंने घटना के शिकार हुए लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है. उन्होंने लिखा, 'करूर में हुई घटना में निर्दोष लोगों की मौत की खबर ने दिल को झकझोर दिया है. बहुत दुख हो रहा है.मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना. घायलों के प्रति संवेदना.'

कमल हासन
तमिल सुपरस्टार कमल हासन ने भी करूर घटना पर प्रतिक्रिया की है. उन्होंने जानमाल के नुकसान पर संवेदना व्यक्त करते हुए एक्स हैंडल पर लिखा है, 'मेरा दिल दुख रहा है. करूर से आई खबर दिल दहला देने वाली और दर्दनाक है. भीड़भाड़ में फंसे उन निर्दोष लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई.'

कमल हासन ने तमिलनाडु सरकार से खास अनुरोध भी की है. उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा है, 'मैं तमिलनाडु सरकार से अनुरोध करता हूं कि भगदड़ में बचाए गए लोगों का उचित इलाज और पीड़ितों को उचित राहत मिले.'

कीर्ति
एक्टर कीर्ति ने भी घटना पर प्रतिक्रिया देने के लिए एक्स हैंडल का सहारा लिया. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, करूर से आई खबर से बहुत दुख हुआ है. मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना. मैं ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. आइए हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि ऐसा दोबारा न हो.'

प्रभु देवा
कोरियोग्राफर-एक्टर प्रभु देवा ने करूर भगदड़ पर शोक जताया है. उन्होंने एक्स हैंडल पर लोगों की मौत पर संवेदनाएं व्यक्त करते हुए लिखा है, 'करूर में हुई दुखद जान-माल की हानि से दुखी हूं. मेरी प्रार्थनाएं और गहरी संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ हैं.'

टीवीके प्रमुख-अभिनेता विजय की प्रतिक्रिया
इस घटना के बाद राजनेता-अभिनेता विजय की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने इस घटना पर प्रकाश डालते हुए एक्स हैंडल पर लिखा है, मेरा हृदय टूट गया है. मैं असहनीय, अवर्णनीय पीड़ा और दुःख में हूं. मैं करूर में अपनी जान गंवाने वाले अपने प्रिय भाइयों और बहनों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. मैं अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.'

कैसी हुई विजय की रैली में भगदड़?
विजय की रैली में भारी भीड़ के कारण अफरा-तफरी मच गई, जिससे भगदड़ हो गई. इस भगदड़ में कई लोग बेहोश हो गए. उन्हें इलाज के लिए पास के अस्पतालों में ले जाया गया. अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा कार्यक्रम स्थल पर अत्यधिक भीड़ होने के कारण हुआ है.

डीएमके नेता और तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी ने कहा कि एमके स्टालिन स्थिति देखने और पीड़ितों और उनके परिवारों से मिलने के लिए रविवार (28 सितंबर) को करूर आएंगे. बता दें उन्होंने मुख्यमंत्री के आदेश के बाद करूर में सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का दौरा किया है. उन्होंने यह भी कहा कि निजी अस्पतालों को घायलों से शुल्क न लेने तथा सभी आवश्यक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने को कहा गया है.

